В США сделали предупреждение Киеву

В США предупредили Киев о грядущей проблеме

4:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пентагон предупреждает, что Украина не может содержать поставляемые США вооружения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что ситуация с нехваткой у Киева оружия продолжает усугубляться. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч предупредил, что Соединенные Штаты не строили планов или приготовлений по техническому обслуживанию или ремонту танков, бронетехники и систем противовоздушной обороны, которые Вашингтон поставил Вооруженным силам Украины. Этот сбой в планировании, заявил он, "ставит под угрозу способность Украины эффективно воевать, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости противостоять другим угрозам национальной безопасности".

Генеральный инспектор далее сообщил в двух отчетах, что вооружение, вероятно, может быть сохранено после октября 2024 года. Техническое обслуживание было описано в отчетах как "запоздалая мысль", поскольку Пентагон уделял отправлял на Украину вооружение "как можно быстрее". Таким образом, чиновник Европейского командования вооруженных сил США проинформировал инспекторов о том, что "нынешняя модель не будет устойчивой или эффективной в долгосрочной перспективе".

В недавних отчетах также подчеркивалось, что транспортные средства и ракетные системы, поставляемые на Украину, были взяты из собственных запасов армии США "без ограничений" в соответствии с президентским распоряжением о сокращении, при этом инспекторы были проинформированы официальным лицом о том, что, если такая практика продолжится, это "может потребовать от [Министерства обороны] выбора между готовностью [украинских] подразделений и готовностью подразделений США".

Нехватка запчастей и отсутствие достаточного количества производственных линий или обученного персонала были ведущими факторами, ограничивающими способность американского оборонного сектора пополнять отправленное оборудование. Проблемы с эксплуатацией западного оборудования сохраняются, несмотря на очень широкое присутствие на местах персонала из западных стран, в который входят не только добровольцы, но и подрядчики, оплачиваемые в основном европейскими правительствами, а также военнослужащие западных вооруженных сил, такие как Королевская морская пехота Великобритании.

Вопросы, касающиеся технического обслуживания новой техники из стран-членов НАТО, по-прежнему остаются значительно более серьезными для европейской техники. Если взять в качестве примера танки Leopard 2 немецкого производства, то большинство из них, поставленных украинской армии, были выведены из строя в бою, и хотя более четверти были полностью уничтожены, остальные, вышедшие из строя, были повреждены настолько, что армия не была в состоянии их отремонтировать.

Генеральный инспектор Сторч подробно остановился на вопросах технического обслуживания американской техники в Украине: "Министерство обороны предоставило Украине бронетехнику и системы противовоздушной обороны без плана обеспечения их долгосрочной полезности… Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство".

Пентагон направил "ограниченное количество запасных частей, боеприпасов и технической поддержки" и "не координировал и не адаптировал эти усилия к всеобъемлющему плану обеспечения", добавил он. В двух отчетах, обнародованных Генеральным инспектором, далее сообщалось, что в Украину было поставлено 186 боевых машин пехоты Bradley и 189 Stryker, а также 31 основной боевой танк M1A1 Abrams. Количество отправленных систем ПВО Patriot не уточнялось.

Однако эти активы составляют лишь незначительную часть от общего объема поставок оружия США на Украину, наряду с известными примерами другого оборудования, поставляемого в значительных количествах, включая 155-мм гаубицы M777 и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin man.