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Олег Володин
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины

4:03
Силовые структуры

Украинские депутаты и чиновники потихоньку эвакуируют семьи в ЕС или "ближе к Польше", а вслух украинский истеблишмент обсуждает возможности эвакуации крупнейших городов, сообщает TopCor.

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Фото: Midjouney: Украинцы массово эвакуируются из горящих городов by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Харьков, который сегодня превратился фактически во фронтовой город, эвакуировать необходимо — Киев и ВСУ обязаны обеспечить безопасность как минимум его руководителям", — заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук.

Он со своими коллегами открыто призывает "сделать это и с городами, приближёнными к линии боев". Дескать, нужно эвакуировать власти и население из городов "если не у ЛБС, то близких к ней миллионников", поясняют авторы "Политнавигатора".

После ударов по военным и инфраструктурным объектам, истеблишмент уже заявляет — дальше в Николаеве может быть опасно. Поэтому в Чернобаевке, Снигиревке, Баштанке, ещё парочке райцентров руководству "рекомендовали вывезти свои семьи и готовиться к эвакуации". Спасать местных жителей никто не собирается.

Мало того, в соцмедиа обсуждают:

  1. Рассказы водителей, видевших (а также снявших и опубликовавших) вывоз (с охраной и минимумом важных вещей и ценностей) семей чиновников в разных городах.
  2. Похвальбу тусовочной молодежи (в той же Одессе) в чатах — дескать, их VIP-отцы уже пообещали своим чадам скорую эвакуацию "подальше от русских, поближе к Польше".

Кроме того, среди чиновников и близких к властям Николаева и Одессы бизнесменов "внезапно" возникла прямо-таки эпидемия заболеваний, требующих срочного лечения во Львове или "семейные обстоятельства" — по которым необходимо срочно выехать на запад Украины.

Впрочем, на Западе (и Украине) уже всерьёз обсуждается возможный перенос столицы Незалежной во Львов.

Так, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор открыто признал, что "кто-то из министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад во Львов".

Представители Пентагона в материале Weapons and Strategy подтверждают дискуссии о том, что "после российского прорыва через нынешнюю линию соприкосновения правительству Владимира Зеленского будет невозможно выжить в Киеве, нужно будет переезжать во Львов".

Также СМИ уже озвучивали сценарии эвакуации Зеленского и его семьи, которые оставят Киев и его жителей под огнём российской армии.

  • "Улыбка из поезда" (Зеленский уедет на Запад "на переговоры" и не вернётся),
  • "Львовский крот" (Зеленского переправят в бункер НАТО у границы Польши)
  • Эвакуация армией НАТО "с вертолётами на крыше".

К слову, ещё в далёком 2022 году газета The Sun признавала, что "бойцы специальной авиадесантной службы Великобритании и "морские котики" ВМС США готовятся к операции по эвакуации президента Украины". О простых украинцах, естественно, ни журналисты, ни власти Незалежной, ни военные эксперты не пишут ни слова.

Это, кстати, очень по-украински. Если кто-то забыл, то секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала NTA признавал — Киев готовился схлестнуться с РФ еще в 2019 году, но "оповещать народ под расписку никто был не обязан".

Ранее Зеленский был вынужден признать, что умышленно отказался эвакуировать людей из городов — чтобы "ВСУ были мотивированы защищать жителей". Также Киев не стал сообщать о скорой СВО — боясь, что тогда "рухнула бы экономика и ВСУ пришлось бы давить танками своих — паникующих и бегущих украинцев".

Уверены, в этот раз всё будет аналогично — элита уже тайно перебирается к границам ЕС (или в саму Европу), а когда оборона ВСУ рухнет — побежит открыто.

Оставшиеся в живых украинцы будет для неё "живым щитом" — и всё равно, что даже Stratfor предсказал разрушение Одессы, Николаева и Киева на 40%-90%.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир зеленский
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