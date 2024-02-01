В США рассказали о способностях китайских истребителей-невидимок J-20

В США рассказали о мощи китайских истребителей-невидимок J-20

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Парк китайских истребителей-невидимок J-20 растет все быстрее по мере расширения производства самолетов: уже тринадцать бригад взяли на вооружение этот вид истребителей, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о силе этих самолетов и о перспективах их развития. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: yuotube

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отмечают стремительный рост объемов поставок истребителей пятого поколения J-20 с 2021 года, после того как стало известно, что в конце того же года самолет был запущен в производство в гораздо больших масштабах. Военно-воздушные силы НОАК являются единственным эксплуатантом J-20, который является одним из всего лишь двух боевых самолетов своего поколения, как находящихся в производстве, так и находящихся на вооружении на уровне эскадрильи наряду с американским F-35.

Сообщается, что темпы поставок J-20 увеличатся до 120 самолетов в 2025 году, что означает, что они достигнут 250-процентного уровня поставок F-35 военно-воздушным силам США, несмотря на то, что это гораздо более крупный двухмоторный самолет. Увеличение поставок позволило большему числу бригад получать J-20 ежегодно, при этом было подтверждено, что восемь бригад получат самолеты к концу 2022 года, и еще пять, как сообщалось, получат самолеты в 2023 году, из которых две были полностью подтверждены. Поскольку ни одна другая служба в мире не приобретает истребители любого класса даже в половину того объема, в котором ВВС НОАК приобретают J-20, и производство продолжает расти, ожидается, что истребителями-невидимками к концу десятилетия будут оснащены более 30 бригад с поставками по меньшей мере в четыре единицы, которые считаются с высокой вероятностью имевшими место в 2023 году, исходя из имеющейся информации о темпах производства.

Позднее в декабре 2023 года было подтверждено, что две новые бригады, которые, как долгое время предполагалось, будут развертывать J-20, начали получать их, а именно 97-я авиабригада на авиабазе Дадзу в Чунцине недалеко от города Чэнду и 4-я авиабригада на авиабазе Фошань недалеко от Шэньчжэня. J-20 на прежнем объекте заменили легкие истребители третьего поколения J-7E, которые в настоящее время быстро выводятся из эксплуатации и заменяются J-20, J-16 и J-10C, все из которых приобретаются ВВС НОАК высокими темпами.

97-я авиабригада — первое подразделение, заменившее J-7 на J-20. Тем временем в 4-й авиабригаде J-20 заменили базовые истребители J-11, производные от российских Су-27, производимых по лицензии с середины 1990-х годов. Стратегическое расположение авиабазы Фошань позволяет J-20 обеспечивать противовоздушную оборону над Шэньчжэнем и Гонконгом, а также военно-морской базы Лонгпо на острове Хайнань в 500 км к юго-западу, где находится костяк атомного ракетного подводного флота страны. Объект также находится всего в 700 км от Тайваня, который является ключевой потенциальной горячей точкой для военных действий.

J-20 был впервые поставлен ВВС НОАК весной или летом 2016 года, причем 176-я авиабригада на летно-испытательной базе Динсинь в пустыне Гоби первой получила самолет, за которой в феврале 2018 года последовала 172-я авиабригада на летно-испытательной базе Цанчжоу. База находится недалеко от городов Тяньцзинь и Пекин. Одиннадцать месяцев спустя 9-я авиабригада на авиабазе Уху близ Шанхая получила истребители. 9-я авиабригада была последним подразделением, получившим новые J-20 в течение следующих двух лет, и последним, кто получил базовые варианты самолета с производными от российского двигателя АЛ-31ФМ2, прежде чем усовершенствованный вариант J-20A с двигателями WS-10C присоединился к 1-й авиабригаде на авиабазе Аньшань в январе 2021 года.

Китайские аналитики в то время интерпретировали развертывание как попытку послать сигнал Японии и Южной Корее не вмешиваться в потенциальный конфликт в Тайваньском проливе. Год спустя за этим последовали поставки в 5-ю воздушную бригаду на авиабазе Гуйлинь. 2022 год стал первым годом, в течение которого J-20 могли поставляться на несколько мостов ежегодно, и в марте того же года 6-я авиабригада, базирующаяся на авиабазе Чжэнчжоу, стала шестым подразделением, получившим новые истребители. В апреле последовало подтверждение того, что 111-я авиабригада, базирующаяся в Синьцзяне, получила J-20, а в августе 2022 года 8-я авиабригада на авиабазе Чансин, расположенной недалеко от Корейского полуострова, стала восьмой, получившей истребители-невидимки.

Поставка J-20 трем бригадам в 2022 году делает поставки по меньшей мере в четыре бригады в 2023 году весьма вероятными, учитывая темпы расширения производства. Наряду с 97-й и 4-й авиабригадами, сообщалось, но не подтверждалось, что 131-я авиабригада, базирующаяся на авиабазе Наньнин близ Хайнаня, 41-я авиабригада на авиабазе Уишань и 95-я авиабригада на авиабазе Ляньюньган, получили самолеты пятого поколения. Значки пилотов J-20, на которых изображен символ 131-й бригады, указывают на то, что это подразделение, скорее всего, получило самолет.

Таким образом, число бригад, развертывающих J-20, хотя и подтверждено, что оно составляет по меньшей мере десять, весьма вероятно, что по меньшей мере двенадцать, при этом поставки меньшему количеству бригад, чем получило самолеты в 2022 году, остаются крайне маловероятными. J-20 во многих отношениях можно считать передовым истребителем в мире для ведения боя "воздух-воздух", его дальность полета более чем в два раза превышает дальность полета любого западного класса истребителей и значительно больший радар, в то время как его авионика по сложности в целом не уступает F-35. Таким образом, масштабы его развертывания и темпы приобретения имеют весьма существенные последствия для баланса сил в Тихоокеанском регионе.

Считается, что основное вооружение J-20, состоящее из ракет PL-10 и PL-15, превзошло их лучшие американские и российские аналоги, когда они поступили на вооружение в середине 2010-х годов, в то время как ВВС США начали сокращать разрыв за счет ограниченных приобретений новой ракеты AIM-260, которая была разработана специально для этого. в ответ. В отличие от одномоторного F-35, который имеет очень ограниченные летно-технические характеристики, менее половины дальности полета J-20 и не обладает способностью к сверхзвуковому полету, двухмоторный J-20 может разместить гораздо больше ракет и обладает в подавляющем большинстве превосходными летно-техническими характеристиками и очень высоким уровнем маневренности.

Никакие другие истребители не считаются технологически равными, поскольку более старый американский F-22 использует устаревшую авионику и датчики и не обладает сопоставимыми возможностями ведения сетецентрической войны или такими функциями, как нашлемные прицелы или системы с распределенной апертурой, что ставит его в серьезное невыгодное положение по сравнению с J-20 или F-35.

Возможности J-20 быстро улучшались между серийными партиями, а новый двигатель для истребителя WS-15 поступил в серийное производство в начале 2023 года и, как ожидается, начнет оснащаться передовыми подразделениями с середины 2025 года. Ожидается, что WS-15 обеспечит сверхскоростной полет на гораздо более высоких скоростях, возможно, превышающих 2 Маха, одновременно повышая летные характеристики истребителя на всех скоростях, позволяя вести боевые действия на высотах, превышающих предел Армстронга, и увеличивая и без того лидирующую в мире дальность полета J-20 за счет большей топливной экономии.