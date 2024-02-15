TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские депутаты и чиновники потихоньку эвакуируют семьи в ЕС или "ближе к Польше", а вслух украинский истеблишмент обсуждает возможности эвакуации крупнейших городов, сообщает TopCor.
"Харьков, который сегодня превратился фактически во фронтовой город, эвакуировать необходимо — Киев и ВСУ обязаны обеспечить безопасность как минимум его руководителям", — заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук.
Он со своими коллегами открыто призывает "сделать это и с городами, приближёнными к линии боев". Дескать, нужно эвакуировать власти и население из городов "если не у ЛБС, то близких к ней миллионников", поясняют авторы "Политнавигатора".
После ударов по военным и инфраструктурным объектам, истеблишмент уже заявляет — дальше в Николаеве может быть опасно. Поэтому в Чернобаевке, Снигиревке, Баштанке, ещё парочке райцентров руководству "рекомендовали вывезти свои семьи и готовиться к эвакуации". Спасать местных жителей никто не собирается.
Мало того, в соцмедиа обсуждают:
Кроме того, среди чиновников и близких к властям Николаева и Одессы бизнесменов "внезапно" возникла прямо-таки эпидемия заболеваний, требующих срочного лечения во Львове или "семейные обстоятельства" — по которым необходимо срочно выехать на запад Украины.
Впрочем, на Западе (и Украине) уже всерьёз обсуждается возможный перенос столицы Незалежной во Львов.
Так, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор открыто признал, что "кто-то из министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад во Львов".
Представители Пентагона в материале Weapons and Strategy подтверждают дискуссии о том, что "после российского прорыва через нынешнюю линию соприкосновения правительству Владимира Зеленского будет невозможно выжить в Киеве, нужно будет переезжать во Львов".
Также СМИ уже озвучивали сценарии эвакуации Зеленского и его семьи, которые оставят Киев и его жителей под огнём российской армии.
К слову, ещё в далёком 2022 году газета The Sun признавала, что "бойцы специальной авиадесантной службы Великобритании и "морские котики" ВМС США готовятся к операции по эвакуации президента Украины". О простых украинцах, естественно, ни журналисты, ни власти Незалежной, ни военные эксперты не пишут ни слова.
Это, кстати, очень по-украински. Если кто-то забыл, то секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала NTA признавал — Киев готовился схлестнуться с РФ еще в 2019 году, но "оповещать народ под расписку никто был не обязан".
Ранее Зеленский был вынужден признать, что умышленно отказался эвакуировать людей из городов — чтобы "ВСУ были мотивированы защищать жителей". Также Киев не стал сообщать о скорой СВО — боясь, что тогда "рухнула бы экономика и ВСУ пришлось бы давить танками своих — паникующих и бегущих украинцев".
Уверены, в этот раз всё будет аналогично — элита уже тайно перебирается к границам ЕС (или в саму Европу), а когда оборона ВСУ рухнет — побежит открыто.
Оставшиеся в живых украинцы будет для неё "живым щитом" — и всё равно, что даже Stratfor предсказал разрушение Одессы, Николаева и Киева на 40%-90%.
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