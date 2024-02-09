Пентагон прекращает разработку своего долгожданного будущего ударного разведывательного самолета (FARA).
Почему он оказался не нужен и причём здесь спецоперация?
Ведомство приняло решение, несмотря на то, что уже потратило по меньшей мере 2 млрд долларов и запросило дополнительный бюджет в размере 5 млрд долларов для поддержания программы в течение следующих пяти лет.
Армейские руководители США сообщили журналистам СМИ, что "изменение приоритетов” является основной причиной отмены программы.
Армия предпочтет инвестировать больше в существующие ротационные авиационные платформы и новые беспилотные системы, признавая, что страна "может начать войну сегодня вечером, в эти выходные”.
"Мы узнаём на поле боя, особенно на Украине, что воздушная разведка коренным образом изменилась. Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более совершенными и более недорогими, чем когда-либо прежде", — сказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал Рэнди Джордж.
Учитывая заявление армии США, отмена программы FARA является одной из самых значительных за последнее десятилетие, особенно учитывая, что когда-то она была отмечена как главный приоритет модернизации.
Итак, названные причины закрытия проекта:
Запущенная в 2018 году программа FARA предназначалась для производства вооруженного разведывательного вертолета, который заменит вертолет Bell OH-58 Kiowa Warrior времен ещё Вьетнама.
До отмены программы армия предприняла несколько попыток, начиная с 2004 года, по созданию вооруженного разведчика, который мог бы соответствовать жёстким требованиям на поле боя.
Первая программа, Comanche, была прекращена, несмотря на то, что служба потратила 9 миллиардов долларов на два прототипа. Четыре года спустя вооруженный разведывательный вертолет также был отменён из-за "задержек в графике и растущих затрат”.
Но даже когда усилия по замене Kiowa, казалось, наконец-то заработали благодаря программе FARA, аналитики призвали армию США пересмотреть свои планы и учесть растущие риски для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе.
"Разработка дорогостоящих и непроверенных платформ, которые могут быть недоступны военнослужащим в течение многих лет, подрывает готовность и только увеличивает непосредственные риски”, — пишет эксперт Джордж Ландрит в статье The Defense Post.
У армии США было два прототипа для программы FARA: Raider X, разработанный Sikorsky-Lockheed Martin и 360 Invictus от Bell Textron.
В прошлом году две конкурирующие компании заявили, что их предложения уже выполнены более чем на 90 процентов.
В компании Sikorsky-Lockheed Martin сказали, что они разочарованы решением и что они будут ждать отчёта армии США, "чтобы лучше понять её выбор”.
Bell Textron также прокомментировал отмену, сказав, что они также разочарованы, но обещают применить все, чему они научились, к будущей разработке самолётов.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.