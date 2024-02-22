Иранские баллистические ракеты в армии России: правда или вымысел

Иран поставляет ракеты в Россию для их тестирования и усовершенствования

Накануне, 21 февраля мировые СМИ подхватили информацию опубликованную агентством Reuters о том, что Иран якобы передал Москве 400 крылатых баллистических ракет типа "земля — земля".

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

Первоисточник ссылался на "шесть неназванных источников".

"Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля", что углубляет военное сотрудничество между двумя странами, находящимися под санкциями США", — в частности, написали авторы статьи.

По информации издания, речь идёт о ракетах Fateh-110 ("Фатех-110") — усовершенствование советской 9М21 для комплекса "Луна-М" с массой боевой части до 500 килограммов) и Zolfaghar ("Зульфагар") — с такой же массой боевой части, а также возможностью оснащения моноблочной и кассетной боевой частью. "Фатех" может поражать цель на расстоянии до 400 километров, "Зульфагар" способен бить на дальность до 700 километров.

Зачем России такие ракеты?

Поставки ракет из Ирана и КНДР уже давно не даёт покоя нашим "западным партнёрам". СМИ Запада вовсю трубят, что их ракеты имеют технологии схожие с советскими. Основная версия европейских и американских экспертов состоит в том, что промышленность Российской Федерации якобы не в состоянии производить необходимое число ракет, и вынуждена закупать их за рубежом.

В чем может ошибаться Запад

Хотя Россия и использует некоторые зарубежные технологии, к примеру, в производстве ударных беспилотников-камикадзе "Герань-2" ("Шахед"), поставлять баллистические ракеты из Ирана довольно затруднительная задача. Во-первых, потому, что при сегодняшних активных боевых действиях российская армия ежедневно расходует десятки высокоточных ракет по всем направлениям. Получается, что иранских поставок в 400 ракет ВС РФ хватит лишь на несколько ударов, а затем поставку придётся ждать опять.

Точных цифр поражаемых армией РФ целей, конечно, в открытом доступе не найти, но, по данным многих аналитиков, ракетные силы России уничтожают гораздо больше целей, чем может удовлетворить поставка Тегерана.

Зачем Ирану это?

Иран (да и Северная Корея) является весьма серьёзным и самостоятельным производителем различного вооружения. Несмотря на точное выполнение надёжных советских технологий в области производства оружия, свои КБР Тегеран (и Пхеньян) прежде не испытывали в боевых условиях.

"С учётом того, что потенциальное применение этих ракет на Украине происходит против западных систем (прежде всего противоракетных), то для Ирана и КНДР Украина (как и для стран Запада) может стать своеобразным полигоном, где оружие проходит войсковые испытания в реальных боевых условиях и может быть оперативно доработано с учётом зафиксированных проблем", — пишет эксперт "Военной хроники".

Выражаясь другими словами, ракеты из Ирана вполне могут применяться в зоне спецоперации, но вовсе не потому, что российские войска страдают от дефицита своего производства.

Досье

Ракета Fateh-110 — это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (БРМД), разработанная Ираном. Она была впервые представлена ​​в 2002 году и находится на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Характеристики:

Дальность полёта: 300 км (190 миль)

Масса боеголовки: до 650 кг (1430 фунтов)

Система наведения: инерциальная, с возможностью установки GPS

Ракета Zolfaghar - это иранская одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (БРМД), мобильная на колёсном шасси. Названа в честь меча Али ибн Абу Талиба. Ракета была впервые представлена во время военного парада в 2016 году, а позже Министерство обороны Ирана обнародовало видео её испытаний.

Характеристики:

Дальность полёта: от 300 до 700 км (по заявлениям Ирана)

Масса боеголовки: до 580 кг

Наведение: инерциальное с возможностью отделения боевой части на конечном участке, что усложняет перехват