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США разрешили Зеленскому уволить главнокомандующего ВСУ Залужного

США не станут вмешиваться в решение Киева об увольнении главкома Залужного

Силовые структуры

Вашингтон не будет вмешиваться в решение киевского режима об увольнении главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

США не станут вмешиваться в решение Киева об увольнении главкома Залужного
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом в эфире телеканала CBS сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение", — отметил помощник Джо Байдена.

Чиновник не стал отвечать на вопрос, как повлияет вероятная отставка главнокомандующего ВСУ на ситуацию на полях сражений.

Итак, участь Залужного решена, Белый дом буквально дал "добро" на его увольнение. Без поддержки американцев ему долго не проработать главкомом, что для РФ, наверно, к лучшему, отмечает ведущий Первого канала Руслан Осташко.

"Хорошо, если Зеленский назначит на эту должность такого же вороватого и некомпетентного, как и он сам", — подытожил журналист.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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