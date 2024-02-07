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Петр Ермилин
Раскрыта причина пропуска крупных учений НАТО известным британским авианосцем

В США раскрыли причину пропуска крупных учений НАТО известным британским авианосцем

Силовые структуры » Военные новости

Известный ненадежный британский авианосец пропустил крупные учения НАТО из-за новой проблемы с винтами, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют, с чем связаны технические проблемы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США раскрыли причину пропуска крупных учений НАТО известным британским авианосцем
Фото: Википедия

Флагман Королевского военно-морского флота Великобритании авианосец HMS Queen Elizabeth был вынужден пропустить предстоящие совместные учения НАТО из-за неожиданной "неполадки" в одном из его гребных валов.

"Вчерашние плановые проверки перед отплытием выявили проблему с муфтой на гребном валу правого борта HMS Queen Elizabeth. Таким образом, корабль не выйдет в море в воскресенье", — заявил командующий флотом вице-адмирал Эндрю Бернс, добавив, что HMS Prince of Wales займет свое место в составе НАТО и отправится в плавание для учений Steadfast Defender "как можно скорее".

Впоследствии Министерство обороны уточнило, что проблема была "отдельной и не связанной" с более ранними техническими неполадками, о которых сообщалось на его родственном корабле HMS Prince of Wales.

"Выявленная проблема связана с соединениями валов корабля. Гребные валы судна слишком велики, чтобы быть изготовленными из цельного куска металла, поэтому каждый вал состоит из трех секций, которые соединяются с помощью муфт, которые связывают секции вала вместе", — уточнили в министерстве.

Авианосцы Королевского военно-морского флота становятся все более печально известными своей недостаточной надежностью, с проблемами в течение их короткого срока службы, начиная от затопления и заканчивая авариями истребителей и целым рядом других проблем, которые серьезно снижают их оперативную готовность.

В 2023 году HMS Prince of Wales был разобран на запчасти, чтобы сохранить ход HMS Queen Elizabeth. В отчетах военно-морского флота часто освещались такие проблемы, как недостаточная подготовка к операциям авианосца, подвергающая персонал риску. Эти проблемы с двумя кораблями возникают на фоне более широких и столь же серьезных проблем, затрагивающих весь британский надводный флот в целом. Основной эскорт авианосцев — эсминец класса Type 45 — приобрел особенно дурную славу, и в 2021 году число выведенных из строя кораблей достигло 83 процентов, при этом только один из шести кораблей был способен действовать.

Эти корабли страдали от больших проблем с надежностью и значительно меньшей универсальностью, чем эсминцы в Соединенных Штатах, Китае, Японии и Южной Корее, при этом обладали огневой мощью на 50 процентов или менее. Министерство обороны уже давно рассматривает возможность списания Type 45 без замены из-за сомнительной доступности разработки преемника следующего поколения, в результате чего британские авианосцы остаются единственными в мире без эскорта эсминцев.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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