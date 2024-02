3MV: Одессу и Харьков будут зачищать без русской вежливости

Харьков точно станет одним из городов, который освободят для создания анонсированной Путиным демилитаризованной зоны. Как ранее писала Pravda. Ru, такая буферная зона (Харьков-Одесса-Николаев как минимум) нужна для обеспечения безопасности русских городов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation