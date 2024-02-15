Начальник штаба 3-й штурмовой бригады ВСУ Кротевич об атаках в Авдеевке: "Нельзя биться лоб в лоб с армией России"

Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом

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Террористы из бывшего батальона "Азов"* недовольны тем, как руководство ВСУ использует их, идейных бандеровцев, в Авдеевке.

Фото: Телеграм

ВС РФ замыкают большое кольцо окружения ВСУ в полях за Авдеевкой

Армия РФ в Авдеевке наступает от Индустриального проспекта на Ласточкино, сообщает украинский военный Telegram-канал Deep State. Замысел — закрыть ВСУ в большой котёл в полях за городом, соединившись с наступающими с юга.

Между тем уже почти сформирован малый котёл на юге вокруг укрепрайона ВСУ "Зенит". Физического смыкания клещей наступающих ещё нет, однако ожидать этого следует в ближайшее время, сообщают российские источники. Некоторые российские военкоры уверяют, что от этого укрепрайона прорыт тоннель "до самой Авдеевки" и, скорее всего, "около 200" солдат ВСУ будут сидеть в "Зените" до последнего, после чего уйдут по этому тоннелю.

На севере формируется второй малый котёл вокруг коксохимического завода (АКХЗ). Он уже отрезан от дороги снабжения по Индустриальному проспекту на Очеретино. Примерное количество солдат в южной группировке ВСУ — не более 3,5 тыс. человек, в северной на АКХЗ — почти 4,5.

Азовцы* негодуют: "Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ"

На усиление ВСУ переброшена 3-я штурмовая бригада ("тройка") — бывший "Азов"*.

Заместитель командира бригады Максим Жорин в Telegram пишет, что "третья штурмовая выполняет боевые задания в условиях, которые даже нам было сложно представить".

"Противостояние ведётся не просто с превосходящими силами противника — врага огромное количество, прут со всех сторон. Бои в Авдеевке в разы более адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны, которые были в Бахмуте".

На момент захода 3-й штурмовой в Авдеевку там не осталось ни одной целой подготовленной позиции, передаёт Deep State слова инженера бригады.

Судя по словам начальника штаба "тройки" майора Богдана Кротевича, азовцев* бросили "в лоб" на российские позиции. Нацист весь в эмоциях и предлагает мнение "майора с десятилетним опытом войны".

"Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?! Не технологический прогресс нас спасёт, вам хоть миллион "хаймарсов" дай — важно, как вы будете их использовать!" — пишет Кротевич.

Он предлагает на приведённых схемах в Telegram осуществить манёвр — удар во фланг ВС РФ со стороны села Нью-Йорк и одновременно во фланги — со стороны АКХЗ и на севере — на разблокирование южной группировки.

Истерика идущих на верную смерть

Но это истерика уже ощущающего смерть, никто "тройку" не выведет с уже занятых позиций, а удар из Нью-Йорка — это десять километров пройти надо, попадая под фланговый удар ВС РФ из района Горловки.

Telegram-канал "Резидент" передаёт со ссылкой на источник в генштабе, что под Авдеевкой большие потери, раненых никто не вывозит из-за отсутствия снабжения, а "3-я штурмовая бригада ведёт оборону в открытом поле, что делает её лёгкой мишенью для вражеской артиллерии".

Военкор Евгений Поддубный в Telegram отчитался, что получил "добрые вести от российских офицеров". Видео, опубликованное Поддубным, демонстрирует, что "западнее АКХЗ уже развевается российский флаг".

"Азовцев* просто вкатывают в землю. Потери у неонацистов колоссальные. Они не отходят, они трупами остаются на позициях. Бойцы и командиры армии России, особенно после сегодняшней трагедии в Белгороде, рвут противника на куски. Артиллерия, авиация сжигает позиции врага”.

Решение упорно защищать Авдеевку в условиях дефицита людей и боеприпасов может оказаться для Украины столь же дорогостоящим, как и потеря в Бахмуте опытных бойцов, что подорвало летнее контрнаступление, пишет Financial Times.

По мнению генерал-майора австралийской армии в отставке Мика Райана, "президент Украины, похоже, не хочет отдавать Авдеевку, даже если военная ситуация указывает на то, что вывод войск теперь может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов".

"Не отдать территорию и сохранить боевые силы в нынешних условиях будет очень сложно", — сказал Райан.

*- Верховный суд Российской Федерации признал полк (объединение, батальон) "Азов"* террористической организацией, полностью запретив её деятельность на территории России.

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