Вашингтон не будет вмешиваться в решение киевского режима об увольнении главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.
Об этом в эфире телеканала CBS сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение", — отметил помощник Джо Байдена.
Чиновник не стал отвечать на вопрос, как повлияет вероятная отставка главнокомандующего ВСУ на ситуацию на полях сражений.
Итак, участь Залужного решена, Белый дом буквально дал "добро" на его увольнение. Без поддержки американцев ему долго не проработать главкомом, что для РФ, наверно, к лучшему, отмечает ведущий Первого канала Руслан Осташко.
"Хорошо, если Зеленский назначит на эту должность такого же вороватого и некомпетентного, как и он сам", — подытожил журналист.
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