Раскрыта причина вывода "печально известного" британского эсминца из операций в Йемене

Печально известный своей ненадежностью британский эсминец Type 45 был выведен из боевых действий в Йемене, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о сложившейся ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy is licensed under Public domain