США разрешили Зеленскому уволить главнокомандующего ВСУ Залужного

Вашингтон не будет вмешиваться в решение киевского режима об увольнении главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.