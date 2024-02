В США рассказали о дебюте ключевого оружия истребителя Су-57 ВС РФ на Украине

Новая крылатая ракета Х-59МК2 российского истребителя пятого поколения Су-57 дебютировала на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы раскрывают, как она себя проявила в бою и почему это стало возможным. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.