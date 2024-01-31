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Олег Володин
ISW и WOTR: русская армия сомнёт "линию Зеленского" и пойдёт крушить Украину

ISW и WOTR назвали главные военные цели РФ на 2024 год: успех в СВО

3:17
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные стратеги не могут создать аналогичную России военную машину и даже оборонительные линии. Так что вся инициатива сейчас — у ВС РФ, и свои преимущества Россия использует в полной мере.

ISW и WOTR назвали главные военные цели РФ на 2024 год: успех в СВО
Фото: Midjouney: Третья мировая война в прямом эфире на экранах by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как пишут издания Business Insider и War on the Rocks, у ВСУ есть "пусть призрачные, но шансы на будущие наступательные действия ВСУ если они отсидятся в обороне".

При этом у украинцев остается всё меньше вооружений и людей (несмотря на новый закон о мобилизации), а Россия обладает материальными, людскими и промышленными преимуществами.

В итоге это приведёт к тому, что Киев пойдет на переговоры с Москвой с максимально слабой позицией. Время и шансы на равный диалог украинцы упустили сами.

Ослабление поддержки Запада закономерно привело к военному истощению, у Киева просто нет достаточного количества боеприпасов. Впрочем, у него больше нет и боеспособных подразделений для проведения сколько-либо эффективных наступательных операций.

Попытка окопаться по примеру "линий Суровикина", чтобы попытаться удержать рубежи против усиливающихся российских атак, ни к чему не приведёт. Как пишут западные военспецы, "это надо было строить вовремя". У украинцев нет и никогда не было достаточных инженерных подразделений, а теперь нет и времени на строительство под ударами ракет, УМПК, артиллерии, РСЗО и дронов ВС РФ.

Так что Запад с неохотой вынужден признать эффективность оборонительных усилий РФ. Также не изменят ситуацию и новые военные поставки ВСУ.

По подсчетам нидерландского проекта Oryx, украинцы уже потеряли как минимум 9 тяжелых машин для разминирования (в том числе 3 немецких Leopard 2R) и 24 бронированные эвакуационные машины (в числе прочего 2 американские M88A1 и 4 немецкие Bergepanzer) и 5 машин инженерно-саперного сопровождения M1132 Engineer Squad Vehicle.

Плюс ВСУ уже потеряли бессчётное количество бульдозеров, мостоукладчиков, гусеничных транспортеров, что делает невозможным быстрое (и даже не очень быстрое) создание серьёзных оборонительных линий.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что всё больше западных политиков осознают тщетность усилий Киева. По мнению экспертов, понимание пустоты обещаний Зеленского "захватить обратно часть Донбасса, Запорожской и Херсонской областей" уже сводит на нет желание помогать ему дальше.

Киеву также придется расстаться и с идеями вступления в Евросоюз, и тем более в НАТО — это процессы занимают много времени, да и России на них никогда не согласится.

Эксперты ISW считают, что любое прекращение огня пошло бы на пользу только России, так как даёт возможность собраться и перегруппироваться для будущих наступательных кампаний.

В перспективе России предстоит освободить большие территории, от Харьковской области на севере до северной трети Запорожья, которая все ещё остается оккупирована ВСУ.

Планы также включают в себя освобождение ДНР в административных границах и оставшиеся участки на правом берегу реки Жеребец, от Стельмаховки на севере до Макеевки и Невского на юге.

 

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы украина херсонская область
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