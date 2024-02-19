Новые тактические наработки, отлично реализованные рядовым составом ВС РФ, обеспечат успех в СВО

Российский и украинский офицеры назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке — новые тактические наработки руководства, отлично выполненные рядовым составом.
На Украине обсуждают причины "потери Авдеевки". Украинское издание "Страна", со ссылкой на анонимного офицера ВСУ, утверждает, что причины сдачи Авдеевки — не столько в слабости руководства ВСУ и нехватке боекомплекта, а в усилении ВС РФ на следующих направлениях...
Офицер ВСУ согласен и с положением о плохом руководстве в ВСУ — выходить надо было из Авдеевки раньше, а также не проводить летом "мясных штурмов" в контрнаступлении.
По его мнению, ситуация на поле боя меняется "не в нашу пользу", так как "неделя за неделей ВС РФ истощают наши силы и, в конце концов, ситуация может стать очень плохой".
Решение источник "Страны" видит в том, о чём говорят на Украине все, — нужно больше солдат, больше снарядов, больше дронов. И нужно резко усилить фронтовую ПВО, чтобы бороться с авиацией и КАБами.
Российский военнослужащий в Telegram так определяет причины успеха.
Политолог и военкор Алексей Живов добавляет, что панику в рядах ВСУ породили "суворовская стремительность, манёвр и мощный сосредоточенный огонь туда, где бегущий противник планирует закрепиться".
"Кажется, мы начали подбирать ключи к стабильности вражеской обороны. Последние новости начали поднимать мораль в войсках. Могу утверждать: успехи одних группировок порождают успехи других. Уверенность в своих силах для армии — 50% успеха", — указал Живов в Telegram.
Очень важно, что вслед за Марьинкой взят первый по мощи оборонительных сооружений укрепрайон. Подобных у ВСУ больше нет. Российские эксперты не видят причин в форсировании наступления, надо продолжать брать измором ВСУ. А выбор часа икс для масштабного прорыва станет одним из самых ответственных полководческих решений.
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