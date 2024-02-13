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Петр Ермилин
В США рассказали, что в результате удара по заводу на Украине были ликвидированы западные эксперты

Стало известно о ликвидации западных экспертов при ударе по заводу на Украине

3:29
Силовые структуры » Военные новости

Согласно отчетам, западные эксперты в сфере оборонной промышленности были ликвидированы в результате российского удара по украинскому оружейному заводу, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают причину присутствия западных экспертов на территории Украины. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Стало известно о ликвидации западных экспертов при ударе по заводу на Украине
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рамках более широких усилий по нейтрализации украинских оборонно-промышленных объектов российские военные в ночь на 8 февраля нанесли крупный удар беспилотников по заводу «Экватор» в Николаевской области недалеко от Черного моря. Среди основной продукции завода были легкие и средние беспилотники, используемые ВСУ. На кадрах удара видно несколько взрывов в цехах завода, причем третий взрыв оказался самым мощным и поразил центральную и внутреннюю части завода.

Российские источники сообщили, что на этих территориях размещено значительное количество военной техники, а также машины с военными номерами. Местные военизированные формирования, связанные с Россией, сообщили, что помимо повреждения объекта, в результате удара погибли несколько иностранных специалистов, которые поддерживали усилия по производству дронов.

Давление на оборонный сектор Украины значительно возросло, поскольку основной финансист военных усилий Киева, Соединенные Штаты, прекратил финансирование с декабря 2023 года на фоне растущих внутренних разногласий по поводу огромных затрат на эти усилия. Многие западные источники сообщают, что украинские передовые подразделения сталкиваются с растущей нехваткой боеприпасов и растущими признаками надвигающегося коллапса на линии фронта.

Специалисты со всего западного мира играют растущую роль в военных действиях на Украины после эскалации российско-украинских боевых действий до начале российской спецоперации в феврале 2022 года. Это стало еще более необходимым, поскольку на Украину было доставлено очень большое количество сложного западного вооружения, большая часть которого требует нескольких лет обучения для работы. Западные подрядчики сыграли значительную роль в эксплуатации этой техники, ключевым примером является американская система ПВО MIM-104 Patriot, которую украинский персонал считал неспособной эксплуатировать не ранее середины 2024 года, но которая начала действовать в начале 2023 года.

Военнослужащие западных стран также сыграли значительную роль в военных действиях, ярким примером которых является британская королевская морская пехота, развернутая для боевых действий вблизи линии фронта самое позднее с апреля 2022 года. Россия, судя по всему, особенно выделила иностранные силы для нанесения ударов, и, как сообщается, вечером 16 января она нанесла ракетный удар по штабам преимущественно французских европейских иностранных боевиков.

Впоследствии российские источники сообщили, что объектом атаки были военные подрядчики и что в результате удара пострадало не менее 80 человек, из которых по меньшей мере 60 были убиты. Россия увидела, что ее возможности наносить как ракетные, так и беспилотные удары значительно расширились, поскольку промышленность успешно увеличила выпуск продукции в несколько раз до довоенного уровня.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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