В ЕС озвучили три версии развития событий на Украине в 2024 году

Россия одержала верх в конфликте с Украиной, и, чтобы помешать прогрессу Москвы, Западу придется вкладывать больше средств в поддержку Киева, пишет Густав Грессель, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье для аналитического центра он описывает три сценария того, что, по его мнению, может произойти в зоне специальной военной операции (СВО) в 2024 году.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International