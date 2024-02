Названа причина крушений истребителей США F-16 в Южной Корее

Третий американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее менее чем за девять месяцев, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они раскрывают причины подобного неуспеха. Pravda.Ru публикует перевод статьи MWM.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.