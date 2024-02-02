В ЕС озвучили три версии развития событий на Украине в 2024 году

В ЕС раскрыли три сценария конфликта на Украине в 2024 году

11:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия одержала верх в конфликте с Украиной, и, чтобы помешать прогрессу Москвы, Западу придется вкладывать больше средств в поддержку Киева, пишет Густав Грессель, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье для аналитического центра он описывает три сценария того, что, по его мнению, может произойти в зоне специальной военной операции (СВО) в 2024 году.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В прошлом году я в общих чертах описал, как может развернуться спецоперация России на Украины в течение 2023 года. С тех пор конфликт перешел в более негативную плоскость с точки зрения ожиданий. За прошедший год Украина не смогла обратить вспять многие территориальные завоевания России, и к зиме Москва вернула себе стратегическую инициативу.

Россия начала внедрять инновации в своей военной тактике, чтобы более эффективно использовать свои силы, использовала инновационную тактику вербовки для пополнения своих рядов и перешла к военной экономике, чтобы увеличить производство столь необходимого оборудования.

В отличие от этого, Запад не смог провести политику, необходимую для устранения нехватки материальных средств в Украине. В течение 2023 года не было никаких согласованных усилий оборонно-промышленного комплекса по пополнению поставок Украине боевых бронированных машин различных типов. Даже производство боеприпасов значительно отстает от графика, особенно в Европе: из 2,3 миллиона снарядов, использованных Украиной в 2023 году, только 300 000 были европейскими. Совместные европейские инициативы по закупкам боеприпасов стали реальностью только в конце 2023 года, а аналогичные инициативы в отношении военной техники начнут осуществляться самое раннее к 2024 году.

Время, необходимое для реализации этого, усугубляет зависимость Украины от американской поддержки, поскольку президентские выборы в США в ноябре, вероятно, определят судьбу страны. В то время как текущие бюджетные баталии в Соединенных Штатах и партизанские бои за военную помощь начались раньше, чем ожидалось, европейцы, тем не менее, не смогли использовать последние 12 месяцев для подготовки к такому повороту событий. Хваленая цель Европейского Союза по стратегической автономии — это мираж.

[...]

Учитывая нерешительность Запада в наращивании производства вооружений и отсутствие планирования на период после контрнаступления, 2024 год станет самым сложным временем для Украины с первых двух месяцев спецоперации. К середине 2023 года Киев более или менее перестал полагаться на Запад в снабжении его всем необходимым для участия в конфликте: беспилотными летательными аппаратами, системами радиоэлектронной борьбы и боевыми бронированными машинами, такими как танки и боевые машины пехоты. Украинское правительство заинтересовалось их производством на местном уровне и инициировало амбициозную программу, направленную не только на возрождение довоенной оружейной промышленности Украины, но даже на то, чтобы превзойти ее с помощью западных компаний. Это увенчалось некоторым успехом, но эти автомобили будут готовы не раньше следующего года и появятся в продаже в больших количествах только к 2026 году. Вдобавок ко всему, Украина останется зависимой от Запада в отношении самолетов, авиационного вооружения и сложных зенитно-ракетных комплексов, поскольку сложность этих систем не позволяет производить их внутри страны. Украина также останется зависимой от поставок артиллерийских боеприпасов из-за рубежа из-за огромного количества, используемого в конфликте.

На этом фоне напрашиваются три основных сценария.

Позитивный сценарий

При самом позитивном сценарии для Украины Дональду Трампу будет запрещено баллотироваться на пост президента, а Никки Хейли станет кандидатом от республиканцев. Она быстро переходит к критике слабости и нерешительности администрации, на что Джо Байден отвечает увеличением помощи Украине. Настроение внутри страны меняется, и США начинают оказывать Украине более щедрую помощь, в частности, более современные истребители F-16C/D, которые оснащены надлежащими боеприпасами для противостояния и ракетами ATACMS. С их помощью Украина может оттеснить российские военно-воздушные силы еще дальше от линии фронта, снижая их эффективность.

В то время как Украина сдерживает российские операции и наносит значительные потери в живой силе и технике, ей одновременно удается улучшить свою учебную деятельность за линией фронта. Она повышает сплоченность своих подразделений, формирует бригады “новых сил” и испытывает новые прототипы средств радиоэлектронной борьбы и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

ЕС официально причисляет оборонную промышленность к устойчивой отрасли, что облегчает доступ к фондам исследований и разработок, кредитам и страхованию. Это позволяет увеличить производство боеприпасов, запасных частей для транспортных средств и электроники, которые используются в украинском производстве беспилотников. И хотя этот шаг ЕС предпринят слишком поздно, чтобы что-то изменить в этом году, его эффект будет ощущаться в последующие годы. Таким образом, к концу 2024 года Украина создаст предпосылки, необходимые для того, чтобы вернуть инициативу, когда с отечественных и западных сборочных линий сойдет больше боевых бронированных машин, а производство боеприпасов будет соответствовать спросу. В связи с этим, кто победит на президентских выборах в США, имеет мало влияния на события на местах.

