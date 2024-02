В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"

Сенатор Дмитрий Рогозин, оценивая предварительные итоги двух лет СВО, озвучил список регионов бывшей Украины, которые должны быть освобождены, и намекнул на использование "вооружений с большим могуществом, которые мы ещё не применяли" по целям "от уничтожения которых мы до сих пор воздерживались".

Фото: Midjouney: Границы буферных зон на Украине by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала