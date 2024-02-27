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Дмитрий Плотников
Секретные базы на границе Украины и РФ: политические убийства и теракты от ЦРУ

Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ?

Силовые структуры » Военные новости

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) на Украине разместило целую сеть шпионских баз, которые были расположены на границе с Россией.

Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ?
Фото: dvidshub.net by Трейси Смит is licensed under public domain

Об этом сообщили западные СМИ. В частности, The New York Times рассказывает, как американская разведка уже 10 лет поддерживает секретное партнёрство с украинскими спецслужбами.

Майдан для партнёрства

Ясно, что они обменивались информацией, а в СБУ был создан отдел, который был укомплектован сотрудниками, родившимися после распада Советского Союза. Якобы так их ничего не связывало в Российской Федерацией. Хотя надо отметить, ничего суперсекретного тут для нас нет, и тайны тут никакой тут не открыто. Единственное, что вызывает интерес, это то, что данная информация просочилась в западную прессу.

Да, црушники после государственного переворота (который сами и создали?) на Украине сразу заняли своё положение. Они вычистили всё в СБУ, провели там максимальную чистку, по разным байкам им отдали целый этаж под американских сотрудников. Так это или нет, но в результате они перетряхнули всю Службу безопасности Украины, неугодных людей выкинули, поставили там своих, и фактически взяли под своё управление все разведсообщество Незалежной.

Поэтому, информация о том, что там есть какие-то базы, подготовка диверсантов, в данном случае не сенсационна. Единственное, что это интересно с той точки зрения, что западные журналисты и эксперты сами это уже признают.

Также в прессе делается акцент на то, что такая вовлечённость западных спецслужб стала одним из факторов, чтобы начать специальную военную операцию.

Европе задуматься

Похоже, что Киеву сейчас действительно трудно, раз уже мейнстримное средство массовой информации подчёркивает важность разведцентра США на Украине. И это подтверждает правоту президента России Владимира Путина, который в своё время заявил о фактическом существовании на территории Незалежной сети баз НАТО.

Из статьи The New York Times ясно что в Киеве сегодня рулят максимально русофобски настроенные марионетки, у коих желание убивать русский (и украинский) народ превосходит даже настроения "хозяина". А это значит, что не должно быть сантиментов в отношении физической целостности глав спецслужб Украины. Тем более, что повода после статьи американской газеты можно не искать.

Но на Западе статья наделала много шума. Так западный обыватель узнал о системном сотрудничестве Центрального разведывательного управления и Киева, о создании учебных и диверсионных баз, о совместных операциях и роли определённых представителей киевского режима. И всё это может стать стартом весьма негативных процессов в Европе. Доверия к заокеанскому гегемону всё это точно не прибавит.

"В США через натовскую информационную помойку црушники рассказали как построили в течении последних десяти лет 12 секретных постов прослушивания и разведки, оборудованными американским самым современным оборудованием для прослушки интернета. В принципе и так было понятно, что СБУ давно стала филиалом ЦРУ после госпереворота 2014 года, но публичное признание этого факта американцами также важно", — отмечает журналист Дмитрий Василец.

Вот и выходит, что политические убийства, теракты — это всё работа филиала ЦРУ, куда набрали отпрысков полицаев-бандеровцев для системного уничтожения народа Украины через войну с Москвой.

Но до сих пор некоторым украинцам с промытыми мозгами (да и в РФ "нетвойняшкам") до сих пор кажется, что это Россия напала на Украину.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша майдан граница
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