В США раскрыли причину уничтожения американского Patriot российским ЗРК над Украиной

В США раскрыли значение уничтожения американского Patriot российским ЗРК над Украиной

Российские зентиные ракетные комплексы (ЗРК) сбили над Украиной пуск ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) США Patriot, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они порассуждали о том, могут ли системы ПВО сражаться друг с другом. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Ракетные системы класса "земля-воздух" (SAM) с середины 1950-х годов играют все более важную роль, позволяя государствам лишать противников возможности либо эксплуатировать самолеты в защищенном воздушном пространстве, либо наносить ракетные удары по нему. С учетом того, что противники Соединенных Штатов после распада Советского Союза все больше полагались на такие системы обороны, а постсоветская Россия быстро отстала в тактической боевой авиации и перестала поддерживать многие истребительные авиапарки своих партнеров, с 2010-х годов все чаще высказывались предположения о возможности того, что ракетные комплексы класса "земля-воздух" могут быть использованы в качестве противовоздушной обороны для нейтрализации ракет класса "земля-воздух" противника, тем самым сводя на нет его оборонительные возможности.

Впервые это было продемонстрировано использованием Израилем своей зенитно-ракетной системы "Праща Давида" для сбивания ракет, выпущенных собственной сирийской системой дальнего радиуса действия С-200, что помешало С-200 вести огонь по израильским самолетам, которые атаковали сирийские цели. По сути, это представляло собой сбивание ракеты, выпущенной противником по дружественной ракете или самолету, таким образом, используя свои собственные ракетные комплексы класса "земля-воздух" для их защиты.

Возможность использования ракетных комплексов класса "земля-воздух" для подавления противовоздушной обороны противника недавно была замечена на украинском театре военных действий через развертывание Россией своих средств для сбивания ракет с украинских систем противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, поставляемых США.

Министерство обороны России сообщило 23 февраля, что наряду с истребителем МиГ-29, вертолетом Ми-8, семью крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP и несколькими беспилотными летательными аппаратами, цели, сбитые российской авиацией и системами противовоздушной обороны за прошедшую неделю, также включали управляемую ракету с украинской батареи Patriot. Возможность достижения этого российскими системами противовоздушной обороны значительна, поскольку ракеты класса "земля-воздух", выпущенные Patriot, летят со скоростью всего 3,5 Маха, при этом некоторые источники сообщают о максимальной скорости 5 Маха, в то время как ракеты, выпущенные российскими системами, такими как С-400, летят со скоростью, превышающей 14 Маха. Учитывая, что в прошлом С-400 продемонстрировали способность перехватывать ракеты класса "Маха-8", а траектории ракет класса "земля-воздух" далеко не самые сложные, такое сбивание остается весьма вероятным.

Российские вооруженные силы потенциально могут извлечь выгоду из ракет наведения, запускаемых системами Patriot, поскольку ракеты российского производства не только примерно вдвое дешевле, чем те, которые запускаются системой, поставляемой США, но и российские запасы ракет для таких систем, как С-400, на порядки превышают ограниченное количество имеющихся ракет для украинских батарей Patriot.

В 2010-х годах Министерство обороны России вложило особенно значительные средства в увеличение своих производственных мощностей по производству ракет класса "земля-воздух" большой дальности, открыв три крупных новых предприятия по производству систем С-400 и С-300В4, и, таким образом, объем производства этих ракет, по оценкам, более чем в два раза превышает объем производства ракет класса "земля-воздух у всех членов НАТО вместе взятых.

Отчасти это отражает тот факт, что Россия очень сильно полагалась на ракетные средства класса "земля-воздух", чтобы компенсировать относительно ограниченное финансирование, выделяемое ее истребительному флоту, а такие системы, как С-400, считаются асимметричным и экономически эффективным средством противодействия более многочисленным западным авиационным флотам, оснащенным самолетами с более совершенные датчики и возможности скрытности. Способность защитить дружественные самолеты или ракеты от средств ПВО противника, сбивая их ракеты класса "земля-воздух", имеет значительные потенциальные последствия, поскольку НАТО и Россия продолжают расширять свое размещение ракет класса "земля-воздух" вблизи границ друг друга.