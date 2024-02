В США сделали предупреждение Киеву

Пентагон предупреждает, что Украина не может содержать поставляемые США вооружения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что ситуация с нехваткой у Киева оружия продолжает усугубляться. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic