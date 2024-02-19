Бойцы ВС РФ объяснили, что происходит в Работине - разведка боем с закреплением на выгодных позициях

ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина"

3:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ вернулись на стратегическое положение первой "линии Суровикина" восточнее Работина на Запорожском направлении. И это пока только разведка боем.

Фото: Telegram-канал Donbasskiy front

Работино за Запорожском направлении атакуется с трёх сторон

Российская армия после победы в Авдеевке ударила на Запорожском направлении на Работино. Российские источники с мест сообщают, что штурмовики ВС РФ вышли на южные и юго-восточные окраины села.

Теlegram канал "Военкоры русской весны" уверяет, что на этом направлении "полки ЮВО и десант за 1,5 суток прорвались более чем на 2 км". Некоторые российские каналы приводят видеопривязку на основе информации из украинских источников, которая говорит о том, что ВС РФ зашли в Работино и с запада. То есть атаки ведутся с трёх сторон.

Возможно, с запада вошли, используя прорыв к западу от Вербового.

Украинский блогер "Петренко" в Telegram получил информацию, что российские войска "продвинулись западнее Вербового на участке шириной до 1.42 км на глубину до 1.15 км".

ВС РФ вышли на утерянную первую "линию Суровикина"

Работино, вероятнее всего, пока в "серой зоне", а из подтверждённых успехов можно упомянуть восстановление позиций ВС РФ по первой "линии Суровикина" восточнее села.

Об этом пишет в Telegram российский военнослужащий Condottiero, он также сообщает о продвижении севернее Работина в направлении Новоданиловки.

Украинские источники подтверждают информацию. Теlegram-канал "Схiдний фронт" сообщил, что ВС РФ "восстанавливают контроль над первой линией обороны, которую мы заняли во время летнего наступления" и контролируют теперь высоты между Вербовым и Работиным.

"Одна группа хочет достичь успеха в первых 2 частных секторах посёлка, другая прикрывает и пытается сверху на юго-западном фланге пройти к кладбищу", — сообщает канал.

Condottierro предупреждает, что это пока разведка боем, а "штурмы будут скоро и не в одном месте".

ВС РФ атакуют на пяти направлениях в поиске слабого места ВСУ

Для ВСУ сейчас важно определить место главного удара, но ВС РФ очень хорошо маскируют свои намерения.

О том, что россияне могут начать крупное наступление через Работино на Орехов заявил представитель ВСУ Дмитрий Лиховой. По его мнению, у российских военных на Запорожском направлении сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки и на юге, а также "большая угроза" таится и в районах Харьковской области и Купянска.

Россия наступает сразу на пяти направлениях пишет NYT. Издание указывает, что речь идет об Авдеевском (на Ласточкино), Марьинском, Работинском, Кременском (на Терны) и Бахмутском (на Часов Яр) направлениях. Отмечается, что ВС РФ сосредоточили до 40 тыс. военнослужащих на Запорожском направлении и около 110 тыс. — под Купянском и Красным Лиманом.

"Захват Авдеевки — первая значительная победа российской армии с мая 2023 года, когда россияне захватили Бахмут. А попытки Украины захватить фланги вокруг Бахмута заглохли. Инициатива перешла России", — пишет NYT.

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