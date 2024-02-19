Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США рассказали о дебюте ключевого оружия истребителя Су-57 ВС РФ на Украине

В США восхитились дебютом основного вооружения истребителя Су-57 ВС РФ на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Новая крылатая ракета Х-59МК2 российского истребителя пятого поколения Су-57 дебютировала на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы раскрывают, как она себя проявила в бою и почему это стало возможным. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США восхитились дебютом основного вооружения истребителя Су-57 ВС РФ на Украине
Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Сообщается, что военно-воздушные силы России впервые применили новую крылатую ракету Х-59МК2 для поддержки текущих операций на Украине, причем новое оружие было разработано специально для истребителя пятого поколения Су-57, который будет размещаться из его внутренних оружейных отсеков. Украинские источники утверждают, что такая ракета была впервые применена 7 февраля, хотя заявления относительно видов используемого вооружения часто были сомнительными и включали только экспортное оружие, не состоящее на вооружении российских Вооруженных сил.

Три истребителя Х-59МК2, как утверждается, были запущены по украинским объектам в ночь с 7 на 8 февраля, что может служить первым свидетельством того, что Су-57 в то время участвовали в высокоточных атаках. Хотя известно, что новая ракета не используется другими классами истребителей, кроме Су-57, весьма возможно, что другой самолет, такой как более широко используемый ударный истребитель Су-34, был использован для первых боевых испытаний до того, как начнутся боевые испытания самого Су-57.

Впервые испытанная в боевых условиях в Сирии в 2018 году на предсерийных моделях Су-57, Х-59МК2 была разработана в качестве основного вооружения истребителя класса "воздух-земля", оптимизированного для нейтрализации небольших укрепленных целей на дальностях, близких к 300 км. Ракета использует проникающую боеголовку весом 320 кг, но также может быть оснащена боеголовкой меньшего размера, предназначенной для поражения целей на более широкой территории.

Другие предложенные боеголовки включали более мощный проникающий элемент и носитель кассетных боеприпасов. Ракета дозвуковая, что позволяет ей преодолевать большую дальность, несмотря на ее относительно небольшие размеры, и, как известно, она способна менять цель во время полета. Обозначение "Х-69" в последнее время широко используется и потенциально относится к варианту с другой боеголовкой, системой наведения или созданному для экспорта. Недавно это было продемонстрировано в Дубае.

Сообщения об использовании новой ракеты следуют за подтверждением того, что единственный в стране полк Су-57 также получил новый класс крылатых ракет гораздо большей дальности на базе Х-101/102, используемых стратегическими бомбардировщиками, и что планирующая бомба "Дрель", разработанная для истребителя, вероятно, войдет в массовые поставки в 2025 году. Стоимость производства этого относительно консервативного самолета примерно вдвое ниже стоимости советского истребителя пятого поколения МиГ 1.42, который был отменен в начале 2000-х годов.

Учитывая, что возможности Су-57 по малозаметности и авионике значительно уступают таковым у конкурирующих китайских J-20 и американских F-35, передовые возможности его ракет являются одной из областей, где российский самолет особенно выделяется. В настоящее время известно, что ни один другой истребитель пятого поколения не способен использовать ракеты аналогичного класса, что и Х-59MK2. Учитывая, что Су-57 были развернуты для поддержки операций на Украине с середины 2022 года, возможно, уже в марте, остается весьма вероятным, что ракеты использовались в прошлом, но украинские источники не сообщают об этом. Су-57 зарекомендовал себя как наиболее тщательно прошедший боевые испытания истребитель своего поколения, его операции включают в себя не только удары с воздуха по поверхности, но и более сложное подавление противовоздушной обороны и бои "воздух-воздух" за пределами видимости.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
Рецепт простого смузи с орехами
Уход за кошкой: основные аспекты, которые стоит учитывать
Джеймс Бонд по-русски. Шпионский сериал "Красный-5" скоро выйдет на экраны
Маргарита Симоньян отреагировала на новости о смерти Кузьминова фразой "тепленькая пошла"
Никита Кологривый похвалил Моргенштерна*: он красавчик
Тренер Тарасова: если у фигуристов нет мотивации выступать в одной стране, пусть выступают в другой
Байден заявил, что республиканцы совершают ошибку в вопросе финансирования Украины
Бузова расплакалась, услышав предсказание о рождении ребёнка
Ученые назвали доступные источники полезного белка
Автоэксперт объяснил, почему водители пока не готовы к "народному каршерингу"
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Последние материалы
Маргарита Симоньян отреагировала на новости о смерти Кузьминова фразой "тепленькая пошла"
Никита Кологривый похвалил Моргенштерна*: он красавчик
Тренер Тарасова: если у фигуристов нет мотивации выступать в одной стране, пусть выступают в другой
Байден заявил, что республиканцы совершают ошибку в вопросе финансирования Украины
Бузова расплакалась, услышав предсказание о рождении ребёнка
Ученые назвали доступные источники полезного белка
Автоэксперт объяснил, почему водители пока не готовы к "народному каршерингу"
Диета мамы при грудном вскармливании
Военкор Александр Коц: Российские военные обнаружили схрон с польскими патронами в Авдеевке
Кошки или собаки: кто лучше понимает взаимопомощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников