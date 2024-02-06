Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США раскрыли причину развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем

В США назвали цель развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем

Силовые структуры » Военные новости

Новая китайская бригада истребителей-невидимок J-20 оптимально расположена для охраны Гонконга, Шэньчжэня и базы атомных подводных лодок, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают особенности этого истребители и его возможные сферы применения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США назвали цель развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем
Фото: yuotube

Впоследнюю неделю декабря 2023 года было подтверждено, что две новые бригады ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили новые истребители пятого поколения J-20A , а именно 4-я авиационная бригада, базирующаяся на авиабазе Фошань под командованием Южного театра военных действий и 97-я авиационная бригада на авиабазе Дацзу в Чунцине под командованием Западного театра военных действий. Последнее подразделение приобрело J-20 для замены устаревающих истребителей J-7E и в настоящее время является ближайшим боевым подразделением J-20 к производственным мощностям для новых истребителей на заводе 611 в городе Чэнду.

Между тем, размещение на авиабазе Фошань позволяет J-20 играть более активную роль как в противовоздушной обороне ключевых городов Шэньчжэнь и Гонконг, так и военно-морской базы Лонгпо, которая является центром операций с атомными подводными лодками на острове Хайнань. Поскольку атомные подводные лодки все чаще считаются наиболее важным оружием китайской, американской и российской ядерных триад, развертывание ведущих боевых самолетов для защиты баз таких военных кораблей стало обычным делом со времен холодной войны — ярким примером является продолжающееся развертывание на Северном флоте ВМФ России истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ для выполнения таких функций.

Китай вложил значительные средства в модернизацию своего подводного флота с баллистическими ракетами, приобретя корабли класса Type 094A, приняв на вооружение новую баллистическую ракету JL-3 и вложив значительные средства в разработку новых технологий для подводной лодки с баллистическими ракетами следующего поколения класса Type 096.

Примечательно, что авиабаза Фошань расположена всего в 700 км к юго-западу от Тайваньского пролива, что позволяет J-20 действовать в регионе в течение длительного времени благодаря их очень широкому боевому радиусу — более 1000 км, что более чем вдвое превышает радиус действия американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22. Хотя Тайвань международно признан Организацией Объединенных Наций и всеми государствами-членами ООН как часть Китая, в отличие от правительства Китайской Народной Республики, базирующегося в Пекине, власти отдельной Китайской Республики в Тайбэе сами конституционно претендуют на всю китайскую территорию, технически оставляя Китай в состоянии гражданской войны.

Сохраняющаяся напряженность между соперничающими китайскими правительствами в Пекине и Тайбэе считается ведущей точкой потенциальной напряженности, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты вложили значительные средства в наращивание потенциала своих сил специального назначения на Тайване для поддержки Вооруженных сил Китайской Республики против материковой части. Хотя воздушная мощь Тайваня остается ограниченной, возможность вмешательства в конфликт в Тайваньском проливе либо Японии, либо Соединенных Штатов, которые являются основными эксплуатантами ближайшего конкурента J-20, F-35, делает присутствие лучших истребителей НОАК особенно важным.

J-20 и F-35 считаются фактически равными себе по сложности авионики и малозаметности, причем китайский истребитель имеет гораздо более крупную конструкцию с двумя двигателями, оптимизированную для полетов на большие расстояния и высокоинтенсивных воздушных боев, в то время как его американский конкурент был разработан в первую очередь для полетов в воздухе.

В настоящее время J-20 находятся на вооружении всех командований на театре военных действий, а 5-я авиабригада Южного командования на театре военных действий, базирующаяся на авиабазе Гуйлинь, ранее начала эксплуатировать самолеты-невидимки в 2021 году. В 2023 году также появились признаки того, что 131-я авиабригада Южного командования, базирующаяся на авиабазе Наньнин, приступила к развертыванию самолета, хотя это остается неподтвержденным.

Северное, Восточное и Южное командования получили приоритет в развертывании J-20 и находятся в зоне действия ключевых горячих точек у обширного восточного побережья Китая, где враждебно настроенные западные военные сохраняют крупное и расширяющееся военное присутствие и стремятся к дальнейшей интеграции с вооруженными силами Южной Кореи, Японии и Республики Корея. Однако J-20 под Северным командованием являются единственными, которые, как было подтверждено, участвовал во встречах с американскими подразделениями F-35, причем первое такое столкновение, подтвержденное в марте 2022 года, произошло над Восточно-Китайским морем.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай тайвань
Новости Все >
Песков сообщил, что решений о запрете VPN пока нет
Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ покинули внушительный укрепрайон под Донецком
"Мы больше не конкурентоспособны": министр финансов Германии заявил об обнищании страны
Как питание влияет на ментальное здоровье
Эксперт по недвижимости Зайцев: поводов для снижения цен на новостройки нет
Токаев предложил кандидатуру Бектенова на пост главы Казахстана
Фон дер Ляйен заявила о намерении сделать украинский ВПК частью европейского
Ученые выяснили причину появления чумы на территории Англии
Швеция намерена приостановить расследования по "Северным потокам"
Врачи заявили, что после восьми часов вечера можно есть без вреда для фигуры
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие уличные бои, в Крынках боевики ВСУ в ловушке Дмитрий Плотников Нефтетрейдеры опасаются дефицита бензина и взлёта цен из-за атак БПЛА Олег Володин Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Сделайте это обязательно перед посадкой картошки: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей
Сделайте это обязательно перед посадкой картошки: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей
Последние материалы
Врачи заявили, что после восьми часов вечера можно есть без вреда для фигуры
Полковник Райснер пояснил, что боевики не могут остановить атаки российских войск в зоне СВО
Названы три будущие проблемы всех автомобилей
Фритиллярия — прекрасное решение для украшения сада
Горбуша в духовке в фольге целиком: мягкая и сочная рыбка для праздничного ужина
Получите стройное тело, выполняя регулярно три упражнения
Какие причины могут сделать вашего питомца унылым
Два человека открыли огонь по зданию суда в Стамбуле, пятеро пострадали
Хуситы сообщили об успешных ударах по судам США и Британии
Эксперты назвали три вещи, которых можно не бояться при покупке подержанного авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников