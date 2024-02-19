Бойцы ВС РФ объяснили, что происходит в Работине - разведка боем с закреплением на выгодных позициях

ВС РФ вернулись на стратегическое положение первой "линии Суровикина" восточнее Работина на Запорожском направлении. И это пока только разведка боем.
Российская армия после победы в Авдеевке ударила на Запорожском направлении на Работино. Российские источники с мест сообщают, что штурмовики ВС РФ вышли на южные и юго-восточные окраины села.
Теlegram канал "Военкоры русской весны" уверяет, что на этом направлении "полки ЮВО и десант за 1,5 суток прорвались более чем на 2 км". Некоторые российские каналы приводят видеопривязку на основе информации из украинских источников, которая говорит о том, что ВС РФ зашли в Работино и с запада. То есть атаки ведутся с трёх сторон.
Возможно, с запада вошли, используя прорыв к западу от Вербового.
Украинский блогер "Петренко" в Telegram получил информацию, что российские войска "продвинулись западнее Вербового на участке шириной до 1.42 км на глубину до 1.15 км".
Работино, вероятнее всего, пока в "серой зоне", а из подтверждённых успехов можно упомянуть восстановление позиций ВС РФ по первой "линии Суровикина" восточнее села.
Об этом пишет в Telegram российский военнослужащий Condottiero, он также сообщает о продвижении севернее Работина в направлении Новоданиловки.
Украинские источники подтверждают информацию. Теlegram-канал "Схiдний фронт" сообщил, что ВС РФ "восстанавливают контроль над первой линией обороны, которую мы заняли во время летнего наступления" и контролируют теперь высоты между Вербовым и Работиным.
"Одна группа хочет достичь успеха в первых 2 частных секторах посёлка, другая прикрывает и пытается сверху на юго-западном фланге пройти к кладбищу", — сообщает канал.
Condottierro предупреждает, что это пока разведка боем, а "штурмы будут скоро и не в одном месте".
Для ВСУ сейчас важно определить место главного удара, но ВС РФ очень хорошо маскируют свои намерения.
О том, что россияне могут начать крупное наступление через Работино на Орехов заявил представитель ВСУ Дмитрий Лиховой. По его мнению, у российских военных на Запорожском направлении сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском.
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки и на юге, а также "большая угроза" таится и в районах Харьковской области и Купянска.
Россия наступает сразу на пяти направлениях пишет NYT. Издание указывает, что речь идет об Авдеевском (на Ласточкино), Марьинском, Работинском, Кременском (на Терны) и Бахмутском (на Часов Яр) направлениях. Отмечается, что ВС РФ сосредоточили до 40 тыс. военнослужащих на Запорожском направлении и около 110 тыс. — под Купянском и Красным Лиманом.
"Захват Авдеевки — первая значительная победа российской армии с мая 2023 года, когда россияне захватили Бахмут. А попытки Украины захватить фланги вокруг Бахмута заглохли. Инициатива перешла России", — пишет NYT.
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