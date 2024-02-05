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Россия наступает: США предложили перенести столицу Украины во Львов

В США предложили перенести столицу Украины из Киева во Львов

Силовые структуры

В случае масштабного наступление российской армии американцы предложили перенести столицу Украины из Киева во Львов.

В США предложили перенести столицу Украины из Киева во Львов
Фото: сommons.wikimedia.org by Revontulet

Об этом пишет Weapons and Strategy со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен. По всей вероятности, Запад понимает неизбежность наступления армии РФ.

"Как только произойдет российский прорыв через нынешнюю линию соприкосновения, в результате которого Вооружённые силы Украины откатятся назад, правительству Владимира Зеленского будет невозможно выжить в Киеве. Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от границы с Польшей", — отметил экс-чиновник Пентагона.

В воскресенье, 4 февраля, западные СМИ разгоняли информацию, что на Купянском направление российская армия стянула большое количество тяжелой техники и личного состава. Якобы там ВС РФ планируют начать масштабное наступление на Харьков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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