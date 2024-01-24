Киевский режим сбил российский самолёт с украинскими военнопленными

ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом

Утром 24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76, сообщило Минобороны РФ в среду.

Фото: фото очевидца

По данным ведомства, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли к границе на обмен. Все они, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, погибли.

На место ЧП выехала комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.

Впрочем, предварительно они уже известны. По словам главы комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, самолёт был сбит тремя ракетами, выпущенными из Patriot или IRIS-T со стороны Харькова. Ещё один Ил-76 с военнопленными для обмена успел свернуть с маршрута и покинуть опасную зону, добавил парламентарий.

По сообщениям украинских СМИ со ссылкой на источник в командовании ВСУ, самолёт был сбит из Patriot из-за подозрений в перевозке ракет С-300. Сейчас, когда выяснилось, кого на самом деле вёз самолёт, эти новости спешно подчищаются.