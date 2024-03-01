В США рассказали, почему Сингапур решил купить первые истребители F-35A

В США объяснили решение Сингапура купить первые истребители F-35A

Сингапур объявляет о заказе первых истребителей F-35A, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Причиной, по их словам, является тот факт, что Вашингтон резко сообщает закупки собственного самолета-аналога. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

Министерство обороны Сингапура объявило 28 февраля, что страна разместит заказ на восемь истребителей пятого поколения F-35A, которые дополнят существующий заказ на 12 истребителей F-35B, поставки которых должны начаться в 2026 году. F-35B стоит примерно на 50 процентов дороже, чем более базовый вариант, и имеет значительно более высокие эксплуатационные расходы, но ценится за его способность совершать короткие взлеты и вертикальные посадки.

Первоначально эта возможность предназначалась в первую очередь для того, чтобы позволить самолету эксплуатироваться с авианосцев, на которых отсутствуют тормозные устройства или системы запуска с катапульты, но также полезна для служб, которые предполагают необходимость эксплуатации с коротких или импровизированных аэродромов. Сингапур на сегодняшний день обладает самой маленькой территорией среди всех эксплуатантов F-35, а также является единственным заказчиком F-35B, который не использует авианосцы. Там, где низкий международный спрос на F-35B означает, что самолет может быть поставлен относительно быстро, особенно в связи с тем, что ведущий иностранный заказчик этого класса, Королевский военно-морской флот Великобритании, значительно сократил свои собственные заказы, очень длинная очередь заказов на F-35A и постоянные производственные перебои означают, что самолет, как ожидается, не будет будет поставляться примерно до 2030 года.

Подтверждение того, что Сингапур приобретет F-35A, последовало за сообщением агентства Reuters о том, что вооруженные силы Соединенных Штатов сократят свои собственные закупки F-35 на 18 процентов, сократив расходы на приобретение самолета на 1,6 миллиарда долларов в 2025 году. Количество приобретений сократится с 83 до менее чем 70 самолетов. Акции основного подрядчика F-35 Lockheed Martin упали на 2,6 процента после того, как об этом впервые стало известно. Это, в частности, следует за значительным сокращением поставок в 2023 году из-за новых проблем с разработкой самолета, которые возникли в том же году. В начале 2022 года Пентагон также сократил запланированные закупки F-35 на 35 процентов — с 94 до 61 самолета.

С тех пор нагрузка на американский военный бюджет значительно возросла как из-за продолжающихся военных операций против российских войск на Украине, так и из-за резкого увеличения американского военного присутствия на Ближнем Востоке с октября 2023 года для поддержки израильских сил против ряда региональных государственных и негосударственных субъектов. Конгресс не смог одобрить новое финансирование из-за разногласий между Демократической и Республиканской партиями по поводу того, включать ли десятки миллиардов долларов помощи Украине в новые пакеты расходов, несколько федеральных агентств, включая Министерство обороны, были вынуждены действовать в рамках законопроектов о временном финансировании. Это замораживает все виды расходов на оборону на уровнях, которые будут наблюдаться в 2022 году.

Хотя существует значительная вероятность того, что американские заказы на F-35 не восстановятся до прежнего уровня, число зарубежных заказчиков истребителей продолжает быстро расти, и Сингапур вслед за несколькими странами недавно объявил о своих первых заказах на F-35A после Греции, Германии, Финляндии, Швейцарии и Канады среди прочих. F-35A не только дешевле, но и обладает значительно более высокими боевыми возможностями по сравнению с F-35B. Это включает в себя способность перевозить внутри на 50 процентов больше ракет класса "воздух-воздух", гораздо большую дальность полета, а также способность летать на сверхзвуке и без проблем выдерживать высокие перегрузки.

Военно-воздушные силы Сингапура станут первыми в мире, которые будут эксплуатировать оба варианта F-35, причем ожидается, что F-35A будут развернуты с более крупных аэродромов, в то время как F-35B будут развернуты с более удаленных авиабаз, возможно, на далеких островах. Однако оба класса считаются далеко не готовыми к ведению интенсивных боевых действий, поскольку на конструкцию повлияло около 800 дефектов, в то время как клиенты из США Корпус морской пехоты бельгийских военно-воздушных сил продолжает жаловаться на качественные недостатки.

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что новые F-35 выведут военно-воздушные силы страны в "премьер-лигу" авиационных вооружений, добавив, что самолеты будут поставлены примерно в 2030 году. Это совпало бы с началом вывода из эксплуатации старых истребителей F-16, которые являются прямыми предшественниками F-35. Ранее, в июле 2018 года, министр предупредил, что "F-16 столкнутся с моральным устареванием после 2030 года", подчеркнув необходимость начать подготовку к закупке преемника. Объявив о приобретении, министр заявил об "окне возможностей", в течение которого значительное отставание от зарубежных заказов сделало цену на F-35 более конкурентоспособной.

Однако, несмотря на это, он предупредил, что, возможно, потребуется изменить приоритеты других проектов, чтобы покрыть расходы на приобретение самолета. "Мы провели наши расчеты и считаем, что сейчас самое подходящее время для размещения заказа на F-35A", — заверил он.

Сингапур — единственная страна в Юго-Восточной Азии, вооруженные силы которой в значительной степени ориентированы на проецирование наступательной мощи, и ее годовой оборонный бюджет составляет около 15 миллиардов долларов.

Примечательно, что ранее ожидалось, что ближайшие соседи Сингапура — Малайзия и Индонезия — рассмотрят возможность приобретения своих собственных истребителей пятого поколения, а именно российских Су-57, для замены Су-30, которые в настоящее время эксплуатируются обеими странами. Однако смена администрации в Малайзии значительно снизила эту возможность, в то время как Индонезия, в частности, отказалась от планов приобретения российских истребителей Су-35 поколения "4++" после угрозы экономических санкций со стороны Соединенных Штатов.

Это сделает F-35 фактически непревзойденным при эксплуатации в регионе. В более широком масштабе в Юго-Восточной Азии Вьетнам и Мьянма считаются вероятными заказчиками Су-57, в то время как Королевские военно-воздушные силы Таиланда, как сообщается, рассматривают возможность приобретения китайских истребителей пятого поколения FC-31, оба из которых являются более крупными самолетами, чем F-35, с ракетами большей дальности и более высокой стойкостью.