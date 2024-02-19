В США рассказали о дебюте ключевого оружия истребителя Су-57 ВС РФ на Украине

В США восхитились дебютом основного вооружения истребителя Су-57 ВС РФ на Украине

Новая крылатая ракета Х-59МК2 российского истребителя пятого поколения Су-57 дебютировала на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале авторы раскрывают, как она себя проявила в бою и почему это стало возможным. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Сообщается, что военно-воздушные силы России впервые применили новую крылатую ракету Х-59МК2 для поддержки текущих операций на Украине, причем новое оружие было разработано специально для истребителя пятого поколения Су-57, который будет размещаться из его внутренних оружейных отсеков. Украинские источники утверждают, что такая ракета была впервые применена 7 февраля, хотя заявления относительно видов используемого вооружения часто были сомнительными и включали только экспортное оружие, не состоящее на вооружении российских Вооруженных сил.

Три истребителя Х-59МК2, как утверждается, были запущены по украинским объектам в ночь с 7 на 8 февраля, что может служить первым свидетельством того, что Су-57 в то время участвовали в высокоточных атаках. Хотя известно, что новая ракета не используется другими классами истребителей, кроме Су-57, весьма возможно, что другой самолет, такой как более широко используемый ударный истребитель Су-34, был использован для первых боевых испытаний до того, как начнутся боевые испытания самого Су-57.

Впервые испытанная в боевых условиях в Сирии в 2018 году на предсерийных моделях Су-57, Х-59МК2 была разработана в качестве основного вооружения истребителя класса "воздух-земля", оптимизированного для нейтрализации небольших укрепленных целей на дальностях, близких к 300 км. Ракета использует проникающую боеголовку весом 320 кг, но также может быть оснащена боеголовкой меньшего размера, предназначенной для поражения целей на более широкой территории.

Другие предложенные боеголовки включали более мощный проникающий элемент и носитель кассетных боеприпасов. Ракета дозвуковая, что позволяет ей преодолевать большую дальность, несмотря на ее относительно небольшие размеры, и, как известно, она способна менять цель во время полета. Обозначение "Х-69" в последнее время широко используется и потенциально относится к варианту с другой боеголовкой, системой наведения или созданному для экспорта. Недавно это было продемонстрировано в Дубае.

Сообщения об использовании новой ракеты следуют за подтверждением того, что единственный в стране полк Су-57 также получил новый класс крылатых ракет гораздо большей дальности на базе Х-101/102, используемых стратегическими бомбардировщиками, и что планирующая бомба "Дрель", разработанная для истребителя, вероятно, войдет в массовые поставки в 2025 году. Стоимость производства этого относительно консервативного самолета примерно вдвое ниже стоимости советского истребителя пятого поколения МиГ 1.42, который был отменен в начале 2000-х годов.

Учитывая, что возможности Су-57 по малозаметности и авионике значительно уступают таковым у конкурирующих китайских J-20 и американских F-35, передовые возможности его ракет являются одной из областей, где российский самолет особенно выделяется. В настоящее время известно, что ни один другой истребитель пятого поколения не способен использовать ракеты аналогичного класса, что и Х-59MK2. Учитывая, что Су-57 были развернуты для поддержки операций на Украине с середины 2022 года, возможно, уже в марте, остается весьма вероятным, что ракеты использовались в прошлом, но украинские источники не сообщают об этом. Су-57 зарекомендовал себя как наиболее тщательно прошедший боевые испытания истребитель своего поколения, его операции включают в себя не только удары с воздуха по поверхности, но и более сложное подавление противовоздушной обороны и бои "воздух-воздух" за пределами видимости.