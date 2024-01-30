В США раскрыли военную мощь F-16 Fighting Falcon

В США рассказали, как F-16 превратился из "неудачника" в мощную машину

Самолету F-16 Fighting Falcon исполняется 50 лет, пишут журналисты американского военного журнала Militrary Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы рассказывают о пути, который прошел самолет: от "неудачника" до "мощной машины". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Фото: nato.int

20 января 2024 года F-16 Fighting Falcon исполнилось 50 лет с момента его первого полета в 1974 году, что делает его вторым по старшинству классом истребителей, все еще находящихся в производстве на сегодняшний день, после F-15 Eagle. F-15 впервые поднялся в воздух в 1972 году и был первым истребителем четвертого поколения, разработанным для ВВС Запада, с его экстремальными эксплуатационными расходами, которые сделали его недоступным для широкого применения, что потребовало разработки более дешевого истребителя более низкого класса, который сформировал костяк американского флота и флотов союзников.

В результате получился одномоторный истребитель, который использовал тот же двигатель F110, что и F-15, для простоты обслуживания, но в одноместной, а не двухместной конфигурации, что означало, что он имел лишь половину тяги и гораздо меньшее соотношение тяговооруженности и веса. Высотный потолок, радар и скорость F-16 были значительно менее впечатляющими, чем у его основного конкурента в то время, советского истребителя третьего поколения МиГ-23МЛ/МЛД, в то время как считалось, что он полностью неспособен противостоять ведущему боевому реактивному самолету третьего поколения СССР МиГ-25 Foxbat, который был задачей, с которой не справится даже F-15 более высокого класса.

Это было наглядно продемонстрировано неспособностью истребителей F-16 ВВС Пакистана остановить полеты МиГ-25 ВВС Индии глубоко в своем воздушном пространстве на протяжении большей части 1980-х годов. Поступление на вооружение первых советских истребителей четвертого поколения среднего веса МиГ-29 и тяжелого Су-27 в 1982 и 1984 годах еще больше понизило авторитет F-16.

Характеристики F-16 изначально казались далеко не замечательными, особенно с учетом того, что ранним вариантам не хватало либо возможностей высокоточного удара по наземным целям, либо ракет класса "воздух-воздух" за пределами видимости, что серьезно ограничивало диапазон задач, для выполнения которых они могли быть задействованы. Тем не менее, истребитель стал бы наиболее широко используемым в своем поколении и имел бы большой успех на международных рынках, чему способствовало множество факторов.

Основным фактором было то, что F-16 сохранил на сегодняшний день самые низкие производственные и эксплуатационные расходы среди всех истребителей четвертого поколения в западном мире, в то время как его производство в очень больших масштабах для ВВС США обеспечило программе ключевую экономию за счет масштаба, позволяющую ей лучше конкурировать за контракты на международном уровне.

Политическое и экономическое влияние Соединенных Штатов было еще одним ведущим фактором, поскольку государства, стремящиеся к защите или более тесным экономическим связям с Вашингтоном, широко приобретали самолеты, в то время как другие страны, такие как Египет, Пакистан и Индонезия, получили F-16 в качестве основных получателей американской помощи. Учитывая, что советская истребительная промышленность опережала американскую в каждом предыдущем поколении, тот факт, что СССР не производил легких истребителей четвертого поколения, был еще одним важным фактором в пользу F-16 в количественном отношении — как и тот факт, что СССР распался в 1991 году, что привело к производству МиГ-29, которые ранее строились со скоростью более 100 самолетов в год, фактически завершились.

Основными первоначальными достоинствами F-16 были его низкие эксплуатационные расходы и впечатляющая дальность полета для самолета его размеров, в то время как в бою на дальности видимости его маневренность на низкой скорости была впечатляющей для западного истребителя, хотя все еще значительно уступала МиГ-29 или Су-27. Однако ключом к успеху истребителя в производстве стали значительные инвестиции, вложенные в расширение его возможностей.

Заметные вехи включали интеграцию AIM-7 Sparrow примерно в 1988 году, запоздало обеспечившую истребителю его первую способность "воздух-воздух" за пределами визуальной дальности, за которой последовала интеграция ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 с 1992 года, обеспечивающих активное, а не полуактивное радиолокационное наведение, намного превосходящее AIM-7.

Затем, в середине 2000-х годов, на F-16 была интегрирована ракета класса "воздух-воздух" AIM-9X, которая в сочетании с нашлемными прицелами обеспечивала высокие возможности прицеливания вне поля зрения. Таким образом, подавляющее превосходство в боях на малой дальности. Впервые такие возможности целеуказания были применены на МиГ-29 двумя десятилетиями ранее, при разработке AIM-9X использовались результаты исследований ракеты Р-73 МиГ, приобретенной Соединенными Штатами через Восточную Германию после воссоединения Германии.

Поступление на вооружение в 2005 году варианта F-16 с радиолокационной решеткой электронного сканирования — сильно модифицированного F-16E/F Desert Falcon, разработанного для Объединенных Арабских Эмиратов, — стало еще одной важной вехой. Печально известный маленький радар F-16, менее чем на треть превышающий размер самолетов семейства Су-27, означал, что его ситуационная осведомленность с помощью ультрасовременных датчиков, хотя и значительно улучшилась, все еще была относительно низкой.

Военно-воздушные силы США прекратили закупки F-16 в 2005 году, хотя самолеты продолжали продаваться развивающимся странам, которые по политическим или экономическим причинам не могли приобрести гораздо более совершенный истребитель пятого поколения F-35. Тайваню также, из-за его фактического статуса негосударственного субъекта и отсутствия легитимного признания ни Соединенными Штатами, ни Организацией Объединенных Наций, а также из-за высокой вероятности передачи технологий материковому Китаю, был предложен только F-16.

В 2019 году Тайбэй стал ответственным за большую часть невыполненных заказов на истребитель, закупив его на сумму 8,1 миллиарда долларов. Ключевым преимуществом F-16 остаются постоянные инвестиции в его модернизацию, что особенно резко контрастирует с его менее надежным французским конкурентом Mirage 2000, который, хотя и является гораздо более дорогостоящим, не получил никаких пакетов модернизации для оснащения современными ракетами класса "воздух-воздух" или радарами с антенной решеткой электронного сканирования.

В то время как конкурирующий МиГ-29 рассматривался большинством клиентов как менее рентабельная инвестиция, чем его тяжеловесный аналог Су-27, как с точки зрения производственных, так и эксплуатационных затрат, гораздо большее расхождение в стоимости между F-16 и F-15 привело к тому, что в случае США более легкий самолет в своем сочетании хай-лоу был более популярен.

Таким образом, в то время как Су-27 значительно превзошел F-15 по количеству производимых самолетов, заказчикам на экспорт, а также по ряду модернизированных вариантов и разработанных усовершенствованных функций, F-16 аналогичным образом превзошел МиГ-29. Хотя, когда закончилась холодная война, F-16 был гораздо менее боеспособным истребителем, чем МиГ-29, сегодня считается, что новейшие варианты F-16 Block 70 обладают значительными преимуществами перед новейшей моделью МиГ-29М в выполнении ударных задач, в визуальной дальности и в бою за пределами визуальной дальности.