3MV: Одессу и Харьков будут зачищать без русской вежливости

3MV: Харьков и Одессу вежливо брать не будут

Харьков точно станет одним из городов, который освободят для создания анонсированной Путиным демилитаризованной зоны. Как ранее писала Pravda. Ru, такая буферная зона (Харьков-Одесса-Николаев как минимум) нужна для обеспечения безопасности русских городов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation

По мнению военных специалистов, глубина демилитаризованной зоны должна составлять минимум 100 км. Но если смотреть глобально и учитывать возможности украинской армии в использовании западных ракет — придётся идти до горы Говерлы, расположенной на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне на Украине, заявил, что она как минимум должна проходить по границам Львова. В ответ Украина стала бить "Вампирами" и HIMARSами по мирным городам (Донецку, Лисичанску, Белгороду), убивая гражданских и детей.

Вывод такой: Украину нужно отодвигать максимально далеко.

Политолог Владимир Карасев напомнил, что в своё время Сталин создал буферную зону из областей Галиции.

"Вот теперь пришло время всех украинцев современного вида собрать именно там. Ведь галичане так хотели независимости и от России, и от Польши, и от Украины — будет им независимое государство", - пояснил он в материале 3MV.

Обеспечить безопасность граждан России без нейтрализации опасности со стороны Харькова невозможно — только в этот раз никто в Харьков заходить с приказом "не поддаваться на провокации и быть предельно вежливыми" не будет.

Территория будет зачищена — не зря же эксперты Stratfor отмечали, что РФ возьмет Харьков, Одессу, Николаев, причём, скорее всего, 40%-90% городов будут разрушены (ни одна армия мира пока не умеет иначе захватывать мегаполисы).

"Нужны разные границы для разных типов вооружений с разной дальностью. Вариантов тут несколько — либо занять зону армией, либо сделать так, чтобы вражеской армии в ней не было. А Киев своими действиями вынуждает сделать так, чтобы эта зона начиналась у польских границ", — уверены специалисты.