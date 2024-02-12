В США рассказали правду о происхождении лучшего китайского истребителя

В США раскрыли "загадочное происхождение" лучшего китайского истребителя

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Исследование 2003 года проливает новый свет на загадочное происхождение лучшего китайского истребителя-невидимки J-20, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, как малозаметный самолет оказася в центре внимания военных экспертов со всего мира. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: yuotube

Истребитель пятого поколения Chengdu J-20 стал первым в мире неамериканским самолетом своего поколения, поступившим на вооружение военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в марте 2017 года после совершения первого полета шестью годами ранее. Хотя самолет символизировал становление Китая в качестве ведущей державы в военной авиации, отражая масштабы его экономики и инвестиции в исследования и разработки, природа происхождения программы и ее основные цели оставались более неясными, чем у любых других усилий по разработке истребителей-невидимок.

Одним из редких источников ценной информации о первой китайской программе создания истребителей пятого поколения является секретный документ на китайском языке, датированный 2003 годом и озаглавленный “Стратегическое исследование развития китайской истребительной авиации”, в котором описывалось обоснование разработки тяжелого реактивного самолета следующего поколения, которым станет J-20, и роли, для которых он предназначен.

Статья, по-видимому, была первоначально написана в период с 1996 по 2003 год и была написана ученым-аэрокосмистом Гу Сонгфеном из Китайской академии наук и Китайской инженерной академии, который ранее занимал несколько высоких должностей в китайской аэрокосмической промышленности, включая должности вице-президента и главного конструктора в Shenyang Aircraft Design. Его содержание отражает основные предполагаемые угрозы эпохи, а именно программы пятого поколения Соединенных Штатов, а также приоритеты китайской истребительной авиации, ожидания от характеристик нового истребителя и роли, которые должен был выполнять J-20.

Несмотря на то, что он был написан до того, как истребители пятого поколения поступили на вооружение, а первый F-22 Raptor поступил на вооружение ВВС США только в конце декабря 2005 года, разработка таких самолетов шла полным ходом с конца 1970-х годов, и Советский Союз, и Соединенные Штаты ожидали, что они начнут поступать примерно в этом году 2000 год. Программа F-22 столкнулась со значительными задержками, поскольку оборонный сектор США резко сократился в 1990-х годах, в то время как амбициозный проект МиГ 1.42 был отменен после распада СССР, а российский оборонный сектор, научно-исследовательские разработки и экономика в целом к 1997 году сократились лишь незначительно по сравнению с их прежними размерами.

В китайском исследовании подчеркивались преимущества истребителей пятого поколения перед их предшественниками четвертого поколения в области превосходных средств связи, скрытности, огневой мощи и информационно-ориентированных боевых действий, а также подчеркивалась все более важная роль авиации в современной войне, которая серьезно повлияла на китайскую военную мысль после войны в Персидском заливе 1991 года. К моменту окончания холодной войны сектор военной авиации Китая отставал примерно на три десятилетия от Соединенных Штатов и Советского Союза, в результате чего почти три четверти его парка базировалось на производных от давно устаревшего истребителя МиГ-19 середины 1950-х годов, и только в 1991 году он получил начали поступать истребители четвертого поколения из Советского Союза в виде лучшего истребителя СССР Су-27 "Фланкер".

Широко считающийся самым способным истребителем-тяжеловесом своего поколения, "Фланкер" будет поставляться Китаем в большем количестве, чем любая другая страна, создавая тенденцию на вооружении НОАК к использованию таких крупных истребителей, что проложило бы путь к разработке J-20 в качестве его преемника.

Разработка истребителя пятого поколения была описана как средство содействия значительному улучшению как оборонительных, так и наступательных возможностей ВВС НОАК, а также как эффективное средство дальнейшего развития и без того очень быстро модернизирующейся военной авиационной промышленности страны.

Ожидалось, что разработка такого истребителя будет стимулировать развитие передовых технологий, которые могли бы еще больше усовершенствовать существующие конструкции четвертого поколения. Примечательными элементами являются композитные материалы, радары AESA, каналы передачи данных и ракеты класса "воздух-воздух" следующего поколения PL-15 и PL-10, которые, хотя и разрабатывались для J-20, были интегрированы в истребители J-10C, J-11BG и J-16, последние два из которых считаются "4+ поколение "производных от Су-27 "Фланкер".

Аналогичные тенденции в меньшей степени наблюдались в Соединенных Штатах и России, причем последние использовали многообещающие технологии недостроенного МиГ 1.42 для модернизации самолетов четвертого поколения. Примечательным примером стал двигатель АЛ-41Ф-1С истребителя Су-35, основанный на АЛ-31Ф Су-27, тяга которого увеличилась на 17 процентов с использованием технологий, разработанных для собственной силовой установки МиГ 1.44.

В отчете было четко указано, что программа, по которой будет производиться J-20, была направлена на создание истребителя для завоевания превосходства в воздухе с акцентом на боевые действия на большой дальности, аналогично американскому F-22, но отличающегося от МиГ 1.42, который должен был быть более сбалансированным и универсальным. Истребитель должен был быть способен нейтрализовывать самолеты поддержки противника, такие как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, выполнять автоматизированные боевые задачи и предоставлять данные о целеуказании дружественным объектам, проводить электронные атаки и действовать в качестве вспомогательного самолета дальнего радиолокационного обнаружения, используя свой собственный мощный набор датчиков.

