После освобождения Авдеевки у ВС РФ есть выбор для дальнейшего главного удара

Авдеевка полностью освобождена ВС РФ, идёт её зачистка, называются несколько перспективных направлений для дальнейшего наступления.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International