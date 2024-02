Запад внушал Украине победу, но ошибся. Отрезвление будет тяжёлым

Громкий провал контрнаступа ВСУ побудил сторонников войны на Украине пересмотреть свой "график победы".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.