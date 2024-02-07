В России описали сценарий войны России и НАТО

"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал многочисленные заявления западных политиков о необходимости готовиться к прямому противостоянию с Россией. Медведев выразил мнение, что развитие подобного сценария приведет к "апокалипсису" и предостерег западных чиновников от "опасной болтовни". Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

Слова Медведва

"Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией". И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается. Причины очевидны. Нужно отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую "Украину", — пишет Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил что, "гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей".

"Поэтому каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому — нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и другого оружия", — добавил он.

По мнению Медведева, чиновники ЕС "цинично лгут своим гражданам". Зампреда Совбеза РФ объяснил, что в случае, если описываемый конфликт произойдет, то он пойдет не по сценарию специальной военной операции (СВО), имея в виду то, что конфликт будет проходить не в окопах с применением бронетехники, БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.

"Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", — заключил российский политик.

Опасения Германии

В конце января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходимо осознать опасность возможного военного конфликта с Россией и готовиться к нему. По мнению главы немецкого оборонного ведомства, Германии нужно вооружиться в ближайшие три-пять лет.

"Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО", — говорил министр.

Он добавлял, что на случай конфликта необходимо, чтобы в Прибалтике присутствовали военные из ФРГ, которые должны быть полностью готовыми уже к 2027 году.

"Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать. Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — призывал Писториус.

Планы НАТО

18 января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что Североатлантический альянс должен готовиться к полномасштабной войне с Россией. По словам Бауэра, подобный конфликт может начаться в ближайшие двадцать лет. Он подчеркивал, что власти стран-членов альянса и гражданское население должны понимать возможность такого развития событий: как подчеркнул Бауэр, мирное существование нельзя принимать за данность.

"Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", — заявлял офицер НАТО.

С 22 января среди стран НАТО начались крупнейшие в истории учения Steadfast Defender, которые проигрывали ход третьей мировой войны. В мероприятии поучаствуют около сорока тысяч военнослужащих стран НАТО при участии шведских солдат. В альянсе объясняли, что учения должны стать «ясной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты ценностей».