Новые тактические наработки, отлично реализованные рядовым составом ВС РФ, обеспечат успех в СВО

Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке

Российский и украинский офицеры назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке — новые тактические наработки руководства, отлично выполненные рядовым составом.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Офицер ВСУ рассказал, в чём армия РФ оказалась сильнее в Авдеевке

На Украине обсуждают причины "потери Авдеевки". Украинское издание "Страна", со ссылкой на анонимного офицера ВСУ, утверждает, что причины сдачи Авдеевки — не столько в слабости руководства ВСУ и нехватке боекомплекта, а в усилении ВС РФ на следующих направлениях...

"Научились уничтожать логистику", поэтому боеприпасы и пополнения не приходили, что постепенно истощало силы гарнизона Авдеевки, "образовывались бреши, куда и проникал противник".

Достигнуто качественное преимущество в вооружениях, особенно в КАБах (корректируемые авиабомбы) и дронах, а также в управлении огнём. "Россияне научились быстро наносить удары сразу после обнаружения цели. Ещё год назад такого не было".

Поменялась тактика и вся система управления боем. ВС РФ отошли от метода "Вагнера" — атак постоянными волнами небольшими пешими группами с огромными потерями и приказом умереть, но "зайти в окоп". Сегодня потери в армии РФ значительно снижены. Вперёд идут "Шторм Z" и "Шторм V" "для выявления наших слабых мест", после чего на прорыв бросаются ударные части, которые проламывают оборону. Одновременно идут отвлекающие удары, растягивающие резервы.

Отмечено широкое использование подкопов.

Улучшена координация и связь. Решения теперь принимаются гораздо быстрее.

Офицер ВСУ согласен и с положением о плохом руководстве в ВСУ — выходить надо было из Авдеевки раньше, а также не проводить летом "мясных штурмов" в контрнаступлении.

По его мнению, ситуация на поле боя меняется "не в нашу пользу", так как "неделя за неделей ВС РФ истощают наши силы и, в конце концов, ситуация может стать очень плохой".

Решение источник "Страны" видит в том, о чём говорят на Украине все, — нужно больше солдат, больше снарядов, больше дронов. И нужно резко усилить фронтовую ПВО, чтобы бороться с авиацией и КАБами.

Оценка офицера ВС РФ — взаимодействие родов войск определило успех

Российский военнослужащий в Telegram так определяет причины успеха.

Создано сильнейшее давление на одном участке фронта. Отработана тактика по лишению противника организованного снабжения и нанесению сосредоточенных огневых ударов (в этом есть согласие с мнением офицера ВСУ). Продемонстрирован радикально другой уровень взаимодействия различных родов войск: разведки, ВКС, артиллерии, бронетанковых соединений, штурмовиков, второго эшелона наступающих.

И это только начало

Политолог и военкор Алексей Живов добавляет, что панику в рядах ВСУ породили "суворовская стремительность, манёвр и мощный сосредоточенный огонь туда, где бегущий противник планирует закрепиться".

"Кажется, мы начали подбирать ключи к стабильности вражеской обороны. Последние новости начали поднимать мораль в войсках. Могу утверждать: успехи одних группировок порождают успехи других. Уверенность в своих силах для армии — 50% успеха", — указал Живов в Telegram.

Очень важно, что вслед за Марьинкой взят первый по мощи оборонительных сооружений укрепрайон. Подобных у ВСУ больше нет. Российские эксперты не видят причин в форсировании наступления, надо продолжать брать измором ВСУ. А выбор часа икс для масштабного прорыва станет одним из самых ответственных полководческих решений.

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