Раскрыта схема получения США советского Су-27 через Украину

В США рассказали о способе получения советского Су-27 через Украину

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США получили лучший истребитель Советского союза Су-27 при помощи Украины, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, как это произошло, и какие функции выполнял самолет на службе у Вашингтона. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Википедия

После распада Советского Союза в декабре 1991 года вооруженные силы Соединенных Штатов получили доступ ко многим видам высокочувствительных советских оружейных технологий путем приобретения у новых независимых государств-преемников. Этот процесс начался с 1989 года, когда после распада Варшавского договора изучение советской военной техники, экспортируемой в восточноевропейские государства, и особенно в Восточную Германию, которая часто выставляла на рынок самое мощное имеющееся оборудование, стало приоритетным как средство получения преимущества в будущем конфликте с Россией или другими странами.

Это во многих случаях приводило к усилиям по обратному проектированию, направленным на устранение технологических разрывов между американскими системами вооружения и их советскими аналогами. Одним из самых известных примеров стала разработка ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X с высокими возможностями наведения вне зоны видимости: это означает, что она могла поражать цели под экстремальными углами, используя сигналы от прицела, установленного на шлеме пилота, — впервые эта возможность была реализована советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-73, развернутой истребителями Су-29 и Су-27., Р-73 была тщательно изучена при разработке AIM-9X.

После распада СССР лучшие истребители страны МиГ-29 и Су-27 были приобретены в 1990-х годах у государств-правопреемников Молдавии и Белоруссии соответственно для проведения испытаний и подготовки противника в Соединенных Штатах. Вторичной целью покупки у Молдавии было сорвать готовившуюся в то время сделку по продаже этих истребителей Ирану, который приобрел МиГ-29 у Советского Союза и стремился к дальнейшему расширению своего парка, но ему помешали сделать это закупки у России, поскольку Вашингтон успешно оказал давление на Москву, чтобы она прекратите дальнейшие продажи.

Продажа Белоруссией двух Су-27 представляла собой часть усилий страны по избавлению от средств ведения воздушной войны, содержание которых она не могла себе позволить. Элитные самолеты подавления противовоздушной обороны страны МиГ-25БМ были быстро выведены из эксплуатации, в то время как ударные истребители Су-24М были помещены на хранение, а часть из них затем продана Судану. Су-27 оставались на вооружении, но были сняты с вооружения в 2012 году из-за предполагаемых чрезмерных эксплуатационных расходов, и вместо этого Военно-воздушные силы полагались на менее способные МиГ-29 для своей противовоздушной обороны.

Поскольку белорусские Су-27 базировались в зоне 51 для проведения испытаний, частная фирма Terralliance Technologies стремилась приобрести те же самолеты, чтобы перепрофилировать их для разведки нефти. Фирма искала возможности для разведки нефти на четырех континентах и нуждалась в самолете дальнего радиуса действия, пригодном для картографирования, который мог бы вместить большие индивидуальные датчики. Гораздо большая дальность полета Су-27 и больший набор датчиков, чем у любого истребителя, находящегося на вооружении западных военно-воздушных сил, а также наличие самолета из Украины, унаследовавшего более 70 планеров, сделали его оптимальным выбором.

Для этой цели были приобретены два украинских Су-27 всего за 22 миллиона долларов, причем они были разобраны и модифицированы для интеграции западной авионики. Поскольку Су-27 начали поступать на вооружение советских Вооруженных сил с 1984 года, а многие самолеты из старых серийных партий базировались в Украине, проданные самолеты были построены в 1988 году и были двумя из самых новых моделей на украинском складе. Несмотря на значительный международный спрос на новые истребители Су-27 в 1990-х годах, когда Россия экспортировала более 100 самолетов в Китай и еще несколько во Вьетнам, Эфиопию и Эритрею, к 2000-м годам новые истребители Су-30 имели более низкие эксплуатационные расходы и гораздо более эффективные характеристики благодаря новым конструкциям планера с использованием композитных материалов.

Ограниченный оборонный бюджет Украины и отсутствие предполагаемых угроз, при том что отношения как с Россией, так и с Западом в то время оставались позитивными, означали, что страна не могла позволить себе эксплуатировать все имеющиеся в ее распоряжении Су-27, несмотря ни на что.

Поскольку в 2009 году у Terralliance закончилось финансирование, в год первых летных испытаний Су-27 после их модификации, самолеты никогда не использовались для разведки нефти и были проданы правительству США. Затем истребители эксплуатировались фирмой Tactical Air Support, которая предлагала американским военным контрактные воздушные перевозки противника. Су-27 и его производные Су-30 и китайские J-11 в то время составляли основу авиапарков всех ведущих военно-воздушных сил за пределами западной сферы влияния, включая Россию, Китай, Индию и Алжир, причем Иран в то время, как сообщалось, также вел переговоры о приобретении.

Хотя ожидалось, что с начала 2000-х годов на смену семейству истребителей четвертого поколения Су-27 придет истребитель пятого поколения МиГ 1.42 для обеспечения превосходства в воздухе, упадок российской экономики и технологического сектора в 1990-х годах помешал этому когда-либо осуществиться, и программа была прекращена в 2001 году после многолетних задержек.

Спустя сорок лет после того, как Су-27 впервые поступил на вооружение, российские военно-воздушные силы сегодня продолжают полагаться на производные конструкции, формирующие костяк их боевого парка, при этом три отдельные модели — Су-30, Су-34 и Су-35 — производятся параллельно для внутреннего использования.

Однако семейство Су-27 больше не представляет главной угрозы американскому превосходству в воздухе, как это было в 2000-х годах, поскольку основу китайского авиапарка все чаще составляют гораздо более совершенные истребители пятого поколения J-20 в тяжелом весе. Тем временем военно-морской флот Китая и ряд экспортных заказчиков намерены вскоре начать эксплуатацию FC-31 - среднемагистрального истребителя пятого поколения, который также считается намного превосходящим любую производную Су-27. В результате все более ограничивающаяся потребность в Су-27 для целей подготовки агрессоров привела к тому, что в 2023 году бывшие Су-27 ВВС Украины были переведены в галерею времен холодной войны в музее на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон.