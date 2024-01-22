ВС РФ развернули наступление в Харьковской области, в которой уже есть российская администрация

ВС РФ расширяют контроль над в Авдеевкой (ДНР), обрушивая позиции главных укрепрайонов ВСУ на юге. Не менее значимым является наступление в Харьковской области.
После перерыва "на праздники" штурмовые отряды ВС РФ взяли 19 января укрепрайон "Царская охота" на юге Авдеевки и вошли в городскую черту города по улице Соборная. 21 января они продолжили движение по двум параллельным улицам (Чернышевского и Спортивная) в направлении на запад и практически дошли до конца улицы Чернышевского.
Как пишет Telegram-канал "На марше Z", ВСУ оставляют позиции в частном секторе в районе ул. Соборная и "оттягиваются на новый опорник в районе 9-го квартала и тубдиспансера (ул. Чкалова)".
9-й квартал — это комплекс высоток, и до него осталось около километра, пишет Telegram-канал "Шёпот фронта". А к югу от 9-го квартала расположен главный укрепрайон ВСУ на юге под названием "Зенит" (бывшее расположение Донецкого зенитно-ракетного полка), и он под угрозой окружения. Чтобы покончить с ним, ВС РФ надо перерезать дорогу обеспечения Т-05-05.
Ситуация с позицией "Зенит" существенно ухудшилась, признают украинские источники.
Офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отмечает, что если ВСУ в ближайшее время не получат пакет помощи снарядами, прежде всего от США, то "очень сложно будет удерживать Авдеевку дальше".
По мнению Telegram-канала Condotteiro, в ближайшую неделю будет активное продвижение штурмовых групп ВС РФ по частному сектору на юге и юго-западе, а затем они "упрутся в многоэтажную застройку и объекты, сложные для штурма и закрепления".
По мнению автора канала, стратегия будет вагнеровская — "штурмовать под плотным огнем собственной арты, закрепляться и, не давая противнику прийти в себя, снова штурмовать накатом в две-три волны".
Бойцы "Шторма" и "Ветеранов" (добровольческие части ВС РФ) к задаче готовы, поэтому "Авдосу" "осталось недолго". Об этом говорит и низкий моральный дух элитных частей ВСУ, которые переброшены в Авдеевку. Condotteiro публикует видео сдачи в плен бойцов отдельного киевского полка президента Украины им. Богдана Хмельницкого (в/ч А-0222).
"Половина личного состава элитной гвардии сдалась", — подчёркивает автор.
Одновременно с успехом в Авдеевке отмечен прорыв ВС РФ на три километра и закрепление на 23 квадратных километрах на Купянском направлении в районе села Крахмальное (Харьковская область). В РФ есть уже администрация Харьковской области, что говорит о целях Москвы — полностью освободить область с включением её в состав РФ.
"Армия России с освобождением Крахмального в Харьковской области контролирует уже 35 населённых пунктов региона", — сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.
Telegram-канал "Дневник десантника" указывает, что на данном участке у противника были неподготовленные, с отсутствием мотивации мобилизованные солдаты, которые "как только запахло жареным, сразу же покинули позиции". На этом направлении идёт развитие наступление на юго-запад — на село Берестовое.
Читайте по теме:
ВС РФ провали оборону ВСУ на юге Авдеевки и идут в город по улице Соборная
Политики определились с бескомпромиссным окончанием СВО на Украине
Бойцы ВС РФ рассказывают, почему наступление им даётся с большим трудом
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.