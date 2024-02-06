В США раскрыли причину развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем

В США назвали цель развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем

Новая китайская бригада истребителей-невидимок J-20 оптимально расположена для охраны Гонконга, Шэньчжэня и базы атомных подводных лодок, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают особенности этого истребители и его возможные сферы применения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Впоследнюю неделю декабря 2023 года было подтверждено, что две новые бригады ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили новые истребители пятого поколения J-20A , а именно 4-я авиационная бригада, базирующаяся на авиабазе Фошань под командованием Южного театра военных действий и 97-я авиационная бригада на авиабазе Дацзу в Чунцине под командованием Западного театра военных действий. Последнее подразделение приобрело J-20 для замены устаревающих истребителей J-7E и в настоящее время является ближайшим боевым подразделением J-20 к производственным мощностям для новых истребителей на заводе 611 в городе Чэнду.

Между тем, размещение на авиабазе Фошань позволяет J-20 играть более активную роль как в противовоздушной обороне ключевых городов Шэньчжэнь и Гонконг, так и военно-морской базы Лонгпо, которая является центром операций с атомными подводными лодками на острове Хайнань. Поскольку атомные подводные лодки все чаще считаются наиболее важным оружием китайской, американской и российской ядерных триад, развертывание ведущих боевых самолетов для защиты баз таких военных кораблей стало обычным делом со времен холодной войны — ярким примером является продолжающееся развертывание на Северном флоте ВМФ России истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ для выполнения таких функций.

Китай вложил значительные средства в модернизацию своего подводного флота с баллистическими ракетами, приобретя корабли класса Type 094A, приняв на вооружение новую баллистическую ракету JL-3 и вложив значительные средства в разработку новых технологий для подводной лодки с баллистическими ракетами следующего поколения класса Type 096.

Примечательно, что авиабаза Фошань расположена всего в 700 км к юго-западу от Тайваньского пролива, что позволяет J-20 действовать в регионе в течение длительного времени благодаря их очень широкому боевому радиусу — более 1000 км, что более чем вдвое превышает радиус действия американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22. Хотя Тайвань международно признан Организацией Объединенных Наций и всеми государствами-членами ООН как часть Китая, в отличие от правительства Китайской Народной Республики, базирующегося в Пекине, власти отдельной Китайской Республики в Тайбэе сами конституционно претендуют на всю китайскую территорию, технически оставляя Китай в состоянии гражданской войны.

Сохраняющаяся напряженность между соперничающими китайскими правительствами в Пекине и Тайбэе считается ведущей точкой потенциальной напряженности, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты вложили значительные средства в наращивание потенциала своих сил специального назначения на Тайване для поддержки Вооруженных сил Китайской Республики против материковой части. Хотя воздушная мощь Тайваня остается ограниченной, возможность вмешательства в конфликт в Тайваньском проливе либо Японии, либо Соединенных Штатов, которые являются основными эксплуатантами ближайшего конкурента J-20, F-35, делает присутствие лучших истребителей НОАК особенно важным.

J-20 и F-35 считаются фактически равными себе по сложности авионики и малозаметности, причем китайский истребитель имеет гораздо более крупную конструкцию с двумя двигателями, оптимизированную для полетов на большие расстояния и высокоинтенсивных воздушных боев, в то время как его американский конкурент был разработан в первую очередь для полетов в воздухе.

В настоящее время J-20 находятся на вооружении всех командований на театре военных действий, а 5-я авиабригада Южного командования на театре военных действий, базирующаяся на авиабазе Гуйлинь, ранее начала эксплуатировать самолеты-невидимки в 2021 году. В 2023 году также появились признаки того, что 131-я авиабригада Южного командования, базирующаяся на авиабазе Наньнин, приступила к развертыванию самолета, хотя это остается неподтвержденным.

Северное, Восточное и Южное командования получили приоритет в развертывании J-20 и находятся в зоне действия ключевых горячих точек у обширного восточного побережья Китая, где враждебно настроенные западные военные сохраняют крупное и расширяющееся военное присутствие и стремятся к дальнейшей интеграции с вооруженными силами Южной Кореи, Японии и Республики Корея. Однако J-20 под Северным командованием являются единственными, которые, как было подтверждено, участвовал во встречах с американскими подразделениями F-35, причем первое такое столкновение, подтвержденное в марте 2022 года, произошло над Восточно-Китайским морем.