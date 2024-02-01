Названа причина крушений истребителей США F-16 в Южной Корее

В США раскрыли причины "волны крушений" американских истребителей F-16

Третий американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее менее чем за девять месяцев, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они раскрывают причины подобного неуспеха. Pravda.Ru публикует перевод статьи MWM.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Военно-воздушные силы США 31 января подтвердили, что истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon 8-го истребительного авиакрыла упал в море недалеко от города Гунсан на западе Южной Кореи, после того как местные СМИ сообщили об этом инциденте ранее в тот же день.

Веб-сайт авиабазы Кунсан, на которой размещена основная часть парка американских истребителей в Корее, включая две эскадрильи F-16, сообщил об инциденте:

"F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиакрылу, столкнулся с аварийной ситуацией в полете … Пилот благополучно катапультировался … Он находится в сознании и был доставлен в медицинское учреждение для обследования".

Авиакатастрофа, в частности, является последним из многочисленных инцидентов, затронувших истребители F-16 ВВС США в Корее, причем один из самолетов также из 8-го истребительного авиакрыла потерпел крушение за 51 день до этого, 11 декабря, недалеко от Гунсана. Ранее, 6 мая, другой самолет ВВС США потерпел крушение в Южной Корее. F-16 разбился на сельскохозяйственном поле недалеко от авиабазы Осан.

Волна крушений F-16, в частности, связана с тем, что Военно-воздушные силы Республики Корея, которые размещают в стране в несколько раз больше F-16, чем ВВС США, и насчитывают 161 самолет, за последнее время не потерпели ни одной авиакатастрофы. Начиная с 2020 года высокий уровень аварийности в вооруженных силах США, и в частности в Военно-воздушных силах, вызывает все больше вопросов относительно процедур технического обслуживания.

Примечательно, что последняя авиакатастрофа произошла через 11 дней после того, как F-16 отметил 50-летие со дня своего первого полета 20 января 1974 года, при этом ранее ожидалось, что класс истребителей будет в значительной степени выведен из эксплуатации к середине 2020-х годов. Задержки с разработкой истребителя пятого поколения F-35, производство в незначительных масштабах по сравнению с ранее запланированными, а также серьезный перерасход средств на техническое обслуживание и эксплуатационные расходы привели к тому, что F-35 больше не могут быть приобретены в количестве, необходимом для замены F-16, что вынуждает старые самолеты обслуживать на много лет дольше, чем предполагалось.

Военно-воздушные силы США в настоящее время рассматривают варианты разработки легкого истребителя на базе учебно-тренировочного самолета T-7, который, хотя и менее боеспособен, чем F-16, обеспечит более дешевый вариант комплектования боевых подразделений и позволит вывести из эксплуатации устаревшие самолеты времен холодной войны. Южная Корея разместила заказы на 85 истребителей F-35, но будет полагаться на местные истребители FA-50 и KF-21 для замены большинства своих устаревших самолетов эпохи холодной войны.

F-16 и F-35 считаются легкими истребителями для своих соответствующих поколений и были разработаны с конфигурациями с одним двигателем для снижения потребностей в техническом обслуживании и эксплуатационных расходов. Однако отсутствие второго двигателя, наблюдаемое на большинстве американских истребителей, увеличивает риск аварий по сравнению с двухмоторными истребителями таких классов, как F-15 и F-18. Остается неясным, была ли какая-либо из трех аварий F-16 в Корее за прошедший год связана с проблемами двигателя, в то время как для F-35 проблемы с программным обеспечением представляли значительно большую опасность для пилотов, чем двигатели.