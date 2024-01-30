Россия выбила большую часть "Леопард-2": танки "Абрамс" держатся подальше

ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв

3:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Большинство танков "Леопард 2" (Германия), находящихся на вооружении ВСУ, выведены из строя российской армией.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Причём около 30 процентов танков полностью уничтожены, а остальные имеют повреждения, и Киев не в состоянии отремонтировать эту технику.

Очередное разочарование в "вундерваффе"

Журнал самого влиятельного внешнеполитического аналитического центра США — Совета по международным отношениям — Foreign Relations подчёркивает, что Leopard 2 оказались "едва ли неуязвимым супероружием".

По оценке специалистов, из менее чем сотни этих машин на вооружении Украины по меньшей мере 26 были выведены из строя, а остальные не могут использоваться из-за проблем с ремонтом и техобслуживанием.

Существует несколько возможных причин таких потерь. Во-первых, танки Leopard 2 имеют ряд уязвимостей, которые могут быть использованы российскими войсками. Например, их броня недостаточно эффективна против современных противотанковых ракет. Во-вторых, украинская армия, как я уже отмечал, не имеет необходимой инфраструктуры для обслуживания и ремонта этих танков. Это приводит к тому, что даже поврежденные "Леопарды" могут быть выведены из строя навсегда.

На немецкие грабли США наступать не желает

Автор Foreign Affairs Стивен Биддл также отмечает, что американские танки M1 Abrams после этого стараются держаться вдали от линии фронта. Объясняется это тем, что украинская армия "дополнительно бронирует их, чтобы противостоять атакам российских ударных дронов".

Существует широко распространенное мнение, что после задержки поставок и до самого до окончания летнего "наступления" Украины Вашингтон также стремится избежать развертывания Abrams для высокоинтенсивных боевых действий, как это было с Leopard.

Всё это делается для того, чтобы избежать ущерба репутации своего оборонного сектора от потерь одного из своих самых знаковых продуктов.

Кстати, отчёт депутата от правящей "Зеленой партии" Германии Себастьяна Шафера, сделанный ранее в этом месяце, подчёркивает, что только часть танков Leopard 2A6, самых мощных поставленных вариантов, доступны для использования.

Ранее в ноябре прошлого года Forbes сообщал, что украинская армия уже потеряла "четверть своих лучших танков немецкого производства".

Ожидалось, что парк Leopard 2 понесёт очень большие потери против российских войск, исходя из предыдущих "выступлений" этого класса, когда он был развернут турецкой армией против террористических организаций и курдских повстанцев в Сирии и Ираке.

Позор НАТО

Впервые о многочисленных потерях Leopard 2A6 на Украине стало известно в начале июня, всего через несколько дней после подтверждения их участия в наступлении на российские позиции. Наряду с Leopard 2 и гораздо более существенными потерями, понесенными устаревшими Leopard 1, британские танки Challenger 2 также потеряли две из двенадцати поставленных машин. Российские войска уничтожили их за очень короткое время после развертывания этого класса возле линии фронта в августе.

Помимо проблем с уровнем защиты брони и потребностями в техническом обслуживании, танки Leopard также плохо себя показали в зимнем раскисшем чернозёме Украины — проблема, с которой столкнулись их предшественники во Второй мировой войне.

В целом, Запад и сам понимает всю неблагоприятную картину эффективности немецких танков Leopard 2 на Украине и ставит под сомнение их репутацию как неуязвимого супер-оружия.

А между тем, бойцы ВС РФ ждут — не дождутся на поле брани уже американских "Абрамсов"…