Не хотели мирных инициатив два года назад — завтра отдадите Чёрное море

Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины

Интереснейшая статья опубликована в одном из западных изданий.

Там предлагается и обсуждается российский проект мирного плана с "нейтральной Украиной".

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Мирный план 2022 года

Нет, это не 10 пунктов плана Зеленского, The Wall Street Journal сделал свою подачу видения планов по мирному урегулированию конфликта.

В газете был опубликован тот самый мирный план между Россией и Украиной, который был предложен Москвой спустя полтора месяца после начала специальной военной операции.

Проект предполагал, что:

Украина станет нейтральным государством,

Не будет участвовать ни в каких военных блоках,

На Украине также не будет иностранного оружия

Ко всему прочему, Киев будет обязан сократить свою армию до 85 000 человек,

Крым остаётся под контролем России и не считается нейтральной территорией,

Русский язык оставался бы государственным вместе с украинским и должен был использоваться в правительстве и судебных инстанциях.

Проамериканские журналисты предоставляют свой план этим инициативам, где отрицают каждый из этих пунктов. Тем самым они дают показать, что всё может идти и совсем по другому сценарию, который может всё завершить.

Тут можно вспомнить одиозного премьера Великобритании Бориса Джонсона, который приказал киевской власти всё это разорвать.

Правда, я убеждён, что тогдашний британский премьер без консультации с Вашингтоном ничего бы самостоятельно не сделал. Уверен, что Банковая его не послушала бы, если бы эту позицию не подтвердили в Соединённых Штатах.

Мирный план 2024 года

А сегодня существует много вариантов. И если (а я на это очень надеюсь и верю) российская армия продолжит наступать, то одним из главных вариантов, нужных России, будет отрезание Украины от Чёрного моря. А вот тут, и к бабке не ходи, для США и остального Запада это будет равно поражению.

А самое главное, тот план 2022 года давал и Западу сохранить своё лицо, и давал возможность урегулировать много различных вопросов. И это было можно сделать ещё два года назад, сохранив жизни полумиллиона украинцев. Однако западные страны это сделать не захотели, тем самым становится ясно, кто же в мире нагнетает эскалацию.

Реалии времени

Теперь можно только судить, чего же в их решении было больше: самоуверенности и глупости или их желания продолжать эскалацию, втянув Россию в кровавые разборки с соседом.

Склоняюсь ко второму варианту, поскольку цели здесь были ясны. Первая цель была "завалить" Россию, а второй целью было удар по Европе. Первая задача у них не удалась, зато вторая идёт в режиме нон-стоп. Здесь и деиндустриализация Европы, и потеря самостоятельности, и вытягивание всех ресурсов. Все это приносит американцем кучу дивидентов.

Думаю, что если бы Белый дом хотел мира, он бы и сейчас начал разговор на эту тему. Тем более, что он не может не понимать, что с каждым днём позиция России на Украине становится всё жёстче и конкретнее.

Ну а для российской стороны пока ещё остается вариант нейтральной и по большому счёту демилитаризированной Украины. Но вариант этот тает с каждым днём. Тем более, что для того, чтобы это выполнить, надо поменять украинскую власть полностью. Однако в ближайший перспективе, по крайней мере, до ноября этого года (когда пройдут американские выборы) этот вариант совсем маловероятен. Поскольку для команды Байдена перед выборами это будет катастрофой.