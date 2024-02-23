Пентагон предупреждает, что Украина не может содержать поставляемые США вооружения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что ситуация с нехваткой у Киева оружия продолжает усугубляться. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч предупредил, что Соединенные Штаты не строили планов или приготовлений по техническому обслуживанию или ремонту танков, бронетехники и систем противовоздушной обороны, которые Вашингтон поставил Вооруженным силам Украины. Этот сбой в планировании, заявил он, "ставит под угрозу способность Украины эффективно воевать, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости противостоять другим угрозам национальной безопасности".
Генеральный инспектор далее сообщил в двух отчетах, что вооружение, вероятно, может быть сохранено после октября 2024 года. Техническое обслуживание было описано в отчетах как "запоздалая мысль", поскольку Пентагон уделял отправлял на Украину вооружение "как можно быстрее". Таким образом, чиновник Европейского командования вооруженных сил США проинформировал инспекторов о том, что "нынешняя модель не будет устойчивой или эффективной в долгосрочной перспективе".
В недавних отчетах также подчеркивалось, что транспортные средства и ракетные системы, поставляемые на Украину, были взяты из собственных запасов армии США "без ограничений" в соответствии с президентским распоряжением о сокращении, при этом инспекторы были проинформированы официальным лицом о том, что, если такая практика продолжится, это "может потребовать от [Министерства обороны] выбора между готовностью [украинских] подразделений и готовностью подразделений США".
Нехватка запчастей и отсутствие достаточного количества производственных линий или обученного персонала были ведущими факторами, ограничивающими способность американского оборонного сектора пополнять отправленное оборудование. Проблемы с эксплуатацией западного оборудования сохраняются, несмотря на очень широкое присутствие на местах персонала из западных стран, в который входят не только добровольцы, но и подрядчики, оплачиваемые в основном европейскими правительствами, а также военнослужащие западных вооруженных сил, такие как Королевская морская пехота Великобритании.
Вопросы, касающиеся технического обслуживания новой техники из стран-членов НАТО, по-прежнему остаются значительно более серьезными для европейской техники. Если взять в качестве примера танки Leopard 2 немецкого производства, то большинство из них, поставленных украинской армии, были выведены из строя в бою, и хотя более четверти были полностью уничтожены, остальные, вышедшие из строя, были повреждены настолько, что армия не была в состоянии их отремонтировать.
Генеральный инспектор Сторч подробно остановился на вопросах технического обслуживания американской техники в Украине: "Министерство обороны предоставило Украине бронетехнику и системы противовоздушной обороны без плана обеспечения их долгосрочной полезности… Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство".
Пентагон направил "ограниченное количество запасных частей, боеприпасов и технической поддержки" и "не координировал и не адаптировал эти усилия к всеобъемлющему плану обеспечения", добавил он. В двух отчетах, обнародованных Генеральным инспектором, далее сообщалось, что в Украину было поставлено 186 боевых машин пехоты Bradley и 189 Stryker, а также 31 основной боевой танк M1A1 Abrams. Количество отправленных систем ПВО Patriot не уточнялось.
Однако эти активы составляют лишь незначительную часть от общего объема поставок оружия США на Украину, наряду с известными примерами другого оборудования, поставляемого в значительных количествах, включая 155-мм гаубицы M777 и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin man.
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