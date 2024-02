В США раскрыли причину уничтожения американского Patriot российским ЗРК над Украиной

Российские зентиные ракетные комплексы (ЗРК) сбили над Украиной пуск ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) США Patriot, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они порассуждали о том, могут ли системы ПВО сражаться друг с другом. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0