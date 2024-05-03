Заламывания рук от спецслужб. ГУР Украины признаётся, что "армия страны на грани"

ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны всё"

3:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Накануне вышло весьма интересное интервью заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Слёзы от спецслужб

Газете The Economist (Великобритания) он сообщил много интересного, из чего выплывает главный тезис беседы: "Украина на грани".

Многие уже усмотрели в этом интервью упаднические настроения, кто-то нашёл сигналы в сторону РФ. Но в реальности через этот материал западного СМИ могут решаться другие задачи. Важно и другое: генерал Скибицкий занимает должность заместителя начальника ГУР Минобороны Украины, то есть он — фактический зам Кирилла Буданова*.

Итак, основные тезисы: возможностей для Киева выиграть войну самостоятельно фактически нет. Даже если бы армии Украины удалось отбросить русских обратно к границам, то и это не прекратило бы конфликт. Но и даже такая вероятность расценивается как весьма низкая.

Заход на переговоры?

По словам Скибицкого, что такие противостояния завершаются только переговорами, и на данный момент и Киев, и Кремль борются за более выгодные позиции перед их началом. Однако конструктивные мирные переговоры могут начаться не ранее, чем к осени будущего года.

Ситуация, по словам собеседника, у Украины настолько сложна, насколько она когда-нибудь была с первых дней спецоперации. И стремительно ухудшается. А падение Часова Яра — это вопрос времени, точно так же, как Авдеевка.

Также Киев не в состоянии стабилизировать фронт у Очеретино, российская армия продолжает двигаться вперёд. ВС РФ, по его мнению, после Донбасса планируют наступать в Сумской и Харьковской областях. Главные штурмы русских начнутся в конце мая или в начале лета, уверен Скибицкий.

По фактам

Сегодня армия РФ уже не такая "высокомерная", какой была в 2022 году, сегодня "она действует как единый организм с чётким планом и единым командованием". А её группировка на Украине — 514 тысяч человек.

"Россия уже добилась тактического успеха на юго-западе в селе Очеретино, где недавняя ротация украинских войск была провалена. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать выступ площадью 25 квадратных километров. Украина еще далека от стабилизации ситуации, а Россия бросает "всё", что может, для достижения большей выгоды. Российская армия уже не та высокомерная организация, какой была в 2022 году, и теперь действует как "единый орган, с четким планом и под единым командованием", — в частности, рассказал генерал ГУР Украины.

По всей вероятности, заявления замначальника ГУР Министерства обороны Украины направлены на западных партнёров Киева и зарубежную аудиторию в целом. Интервью выходит на фоне задержек с поставкой помощи Украине и освещения других проблем (к примеру, сложностей с мобилизацией, для которой сейчас надо выгребать остатки "селюков", а также приниматься за городское население Киева, Львова и Одессы).

В любом случае театральные заламывания рук в манере "всё пропало" от такой одиозной структуры, как ГУР необходимо воспринимать как попытку извне повлиять на ситуацию, а не как признание системных ошибок проблем.

*признан экстремистом и террористом в РФ.