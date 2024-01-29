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Петр Ермилин
Раскрыты причины отказа США поставить Украине бомабрдировщики A-10

В США объяснили причины отказа поставить Украине бомабрдировщики A-10

6:27
Силовые структуры » Военные новости

США отказались поставлять Украине самолеты-штурмовики А-10, напоминают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они объяснили, что низкая живучесть самолетов против российских систем противовоздушной обороны (ПВО) может поставить под угрозу репутацию американского оборонного комплекса. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили причины отказа поставить Украине бомабрдировщики A-10
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force is licensed under общественное достояние

C февраля 2022 года широко распространились предположения о том, что Соединенные Штаты могут попытаться поставить штурмовики A-10 Warthog Вооруженным силам Украины в рамках увеличения поставок оружия в страну. Хотя на тот момент этому классу самолетов было 45 лет, поскольку он поступил на вооружение в 1977 году, он оставался ведущим самолетом западного мира для обеспечения непосредственной воздушной поддержки и был разработан во время холодной войны специально для операций против советских бронетанковых соединений.

Предположения о возможных поставках подпитывались не только тем фактом, что ВВС США продолжают выводить из эксплуатации все большее число модернизированных A-10, которым еще предстоит прослужить много лет, но и оптимальными возможностями самолета для украинского театра военных действий. Эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании A-10 на сегодняшний день самые низкие среди всех американских пилотируемых боевых самолетов, и он во многом похож на советский самолет, хотя, в отличие от таких истребителей, как F-16, он хорошо оптимизирован для операций вблизи линии фронта с коротких или импровизированных аэродромов.

Основным первоначальным препятствием для поставок A-10 на Украину было то, что ее основное оружие, семиствольная вращающаяся пушка GAU-8, использовало снаряды с обедненным ураном для пробивания современной брони, хотя с начала 2023 года, когда Великобритания начала поставлять эти спорные типы боеприпасов, за которыми внимательно следили Соединенные Штаты, это препятствие было устранено. Новое понимание причин отказа от А-10 было предоставлено лондонской газетой The Telegraph, в которой подчеркивалось, что Вашингтон не желает повторения ущерба, который понесет его оборонный и аэрокосмический секторы, если будет замечено, что А-10 несут большие потери на Украине.

Решение не поставлять штурмовики было основано на "крайней опасности, с которой они столкнутся, и тревожной перспективе того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины". Это показало плотность российских наземных средств ПВО по всей линии фронта, что привело к огромным потерям украинских авиационных подразделений. С конца 2022 года западные источники подчеркивали, что угроза украинской авиации значительно возросла из-за развертывания истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, вооруженных самыми дальнобойными в мире ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, на базах вблизи Украины для участия в операциях.

Живучесть А-10 на Украине особенно сомнительна, если учесть боевой опыт самолета в 1991 году во время войны в Персидском заливе, когда иракские средства ПВО малой дальности повредили или уничтожили 20 самолетов, что привело к временной приостановке операций на театре военных действий. Это было достигнуто, несмотря на то, что средства противовоздушной обороны Ирака были далеко не выдающимися, а вооруженные силы страны в значительной степени находились в состоянии беспорядка.

Соединенные Штаты, в частности, стремились избежать повторного нанесения ущерба своим военным активам, тщательно контролируя порядок их развертывания, а поскольку немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли тяжелые потери на Украине, американские танки M1 Abrams не только были доставлены намного позже, но и были отведены далеко от линии фронта. Американские боевые машины Bradley, которые были развернуты на передовой, понесли огромные потери: по оценкам, более 70 были уничтожены или захвачены в плен, хотя эти более старые и малоизвестные активы гораздо менее важны для имиджа американского оборонного сектора.

Ожидание больших потерь также считается основной причиной, по которой США гораздо более неохотно, чем ее европейские союзники, разрешали экспорт истребителей F-16 в Украину, при этом аналогичным образом предполагалось, что устаревшие варианты времен холодной войны будут размещены вдали от линии фронта и потенциально прибудут только после того, как ближе к концу года будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Официальные лица США также последовательно преуменьшил подтвержденные российские удары по системам противовоздушной обороны Patriot на Украине, которые на сегодняшний день являются самыми громкими и дорогостоящими системами вооружения, которые были поставлены в страну.

Российские средства противовоздушной обороны продолжают устанавливать новые рекорды по дальностям, на которых им удается поражать цели, а в начале ноября система С-400 впервые подтвердила применение ракеты класса "земля-воздух" 40Н6 - уникального средства, разработанного специально для поражения целей за пределами радиуса действия наземных средств радиолокационный охват базирующихся систем.

Система делает это, используя данные целеуказания с самолета, что позволяет ей поражать цели на расстоянии до 400 км даже на очень малых высотах. Примечательно, что российские зенитные ракеты большой дальности, развернутые системой С-500, на украинском театре военных действий не использовались. Хотя после окончания холодной войны позиции российских истребителей по сравнению с их ведущими западными и китайскими аналогами значительно снизились, наземные системы противовоздушной обороны страны получили в несколько раз больше инвестиций и остаются ведущими в мире. Военно-воздушные силы Украины смогли поддерживать операции благодаря огромному притоку новых боевых самолетов со всего западного мира, включая десятки истребителей МиГ-29, которые ранее были экспортированы Советским Союзом в страны Варшавского договора в 1980-х и начале 1990-х годов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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