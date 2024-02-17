После освобождения Авдеевки у ВС РФ есть выбор для дальнейшего главного удара

ВС РФ освободили Авдеевку и наступают на запад на Ласточкино "на плечах" ВСУ

Авдеевка полностью освобождена ВС РФ, идёт её зачистка, называются несколько перспективных направлений для дальнейшего наступления.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Авдеевка перешла под контроль ВС РФ

Части ВС РФ днём 17 февраля подняли флаги над Авдеевским коксохимическим заводом (АКХЗ) и зданием городской администрации в микрорайоне "Химик".

Это означает, что Авдеевка официально переходит под контроль России, а украинская армия откатывается на запад, на "заранее подготовленные позиции".

Ночью руководство ВСУ объявило в соцсетях, что отводит войска из Авдеевки. К этому моменту до смыкания большого котла, который захватывал центр города и "9 микрорайон", оставалось около километра. Части ВСУ отошли к АКХЗ и, как выяснилось к середине дня 17 февраля, его оставили без сопротивления.

В украинских пабликах сыпятся обвинения в адрес главкома ВСУ Александра Сырского, что он допустил "мясорубку" в Авдеевке. Даже звучит предположение , что Сырский "по-быстрому состряпал договорняк с противником и сдал город" .

Так же выдвигаются претензии к 3-ей штурмовой бригаде, что она не выполнила приказ о деблокировании АКХЗ ударами с флангов, а сбежала, тем самым подставив под удар выходящих из окружения и допустив обрушение фронта.

Где окапываются ВСУ?

Telegram-канал Condottierro подтверждает, что ВСУ полностью вышли из Авдеевки с потерями за двое суток более 2,5 тыс. человек. По данным автора — российского военнослужащего, противник вышел на линию водной преграды реки Дурна, населенных пунктов Бердычи-Семеновка-Орловка-Уманское и окапывается. Группировка оценивается в 4-6 тыс. человек, но оперативных резервов нет. Основной плацдарм ВСУ находится в Красноармейске (Покровске). Там же базы ротации, госпиталя и ремонта техники.

По словам Condottierro можно считать начатой операцию ВС РФ на направлении Часов Яр-Дружковка-Константиновка, так как началась мощная артподготовка и ракетные удары по этому плацдарму.

"Ближе к исходу суток сегодня зайдем в Ласточкино и начнем штурм Северного", — пишет автор.

Следующие направления главного удара ВС РФ

Украинские источники называют три направления дальнейшего удара ВС РФ:

На запад ДНР в сторону Покровска с перспективой удара на Павлоград, что создаст угрозу для всей группировки ВСУ на южном фронте. На Часов Яр и на городскую агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. На Запорожье и Днепропетровск от Орехова.

ВС РФ взяли самый укреплённый ещё с 2014 года позиционный район ВСУ, затратив на это 4 месяца — гораздо быстрее, чем брали Артёмовск, и с меньшими потерями. Продемонстрировано преимущество во всех компонентах боя, в воздухе и подготовленные резервы.

Кроме очевидного результата — отодвигания защищенных артиллерийских позиций ВСУ от Донецка и выхода на оперативный простор, появится возможность восстановить логистику Донбасса — разрыв ж/д магистрали в районе Ясиноватой, чем вернуть городу статус крупнейшей сортировки, которая была оборудована по самым высоким стандартам.

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