Раскрыта причина отказа Украины от самолета F-18

В США объяснили, почему Украина отказалась от F-18 как от "летающего мусора"

3:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные могли бы летать на истребителях F-18 еще несколько месяцев назад, однако Киев отверг поставки этих самолетов, назвав их "летающим мусором", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они раскрывают, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали предпочтение МиГ-29. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Пентагон

Министерство обороны Австралии в марте 2023 года впервые выдвинуло идею о передаче Украине 41 истребителя четвертого поколения F/A-18 Hornet Королевских ВВС Австралии в отставке, за два месяца до того, как Соединенные Штаты дали зеленый свет на реэкспорт истребителей Киеву.

В то время как Украина в настоящее время собирается получать легкие истребители F-16 из ряда европейских государств, F-18 представляет собой более дорогостоящий истребитель среднего весового класса, разработанный с двухдвигательной конфигурацией и обладающий большей дальностью полета. Высокопоставленный чиновник ВВС Украины отклонил пожертвование, назвав самолет "летающим мусором", согласно отчету Australian Financial Review.

"Это фактически уничтожило сделку по F/A-18. Если бы он этого не сделал, они бы сейчас летели над Украиной", — говорится в обзоре.

Отказавшись от F-18, Украина приняла значительное количество истребителей МиГ-29 со всей Восточной Европы, которые широко использовались в боевых действиях и считаются ближайшим эквивалентом F-18, произведенных Советским Союзом, а затем Россией.

Австралийские F-18 и МиГ-29 европейских государств, в частности, имеют столь же длительный срок службы, но МиГ обладают значительными преимуществами, включая превосходное соотношение тяги и веса, скороподъемность, скорости и эксплуатационные высоты, а также доступ к ракетам R-73 с нашлемными прицелами, которые облегчают прицеливание с большой дальности.

Миг-29 и F-16 считаются значительно более успешными самолетами, чем F-18, и оба сегодня производятся в ограниченных масштабах для экспорта, в то время как F-18, несмотря на более новую конструкцию, был снят с производства 24 года назад, в 2000 году. Последние "Хорнеты", выведенные из состава ВМС США, были заменены на F-16, хотя небольшое их количество продолжает служить в Корпусе морской пехоты США.

F-18, в частности, является производным от конструкции YF-17, которую ВВС США отвергли в 1975 году в пользу F-16, причем сам YF-17 был в значительной степени основан на истребителе F-5 времен Вьетнамской войны, который впервые поступил на вооружение в 1961 году. Позже ВМС США приняли эту конструкцию на вооружение, главным образом потому, что ее двухдвигательная конфигурация снижала риск аварий, что было критически важно для операций с авианосцев. За свою историю службы F-18 сталкивался в воздушном бою с двумя классами иностранных истребителей, а именно с советскими МиГ-21 и МиГ-25 иракских ВВС, и выиграл оба боя с первым, будучи сбитым в единственном бою со вторым.