Промежуточный сценарий

В промежуточном сценарии администрация Байдена запутается в 2024 году в беспорядочной избирательной кампании. Республиканцы в Конгрессе ведут себя непоследовательно, обменивая пакеты помощи Украине на уступки по домашним проектам, таким как стена вдоль южной границы Соединенных Штатов. США продолжают оказывать капельную помощь Украине.

Тем временем европейцы продолжают поставлять только около трети своих обещаний по поставкам боеприпасов и запасных частей, что помогает США удерживать Украину на плаву — но только в оборонительной позиции. Украине удается удерживать свои позиции на поле боя. В Донбассе ей придется уступить часть территории под давлением России. Но она сохранит целостность своих оборонительных рубежей и воюющих там формирований. Нехватка бронетехники в Украине станет особенно заметной во второй половине 2024 года, после того как европейцы израсходуют свои запасы техники времен холодной войны, которая хранилась у них на складах. Транспортные средства западного производства по-прежнему страдают от нехватки запасных частей, в то время как устаревшие транспортные средства Варшавского договора страдают от нехватки боеприпасов.

Чтобы справиться с нехваткой материальных средств и обученных офицеров, Украина расформировывает некоторые вновь сформированные бригады для повышения уровня укомплектованности оставшихся формирований. В течение года она также продолжает разрабатывать и экспериментировать с новой техникой отечественного производства и совершенствовать свою оборонительную тактику и сплоченность подразделений. Однако, поскольку для сохранения ценного и незаменимого оборудования приходится жертвовать солдатами, к концу 2024 года комплектование станет все более сложной задачей. Старые и бывшие в употреблении европейские самолеты F-16A/B продолжают ту роль, которую играли советские истребители в ВВС Украины: они удерживают российские самолеты подальше от гражданских центров, но изо всех сил стараются сдерживать их вблизи линии фронта. В двух словах, Украина остается в обороне и переживет 2024 год, а результаты президентских выборов в США определят ход конфликта в 2025 году.

Негативный сценарий

При самом негативном сценарии для Украины кандидатом в президенты становится Трамп, и в американском дискурсе все чаще доминирует антиукраинская риторика. В конгрессе республиканцы хотят, чтобы Байден потерпел неудачу при любых обстоятельствах, и отказываются идти на компромиссы, чтобы сохранить открытыми каналы поставок на Украину. Европейцы по-прежнему отправляют оружие, но у них нет производственных мощностей и резервных запасов, необходимых для восполнения потерь в США. Им не удается договориться о долгосрочном финансировании в рамках Европейского фонда мира или заключить крупные долгосрочные контракты на транспортные средства или боеприпасы, что означает, что производственные возможности европейской оборонной промышленности практически не меняются. В то же время европейское оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной сталкивается с трудностями.

Таким образом, украинские войска испытывают все большую нехватку снарядов и ракет, необходимых им только для поддержания даже оборонительных действий. Российские вооруженные силы используют эту ситуацию для усиления давления на украинские позиции. Российские прорывы могут быть сдержаны только отступлением украинских войск. Это давление мешает Украине должным образом провести ротацию своих сил на фронте, в результате чего она не может отозвать бригады с боевого дежурства для их обучения и восстановления. К концу 2024 года большинство украинских бригад устали и измотаны.

В отсутствие поставок из США Украине критически не хватает ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" для ее истребительной авиации. Россия использует это, ускоряя темпы стратегических бомбардировок. Беспилотники "Шахед" зондируют местную противовоздушную оборону, а обычные истребители присоединяются к атакам крылатыми ракетами. Эти кампании бомбардировок препятствуют планам Украины возродить свою оборонную промышленность и заменить западные боевые системы системами отечественного производства. Все более мрачные перспективы убеждают многих украинцев бежать. К концу 2024 года 10 миллионов украинцев бежали в ЕС, и их число растет. Стоимость для европейцев размещения беженцев намного перевешивает стоимость военной помощи Киеву.

В конце года Трамп побеждает Байдена. Европу охватывает паника, и многие европейские столицы вообще прекращают поставки в Украину, направляя военные грузы в свои собственные вооруженные силы в ожидании ухода США из Европы. Конфликт на Украине рассматривается большинством на Западе как патовый, хотя сама Украина продолжает сражаться, несмотря ни на что.