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Дмитрий Плотников
Запад внушал Украине победу, но ошибся. Отрезвление будет тяжёлым

Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой

Силовые структуры » Военные новости

Громкий провал контрнаступа ВСУ побудил сторонников войны на Украине пересмотреть свой "график победы".

Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

При постоянной поддержке Запада они смогут предотвратить продолжающиеся атаки армии России и полностью реализовать свои возможности для новых атак лишь в 2025 году. Ключом к этим планам является двусторонняя оценка ударных возможностей обеих сторон.

Цена мнения западных "экспертов"

Авантюра поджигателей войны основана на том мнении, что, если Киев "изменит правила игры" с ракетами средней и большой дальности, то он сможет успешно уничтожить российскую логистику командования и управления, а также узлы командования и управления. Исходя из этой точки зрения, российским силам не хватает ключевых боеприпасов, и поэтому они неспособны оказывать устойчивое долгосрочное давление на инфраструктуру Украины. Оба подхода, которые предлагают западным политикам удвоить максимальные военные цели Украины, ошибочны и увеличивают риск того, что Украина и её западные партнёры выступят единым фронтом.

Напомним, в ноябре 2023 года группа законодателей обратилась к администрации Джо Байдена с просьбой предоставить Киеву ракетную систему ATACMS с целью сохранить "потребности Украины в военной силе для глубокого удара". Экс-генерал армии США Бен Ходжес утверждал, что предоставление ATACMS и других западных ракет, включая немецкие крылатые ракеты Taurus, изолирует оккупированный Россией Крым и сделает его незащищённым. Якобы ракеты с радиусом действия 300 км превратят Крым в "невыносимый для русских театр военных действий".

"Российскому военно-морскому флоту, военно-воздушным силам и логистике будет негде спрятаться в Крыму", — написал тогда Ходжес.

Запад также апеллирует успехом на поле боя в 2022 году, когда предоставил киевскому режиму ракеты HIMARS, что позволило украинским военным нанести ряд успешных ударов по российским объектам на Украине. Однако успех РСЗО HIMARS постепенно подошел к концу, поскольку ВС РФ научились более эффективно распределять свои запасы боеприпасов, перехватывать эти натовские высокоточные ракеты и использовать более совершенные методы противовоздушной обороны.

Просчёты

Как пишет Responsible Statecraft, Россия также может отреагировать на распространение западных ракет широким спектром асимметричных мер, и это предложение приведет к усилению напряженности. Кремль, который до сих пор решил уничтожить Украину ударами по украинской инфраструктуре, может активизировать наступательные операции. Ракеты, поставляемые Западом, вряд ли будут иметь долгосрочную стратегическую ценность. Нет никаких признаков того, что они могут быть развернуты в достаточных Киеву масштабах.

Год назад в интервью глава военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что у российских сил осталось ракет для двух масштабных атак. В то же время высокопоставленный представитель эстонской разведки Марго Гросберг заявила, что у России высокоточных боеприпасов осталось на 3-4 месяца. Эти оценки, а также аналогичные оценки украинских и западных чиновников, показывают как их прогнозы расходятся с событиями на местах.

Стабильное производство боеприпасов Россией резко контрастирует с постоянным уничтожением ПВО Украины перед лицом непрекращающихся российских атак в течение зимы, подрывая "страшное" представление западных аналитиков о том, что время на стороне Украины. Ведь не секрет, что не только ВСУ, но и Европа находятся на грани истощения своих запасов.

Вот и получается, что цена просчётов коллективного Запада может оказаться катастрофической для него. А особенно для бандеровской власти...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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