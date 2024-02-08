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Петр Ермилин
Раскрыта причина вывода "печально известного" британского эсминца из операций в Йемене

В США назвали причину вывода "печально известного" британского эсминца из операций в Йемене

Силовые структуры » Военные новости

Печально известный своей ненадежностью британский эсминец Type 45 был выведен из боевых действий в Йемене, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о сложившейся ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США назвали причину вывода "печально известного" британского эсминца из операций в Йемене
Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy is licensed under Public domain

Королевский военно-морской флот Великобритании отозвал эсминец Type 45 Корабль Его Величества Diamond из операции вблизи Йемена, сославшись на "технические проблемы", с которыми столкнулся военный корабль. Корабль был развернут в регионе с декабря для участия в атаках под руководством США на цели в Йемене в рамках операции Prosperity Guardian.

Командир эсминца Питер Эванс заявил относительно недавних операций, что "ситуация в регионе напряженная, и корабли в составе сил ежедневно ведут огонь", подчеркнув, что после вывода его корабля он будет заменен другим кораблем класса Type 45, Корабль Его Величества Richmond. Вывод войск породил предположения о том, что корабль, возможно, был поврежден в бою с силами йеменской коалиции "Ансарулла" (запрещена в России. — Ред.), которые утверждали, что нанесли удар по военному кораблю после нанесения нескольких ракетных ударов и ударов беспилотников.

Королевский военно-морской флот, однако, утверждает, что корабль не пострадал. Хотя предположение о сокрытии имело бы значительный прецедент, Type 45 также имеет очень долгую историю возникновения технических проблем и считается самым проблемным эсминцем класса, эксплуатирующимся в любой точке мира.

В июле 2021 года Корабль Его Величества Diamond столкнулся с техническими проблемами во время сопровождения авианосной ударной группы Королевских ВМС, направлявшейся в Восточную Азию, что вынудило ее вернуться на ремонт. В результате в строю остался только один из шести эсминцев Type 45 ВМС. Значительный перерасход средств на техническое обслуживание Type 45, а также производственные и эксплуатационные расходы вынудили Министерство обороны сократить заказы с первоначально запланированных двенадцати кораблей всего до шести, при этом крайне низкие показатели готовности и частые технические неполадки еще больше усугубили дефицит.

Давление на флот только усилилось по мере того, как Британия стремилась внести свой вклад в операции под руководством США на театрах военных действий в Тихом океане, Черном море и регионе Персидского залива. Одной из заметных проблем надежности, которая была особенно проблематичной, когда Type 45 впервые поступил на вооружение, было то, что его дизельные двигатели Rolls Royce "катастрофически изнашивались" в жарком климате, например, в Ормузском проливе или водах Юго-Восточной Азии, и оставались вопросы относительно того, в какой степени это было исправлено.

Несмотря на значительные размеры, Type 45 обладают лишь половиной огневой мощи современных американских и японских эсминцев AEGIS — это лишь малая часть ракет новейшего китайского класса Type 055. В отличие от современных кораблей в США, Японии, Южной Корее, Китае, а в последнее время даже в России, Type 45 не способен выполнять множество функций и имеет небольшой ракетный арсенал, предназначенный только для противовоздушной обороны.

Конкурирующие проекты, такие как американский класс Arleigh Burke и японский класс Maya, могут выполнять задачи противоракетной обороны, борьбы с судоходством, противолодочной обороны и нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами. Небольшой арсенал Type 45, состоящий всего из 48 ячеек вертикального пуска, позволяет использовать только два типа ракет — Aster 15 и Aster 30, — обе из которых могут использоваться только в противовоздушной обороне.

Ракеты "Астер", как известно, неспособны обеспечить противоракетную оборону, что является особенно серьезным недостатком, если учесть, что коалиционные силы "Ансарулла" осуществили значительное развертывание противокорабельных баллистических ракет. Учитывая, что Британия столкнулась с экономическим спадом и двумя очень серьезными экономическими кризисами в 2008 и 2020 годах, становится все более вероятным, что Type 45 станет последним классом эсминцев в стране, поскольку доступность замены остается весьма сомнительной.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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