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Дмитрий Плотников
США отменяет программу вертолётов FARA, несмотря на затраты в 2 млрд долларов

Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины

4:15
Силовые структуры » Военные новости

Пентагон прекращает разработку своего долгожданного будущего ударного разведывательного самолета (FARA).

Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины
Фото: Openverse by Israeli helicopter is licensed under CC BY 2.0.

Почему он оказался не нужен и причём здесь спецоперация?

Что произошло?

Ведомство приняло решение, несмотря на то, что уже потратило по меньшей мере 2 млрд долларов и запросило дополнительный бюджет в размере 5 млрд долларов для поддержания программы в течение следующих пяти лет.

Армейские руководители США сообщили журналистам СМИ, что "изменение приоритетов” является основной причиной отмены программы.

Армия предпочтет инвестировать больше в существующие ротационные авиационные платформы и новые беспилотные системы, признавая, что страна "может начать войну сегодня вечером, в эти выходные”.

"Мы узнаём на поле боя, особенно на Украине, что воздушная разведка коренным образом изменилась. Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более совершенными и более недорогими, чем когда-либо прежде", — сказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал Рэнди Джордж.

Учитывая заявление армии США, отмена программы FARA является одной из самых значительных за последнее десятилетие, особенно учитывая, что когда-то она была отмечена как главный приоритет модернизации.

Итак, названные причины закрытия проекта:

  • Изменившийся характер боевых действий: война на Украине показала, что БПЛА и "полноразмерные" ударные вертолёты (Ка-52, Ми-28) более эффективны, чем лёгкие машины.
  • Ограниченные ресурсы: необходимость выделять значительные средства на помощь Украине заставила военных пересмотреть приоритеты.
  • Неочевидные преимущества FARA: высокая скорость и малая заметность не кажутся решающими факторами в условиях насыщенности ПВО.

История повторяется

Запущенная в 2018 году программа FARA предназначалась для производства вооруженного разведывательного вертолета, который заменит вертолет Bell OH-58 Kiowa Warrior времен ещё Вьетнама.

До отмены программы армия предприняла несколько попыток, начиная с 2004 года, по созданию вооруженного разведчика, который мог бы соответствовать жёстким требованиям на поле боя.

Первая программа, Comanche, была прекращена, несмотря на то, что служба потратила 9 миллиардов долларов на два прототипа. Четыре года спустя вооруженный разведывательный вертолет также был отменён из-за "задержек в графике и растущих затрат”.

Но даже когда усилия по замене Kiowa, казалось, наконец-то заработали благодаря программе FARA, аналитики призвали армию США пересмотреть свои планы и учесть растущие риски для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе.

"Разработка дорогостоящих и непроверенных платформ, которые могут быть недоступны военнослужащим в течение многих лет, подрывает готовность и только увеличивает непосредственные риски”, — пишет эксперт Джордж Ландрит в статье The Defense Post.

Разочарованные фирмы

У армии США было два прототипа для программы FARA: Raider X, разработанный Sikorsky-Lockheed Martin и 360 Invictus от Bell Textron.

В прошлом году две конкурирующие компании заявили, что их предложения уже выполнены более чем на 90 процентов.

В компании Sikorsky-Lockheed Martin сказали, что они разочарованы решением и что они будут ждать отчёта армии США, "чтобы лучше понять её выбор”.

Bell Textron также прокомментировал отмену, сказав, что они также разочарованы, но обещают применить все, чему они научились, к будущей разработке самолётов.

Досье

  • Программа FARA была объявлена в 2018 году.
  • В 2020 году были выбраны два финалиста: Bell Textron с 360 Invictus и Sikorsky с Raider X.
  • Испытания опытных образцов были запланированы на 2022 год, но затем отложены до 2024 года.
  • Закрытие FARA произошло через 20 лет после "отмены" RAH-66 Comanche и 16 лет после ARH-70A Arapaho.
Bell 360 Invictus: Combined Armed Maneuver
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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