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Дмитрий Плотников
Куда побежит украинская армия после катастрофы в Авдеевке

До каких рубежей может откатиться армия Украины после падения Авдеевки

3:23
Силовые структуры » Военные новости

После сильнейшего разгрома в Авдеевке, и катастрофических потерь при отступлении, украинская армия попытается перегруппировать собственные силы в населённом пункте Орловка.

До каких рубежей может откатиться армия Украины после падения Авдеевки
Фото: Mil.ru

Куда после Авдеевки?

Но отход и попытка снова закрепиться на линии без подготовленной заранее обороны могут прервать очередные удары ВС РФ. Затем украинской группировке придётся откатываться дальше, но куда?

Задержаться в небольших посёлках западнее Авдеевки сегодня точно невозможно. Там нет необходимого количества живой силы, нет прикрытия от боевой авиации России и нет никакой возможности противостоять российским разведывательным средствам и артиллерийским ударам от немалого количества вооружения РФ, накопленного на данном участке.

Поэтому националистам логичнее будет оставить на рубеже Орловка — Бердычи — Семёновка — Первомайское минимальные мобильные заслоны и попытаться как можно больше выиграть времени для выстраивания оборонительных линий по линии Очеретино — Новобахмутовка — Новопокровское и далее до Курахова. Такой оборонительный рубеж при условии, что для его организации ВСУ найдут достаточно "штыков", может опираться на крупные населённики (линию Покровск — Мирноград, Селидово) и транспортные узлы.

Проблемы ВСУ

Сегодня главной проблемой для Вооружённых сил Украины является крайний дефицит времени при непрерывном давлении российской армии, а также недостаточность личного состава. Второй проблемой ВСУ является выстроенная за несколько месяца обороны в Авдеевке система обеспечения армии Украины, которую на данный момент приходится срочно перестраивать в условиях тяжёлых боёв и хаоса. Линия фронта тут очень динамична и меняется каждый день, а значит, обеспечить отступающую украинскую армию всем нужным (избежав большой ущерб и потери), просто нереально.

При этом главные маршруты и места пункты дислокации ВСУ находятся под тщательным наблюдением российских войск и известны их командованию, что и показывают серии ударов по тылам группировки бандеровцев. Только за этот месяц точные прилёты зафиксировали в Константиновке, Селидове и Покровске, куда ВС РФ бьют с завидной регулярностью.

Местность на запад от Орловки, Бердычей и Северного — это лесополосы и поля, поэтому зацепиться в них невозможно — каких-то линий обороны там нет. Харктерно, что отступление на эту линию ради стабилизации линии боевого соприкосновения потенциально потянет за собой обвал сразу на текущих рубежах от Очеретино — Прогресс и в районе Угледара, пишет "Военная хроника".

Вывод

На фоне довольно мощного наступления российской армии западнее города Авдеевка бандеровцы начали экстренную проверку мостов и самых важных объектов в городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка.

Также на фоне проблем с отступлением на подготовленную линию обороны после Авдеевки параллельно в этих населённых пунктах активизировалась работа строительной техники. Долговременные огневые точки, блиндажи и укреплённые огневые позиции украинцы сооружают весьма обстоятельно, многие объекты обороны заливаются бетоном. Это может означать одно — кое-какой урок из отступления ВСУ всё-таки вынесли.

Основной вопрос: хватит ли украинским боевикам времени?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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