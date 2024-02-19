Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Бойцы ВС РФ объяснили, что происходит в Работине - разведка боем с закреплением на выгодных позициях

ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина"

3:33
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ вернулись на стратегическое положение первой "линии Суровикина" восточнее Работина на Запорожском направлении. И это пока только разведка боем.

ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина"
Фото: Telegram-канал Donbasskiy front

Работино за Запорожском направлении атакуется с трёх сторон

Российская армия после победы в Авдеевке ударила на Запорожском направлении на Работино. Российские источники с мест сообщают, что штурмовики ВС РФ вышли на южные и юго-восточные окраины села.

Теlegram канал "Военкоры русской весны" уверяет, что на этом направлении "полки ЮВО и десант за 1,5 суток прорвались более чем на 2 км". Некоторые российские каналы приводят видеопривязку на основе информации из украинских источников, которая говорит о том, что ВС РФ зашли в Работино и с запада. То есть атаки ведутся с трёх сторон.

Возможно, с запада вошли, используя прорыв к западу от Вербового.

Украинский блогер "Петренко" в Telegram получил информацию, что российские войска "продвинулись западнее Вербового на участке шириной до 1.42 км на глубину до 1.15 км".

ВС РФ вышли на утерянную первую "линию Суровикина"

Работино, вероятнее всего, пока в "серой зоне", а из подтверждённых успехов можно упомянуть восстановление позиций ВС РФ по первой "линии Суровикина" восточнее села.

Об этом пишет в Telegram российский военнослужащий Condottiero, он также сообщает о продвижении севернее Работина в направлении Новоданиловки.

Украинские источники подтверждают информацию. Теlegram-канал "Схiдний фронт" сообщил, что ВС РФ "восстанавливают контроль над первой линией обороны, которую мы заняли во время летнего наступления" и контролируют теперь высоты между Вербовым и Работиным.

"Одна группа хочет достичь успеха в первых 2 частных секторах посёлка, другая прикрывает и пытается сверху на юго-западном фланге пройти к кладбищу", — сообщает канал.

Condottierro предупреждает, что это пока разведка боем, а "штурмы будут скоро и не в одном месте".

ВС РФ атакуют на пяти направлениях в поиске слабого места ВСУ

Для ВСУ сейчас важно определить место главного удара, но ВС РФ очень хорошо маскируют свои намерения.

О том, что россияне могут начать крупное наступление через Работино на Орехов заявил представитель ВСУ Дмитрий Лиховой. По его мнению, у российских военных на Запорожском направлении сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки и на юге, а также "большая угроза" таится и в районах Харьковской области и Купянска.

Россия наступает сразу на пяти направлениях пишет NYT. Издание указывает, что речь идет об Авдеевском (на Ласточкино), Марьинском, Работинском, Кременском (на Терны) и Бахмутском (на Часов Яр) направлениях.  Отмечается, что ВС РФ сосредоточили до 40 тыс. военнослужащих на Запорожском направлении и около 110 тыс. — под Купянском и Красным Лиманом.

"Захват Авдеевки — первая значительная победа российской армии с мая 2023 года, когда россияне захватили Бахмут. А попытки Украины захватить фланги вокруг Бахмута заглохли. Инициатива перешла России", — пишет NYT.

Читайте по теме: После освобождения Авдеевки у ВС РФ есть выбор для дальнейшего главного удара

Начальник штаба 3-й штурмовой бригады ВСУ Кротевич об атаках в Авдеевке: "Нельзя биться лоб в лоб с армией России"

Взятие Авдеевки - это часть и подготовка к широкомасштабному наступлению ВС РФ

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
От "Слова пацана" к "Взлёту Жириновского": сыграет ли Кологривый лидера ЛДПР?
Оксана Самойлова и Джиган организовали праздник сыну в стиле сафари
Три отличных упражнения на растяжку
Три очень красивых цветка для любого сада
Как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле: советы эксперта
В Британии телеканал ITV отказался снять с эфира фильм о СВО на Украине
Гречневая каша с овощами: полезное сочетание крупы с морковью, сельдереем и пастернаком
Поведение кошек: почему они прячут еду и как это понять
Россияне стали бронировать санатории в 3 раза чаще
Глава кабмина Чехии Фиала назвал протестующих чешских фермеров сторонниками России
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
Чудом выжил: в Омске бабушка едва не забила девятилетнего внука молотком
Макрона и Шольца призвали отправиться на фронт на Украину
Увлекшаяся восточными культами певица Сати Казанова уехала в Индию
США обеспокоены тем, что не смогут проводить обучение украинских военных весной
Хуситы потопили британский корабль
Экономист Чирков: прогнозы по экономике России были негативные, но изменения произошли в противоположную сторону
Терапевт Винарская заявила, что время приёма горячей ванны не должно превышать 15-20 минут
Ученые США обнаружили останки млекопитающего Sikuomys mikros на Аляске
ЛДПР заявила, что этим летом начнут снимать байопик о Жириновском
Упражнения на растяжку для укрепления мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников