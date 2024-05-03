Заламывания рук от спецслужб. ГУР Украины признаётся, что "армия страны на грани"

Накануне вышло весьма интересное интервью заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.
Газете The Economist (Великобритания) он сообщил много интересного, из чего выплывает главный тезис беседы: "Украина на грани".
Многие уже усмотрели в этом интервью упаднические настроения, кто-то нашёл сигналы в сторону РФ. Но в реальности через этот материал западного СМИ могут решаться другие задачи. Важно и другое: генерал Скибицкий занимает должность заместителя начальника ГУР Минобороны Украины, то есть он — фактический зам Кирилла Буданова*.
Итак, основные тезисы: возможностей для Киева выиграть войну самостоятельно фактически нет. Даже если бы армии Украины удалось отбросить русских обратно к границам, то и это не прекратило бы конфликт. Но и даже такая вероятность расценивается как весьма низкая.
По словам Скибицкого, что такие противостояния завершаются только переговорами, и на данный момент и Киев, и Кремль борются за более выгодные позиции перед их началом. Однако конструктивные мирные переговоры могут начаться не ранее, чем к осени будущего года.
Ситуация, по словам собеседника, у Украины настолько сложна, насколько она когда-нибудь была с первых дней спецоперации. И стремительно ухудшается. А падение Часова Яра — это вопрос времени, точно так же, как Авдеевка.
Также Киев не в состоянии стабилизировать фронт у Очеретино, российская армия продолжает двигаться вперёд. ВС РФ, по его мнению, после Донбасса планируют наступать в Сумской и Харьковской областях. Главные штурмы русских начнутся в конце мая или в начале лета, уверен Скибицкий.
Сегодня армия РФ уже не такая "высокомерная", какой была в 2022 году, сегодня "она действует как единый организм с чётким планом и единым командованием". А её группировка на Украине — 514 тысяч человек.
"Россия уже добилась тактического успеха на юго-западе в селе Очеретино, где недавняя ротация украинских войск была провалена. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать выступ площадью 25 квадратных километров. Украина еще далека от стабилизации ситуации, а Россия бросает "всё", что может, для достижения большей выгоды. Российская армия уже не та высокомерная организация, какой была в 2022 году, и теперь действует как "единый орган, с четким планом и под единым командованием", — в частности, рассказал генерал ГУР Украины.
По всей вероятности, заявления замначальника ГУР Министерства обороны Украины направлены на западных партнёров Киева и зарубежную аудиторию в целом. Интервью выходит на фоне задержек с поставкой помощи Украине и освещения других проблем (к примеру, сложностей с мобилизацией, для которой сейчас надо выгребать остатки "селюков", а также приниматься за городское население Киева, Львова и Одессы).
В любом случае театральные заламывания рук в манере "всё пропало" от такой одиозной структуры, как ГУР необходимо воспринимать как попытку извне повлиять на ситуацию, а не как признание системных ошибок проблем.
*признан экстремистом и террористом в РФ.
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