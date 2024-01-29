Раскрыты причины отказа США поставить Украине бомабрдировщики A-10

В США объяснили причины отказа поставить Украине бомабрдировщики A-10

6:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США отказались поставлять Украине самолеты-штурмовики А-10, напоминают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они объяснили, что низкая живучесть самолетов против российских систем противовоздушной обороны (ПВО) может поставить под угрозу репутацию американского оборонного комплекса. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force is licensed under общественное достояние

C февраля 2022 года широко распространились предположения о том, что Соединенные Штаты могут попытаться поставить штурмовики A-10 Warthog Вооруженным силам Украины в рамках увеличения поставок оружия в страну. Хотя на тот момент этому классу самолетов было 45 лет, поскольку он поступил на вооружение в 1977 году, он оставался ведущим самолетом западного мира для обеспечения непосредственной воздушной поддержки и был разработан во время холодной войны специально для операций против советских бронетанковых соединений.

Предположения о возможных поставках подпитывались не только тем фактом, что ВВС США продолжают выводить из эксплуатации все большее число модернизированных A-10, которым еще предстоит прослужить много лет, но и оптимальными возможностями самолета для украинского театра военных действий. Эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании A-10 на сегодняшний день самые низкие среди всех американских пилотируемых боевых самолетов, и он во многом похож на советский самолет, хотя, в отличие от таких истребителей, как F-16, он хорошо оптимизирован для операций вблизи линии фронта с коротких или импровизированных аэродромов.

Основным первоначальным препятствием для поставок A-10 на Украину было то, что ее основное оружие, семиствольная вращающаяся пушка GAU-8, использовало снаряды с обедненным ураном для пробивания современной брони, хотя с начала 2023 года, когда Великобритания начала поставлять эти спорные типы боеприпасов, за которыми внимательно следили Соединенные Штаты, это препятствие было устранено. Новое понимание причин отказа от А-10 было предоставлено лондонской газетой The Telegraph, в которой подчеркивалось, что Вашингтон не желает повторения ущерба, который понесет его оборонный и аэрокосмический секторы, если будет замечено, что А-10 несут большие потери на Украине.

Решение не поставлять штурмовики было основано на "крайней опасности, с которой они столкнутся, и тревожной перспективе того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины". Это показало плотность российских наземных средств ПВО по всей линии фронта, что привело к огромным потерям украинских авиационных подразделений. С конца 2022 года западные источники подчеркивали, что угроза украинской авиации значительно возросла из-за развертывания истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, вооруженных самыми дальнобойными в мире ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, на базах вблизи Украины для участия в операциях.

Живучесть А-10 на Украине особенно сомнительна, если учесть боевой опыт самолета в 1991 году во время войны в Персидском заливе, когда иракские средства ПВО малой дальности повредили или уничтожили 20 самолетов, что привело к временной приостановке операций на театре военных действий. Это было достигнуто, несмотря на то, что средства противовоздушной обороны Ирака были далеко не выдающимися, а вооруженные силы страны в значительной степени находились в состоянии беспорядка.

Соединенные Штаты, в частности, стремились избежать повторного нанесения ущерба своим военным активам, тщательно контролируя порядок их развертывания, а поскольку немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли тяжелые потери на Украине, американские танки M1 Abrams не только были доставлены намного позже, но и были отведены далеко от линии фронта. Американские боевые машины Bradley, которые были развернуты на передовой, понесли огромные потери: по оценкам, более 70 были уничтожены или захвачены в плен, хотя эти более старые и малоизвестные активы гораздо менее важны для имиджа американского оборонного сектора.

Ожидание больших потерь также считается основной причиной, по которой США гораздо более неохотно, чем ее европейские союзники, разрешали экспорт истребителей F-16 в Украину, при этом аналогичным образом предполагалось, что устаревшие варианты времен холодной войны будут размещены вдали от линии фронта и потенциально прибудут только после того, как ближе к концу года будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Официальные лица США также последовательно преуменьшил подтвержденные российские удары по системам противовоздушной обороны Patriot на Украине, которые на сегодняшний день являются самыми громкими и дорогостоящими системами вооружения, которые были поставлены в страну.

Российские средства противовоздушной обороны продолжают устанавливать новые рекорды по дальностям, на которых им удается поражать цели, а в начале ноября система С-400 впервые подтвердила применение ракеты класса "земля-воздух" 40Н6 - уникального средства, разработанного специально для поражения целей за пределами радиуса действия наземных средств радиолокационный охват базирующихся систем.

Система делает это, используя данные целеуказания с самолета, что позволяет ей поражать цели на расстоянии до 400 км даже на очень малых высотах. Примечательно, что российские зенитные ракеты большой дальности, развернутые системой С-500, на украинском театре военных действий не использовались. Хотя после окончания холодной войны позиции российских истребителей по сравнению с их ведущими западными и китайскими аналогами значительно снизились, наземные системы противовоздушной обороны страны получили в несколько раз больше инвестиций и остаются ведущими в мире. Военно-воздушные силы Украины смогли поддерживать операции благодаря огромному притоку новых боевых самолетов со всего западного мира, включая десятки истребителей МиГ-29, которые ранее были экспортированы Советским Союзом в страны Варшавского договора в 1980-х и начале 1990-х годов.