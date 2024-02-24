В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"

Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие

Сенатор Дмитрий Рогозин, оценивая предварительные итоги двух лет СВО, озвучил список регионов бывшей Украины, которые должны быть освобождены, и намекнул на использование "вооружений с большим могуществом, которые мы ещё не применяли" по целям "от уничтожения которых мы до сих пор воздерживались".

Фото: Midjouney: Границы буферных зон на Украине by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Увы, но это будет вынужденной мерой — НАТО уже официально разрешило Украине использовать свою дальнобойную "высокоточку" по всей (!) территории России.

Отметим, что аналогичный список (бывших) регионов Украины "под зачистку" озвучивали (с разной политической оценкой):

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ,

, Представители Пентагона, аналитических центров Stratfor, ISW, и т. д.,

Аналитики разведывательного сообщества,

Военные специалисты России, ЕС и Запада.

Например, и западные (с негодованием), и российские военные аналитики сошлись на том, что буферная зона РФ на бывшей Украине будет включать в себя:

Одессу, Херсон и Николаев с их областями — для закрытия выхода к Черному морю, Сумскую область, которая угрожает ракетами Смоленской, Брянской, Курской областям и даже Москве. Харьковскую область, Киев — который является политическим, экономическим и логистическим центром Украины.

В своём Telegram-канале экс-зампред правительства Российской Федерации сообщил, что все территории Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в пределах их административных границ "должны быть освобождены от присутствия иных войск кроме Вооруженных Сил РФ".

Также бывший глава коллегии Военно-промышленной комиссии РФ объяснил, что из-за угроз черноморскому судоходству и ЧФ РФ необходимо освободить Одесскую и Николаевскую области, выйдя "на границы с Приднестровской Молдавской республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России".

Политик отметил, что в ходе подобной операции нужно будет форсировать Днепр и зачистить малопроходимые лиманы — для чего, вероятно, Генштаб РФ разрабатывает операцию "захода" не с востока, а с севера.

"Демилитаризация … предполагает лишение оставшейся ублюдочной территории врага если не правосубъектности, то <…> права на собственную полноценную армию (кроме полицейских сил), ВПК и присутствие иностранной военной силы", — уверен бывший глава "Роскосмоса".

Задачу по денацификации Украины, поставленную руководством России как цель СВО, Дмитрий Рогозин оценивает как "русификацию и повсеместное обнуление преступной политики украинизации этих русских земель".

Он пояснил, что это означает "ликвидацию военных преступников, организовавших кровавый путч и госпереворот 2014 года в Киеве, а затем развязавших бойню на Донбассе" и окончательный и полный законодательный запрет нацистских и фашистских организаций.

Отдельным пунктом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отмечает угрозу, вызванную поставкой Западом дальнобойной "высокоточки". Из-за получения ВСУ ракетных и иных средств поражения наших городов, стратегической транспортной и энергетической инфраструктуры необходима буферная зона в северной части фронта.

"Для нейтрализации этих угроз, вероятно, потребуется некоторая эскалация вооружённых действий с нашей стороны, прежде всего, применение тех видов вооружений с большим могуществом, которые мы ещё не применяли, и применение их по целям, от уничтожения которых мы до сих пор воздерживались", — пояснил он.

"Говоря про вооружения с большим могуществом и новые цели, Дмитрий Рогозин, вероятно, вряд ли имеет в виду боеприпасы и снаряды повышенного могущества — они уже применяются в СВО. Как и ракеты повышенного могущества типа "Бронебойщика". Возможно, политик и военный "осторожно намекает на необходимость использования тактического ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет с неядерным оснащением", — пояснил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

Напомним, что перед годовщиной СВО официальные лица НАТО разрешили Украине использовать западное оружие для ударов по "старым" территориям России, Москве, и т. д.

Они лукаво назвали это "самообороной", которая "включает удары по … объектам за пределами Украины" и заявили "Украина имеет право делать это, чтобы защитить себя".

А на вопрос Financial Times "вы действительно это разрешаете?", официальный представитель НАТО подтвердил — да, теперь альянс разрешил Киеву "нанесение ударов по российским военным объектам за пределами Украины".