Конкуренция с американским F-22 и уверенное превосходство над его легким одномоторным аналогом, который позже стал F-35, были важны для программы, и в документе, в частности, предсказывалось, что F-35 может быть поставлен на вооружение базирующихся на Тайване военно-воздушных сил Китайской Республики с середины 2010-х годов. Это соответствовало крупным инвестициям Китая в самолеты Flanker, которые были разработаны для того, чтобы превзойти лучший американский истребитель-тяжеловес F-15, предшественник F-22, и доказали свою способность делать это в ходе многочисленных учений.

В 1990-х и 2000-х годах производство F-22 сократилось на 75 процентов от запланированного объема, а приказы о прекращении производства были отданы менее чем через четыре года после его поступления на вооружение. Давние предположения о том, что проблемный самолет будет досрочно выведен из эксплуатации, подтвердились в 2021 году, и поскольку истребители никогда не экспортировались и медленно модернизировались, они сильно отстали от F-35 и J-20 по многим ключевым характеристикам.

Примечательные примеры включают отсутствие нашлемных прицелов и очень ограниченные возможности ведения сетецентрической войны и радиоэлектронной борьбы. Это сделало J-20 единственным тяжеловесом своего поколения как на уровне эскадрильи, так и в серийном производстве, с которым конкурируют более многочисленные, но гораздо более легкие F-35. В то время как F-35 не был предназначен для интенсивных боевых действий класса "воздух-воздух" и задумывался в первую очередь как ударный самолет, прогресс в разработке J-20 побудил Соединенные Штаты ускорить усилия по разработке истребителя шестого поколения для обеспечения превосходства в воздухе в качестве преемника F-22. Ожидается, что и Китай, и Соединенные Штаты начнут поставлять такие истребители примерно к 2030 году.

Стратегическое исследование, в частности, предсказывало, что авиационная промышленность Китая будет бороться за разработку двигателя пятого поколения для J-20, предполагая, что передовые разработки четвертого поколения будут использоваться в первых партиях. Предполагалось, что полномасштабная разработка самолета начнется примерно в 2006-2007 годах, летные испытания начнутся примерно в 2013 году и поступят на вооружение в 2020 году, а двигатель пятого поколения поступит на вооружение в 2021 году.

Как бы то ни было, истребитель поступил на вооружение примерно на четыре года раньше этих прогнозов, хотя его превосходный двигатель, который с тех пор получил название WS-15, планируется ввести в эксплуатацию с опозданием на три-четыре года. Однако, поскольку ожидалось, что двигатели следующего поколения будут иметь тягу всего в 15 тонн, предполагается, что WS-15 будет значительно мощнее, чем первоначально планировалось, с ожидаемой тягой около 18 тонн.

Жизненный цикл в 40-50 лет, поперечное сечение радара менее 0,3 квадратных метра и высокая выносливость, позволяющая истребителю покрыть всю Японию всего за одну дозаправку в воздухе, — все это было предсказано, и считается, что все это было достигнуто. Радар AESA, обеспечивающий дальность слежения в 200 километров и способность отслеживать 20 целей, был, пожалуй, наиболее примечательной характеристикой, учитывая, насколько он не вызывал восторга, поскольку даже легкие радары AESA на небольших истребителях, таких как J-10C и F-16 Block 70, как считается, имеют дальность слежения намного выше, в то время как считается, что у J-20 этот показатель примерно в два раза выше.

В конечном счете, программа J-20, в отличие от F-22 или МиГ 1.42, оказалась весьма успешной, не только достигнув, но и превысив целевые показатели, установленные для ее эксплуатационных характеристик и графика ввода в эксплуатацию. Отсутствие конкурентов в своем весовом диапазоне, производимых в сколь-либо серьезных масштабах, поставило истребитель в уникальное положение, в то время как огромные инвестиции привели к очень значительному улучшению характеристик с 2017 года.

Самолет впервые столкнулся с иностранным истребителем пятого поколения в марте 2022 года, встретив американские F-35 над Восточно-Китайским морем, и видел американские истребители пятого поколения. Руководители военно-воздушных сил весьма положительно отзываются о его характеристиках, практически не оспаривая тот факт, что истребитель в его последних модификациях на сегодняшний день является самым боеспособным за пределами Соединенных Штатов.

Поскольку новые функции и варианты истребителя продолжают разрабатываться, включая двухместный вариант, представленный в октябре 2021 года, ожидается, что самолет будет лучше выполнять функции, отличные от превосходства в воздухе, включая воздушное командование и контроль и радиоэлектронную борьбу, для которых офицер на втором сиденье будет играть ключевую роль. В отличие от F-22, ожидается, что серийный выпуск J-20 составит несколько сотен самолетов, число которых, как ожидается, превысит 300 к середине 2024 года, а в 2025 году ожидается, что выпуск превысит 100 самолетов в год. В настоящее время, по оценкам, истребитель приобретается Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая более чем в два раза быстрее, чем любая другая служба в мире приобретает истребители любого другого класса.