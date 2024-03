В США рассказали, почему Сингапур решил купить первые истребители F-35A

Сингапур объявляет о заказе первых истребителей F-35A, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Причиной, по их словам, является тот факт, что Вашингтон резко сообщает закупки собственного самолета-аналога. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain