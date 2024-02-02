В США объяснили развертывания трех ядерных "суперавианосцев"

В США рассказали о цели развертывания трех ядерных "суперавианосцев"

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Передовая авиация США развертывает три ядерных суперавианосца и стратегические бомбардировщики B-52 для противостояния Китаю и Северной Корее, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют цель подобного военного журнала. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: military.com

Согласно сообщениям из многочисленных японских источников, ВМС США развернули три из своего флота из одиннадцати атомных авианосцев для операций в западной части Тихого океана, причем это развертывание направлено на усиление американского военного присутствия вблизи Китая и Северной Кореи. Это первое развертывание авианосцев такого масштаба за последние два года.

Через несколько часов после того, как впервые появились сообщения о крупном развертывании авианосцев, было подтверждено, что американский бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие межконтинентальной дальности, был передислоцирован на Гуам в Тихом океане.

Тихоокеанские военно-воздушные силы заявили относительно развертывания: "Бомбардировщики B-52 Stratofortress, приписанные к 5-му бомбардировочному крылу с военно-воздушной базы Майнот, Северная Дакота, приземлились на военно-воздушной базе Андерсен, Гуам, в конце января в составе оперативной группы бомбардировщиков для поддержки миссий стратегического сдерживания, направленных на укрепление правил -основанный международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе".

Резкий рост американского военного присутствия в регионе связан с тем, что Пентагон изо всех сил пытается профинансировать расширение своих операций на Ближнем Востоке, продолжающихся с октября, что наряду с растущими обязательствами в Арктике и Восточной Европе привело к нехватке ресурсов.

Ранее США аналогичным образом увеличили свое военное присутствие в Восточной Азии в 2017 году, когда три атомных авианосца были развернуты в рамках демонстрации силы, направленной против Северной Кореи, на фоне растущей напряженности между Пхеньяном и Вашингтоном. Развертывание бомбардировщиков B-52 и B-1 на Гуаме, полеты самолета над Южной Кореей и сообщения американских официальных лиц о том, что B-1 может обладать скрытой способностью наносить ядерные удары, все это оказало давление на оборону Северной Кореи.

Планы администрации Дональда Трампа по нападению на восточноазиатскую страну включали массовые ядерные удары, которые, как ожидалось, убьют миллионы корейцев, по словам тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса, хотя быстрое укрепление Северной Кореей своих средств ядерного и ракетного сдерживания и высокая боеготовность были ключом к сдерживанию нападения.

Другим важным фактором были сообщения из правительственных источников Китая о том, что Пекин вмешается, развернув свои вооруженные силы для защиты своего соседа, если тот подвергнется неспровоцированному нападению. С тех пор обычный и ядерный потенциал Северной Кореи был значительно улучшен, и Вашингтон счел крайне маловероятным, что сегодня он будет рассматривать возможность нападения на страну.

В недавнем интервью в декабре 2023 года глава администрации Джорджа Буша госсекретарь администрации Колин Пауэлл, полковник (в отставке) Лоуренс Уилкерсон показали, что даже до того, как Северная Корея разработала ядерное оружие, численность обычных вооруженных сил была достаточной, чтобы заставить Вашингтон пересмотреть свои планы вторжения в страну, которое было запланировано на 2002 или 2003 год.