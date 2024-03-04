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Дмитрий Плотников
Не хотели мирных инициатив два года назад — завтра отдадите Чёрное море

Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины

Силовые структуры » Военные новости

Интереснейшая статья опубликована в одном из западных изданий.
Там предлагается и обсуждается российский проект мирного плана с "нейтральной Украиной".

Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины
Фото: https://www.mfa.gov.by/

Мирный план 2022 года

Нет, это не 10 пунктов плана Зеленского, The Wall Street Journal сделал свою подачу видения планов по мирному урегулированию конфликта.

В газете был опубликован тот самый мирный план между Россией и Украиной, который был предложен Москвой спустя полтора месяца после начала специальной военной операции.

Проект предполагал, что:

  • Украина станет нейтральным государством,
  • Не будет участвовать ни в каких военных блоках,
  • На Украине также не будет иностранного оружия
  • Ко всему прочему, Киев будет обязан сократить свою армию до 85 000 человек,
  • Крым остаётся под контролем России и не считается нейтральной территорией,
  • Русский язык оставался бы государственным вместе с украинским и должен был использоваться в правительстве и судебных инстанциях.

Проамериканские журналисты предоставляют свой план этим инициативам, где отрицают каждый из этих пунктов. Тем самым они дают показать, что всё может идти и совсем по другому сценарию, который может всё завершить.

Тут можно вспомнить одиозного премьера Великобритании Бориса Джонсона, который приказал киевской власти всё это разорвать.
Правда, я убеждён, что тогдашний британский премьер без консультации с Вашингтоном ничего бы самостоятельно не сделал. Уверен, что Банковая его не послушала бы, если бы эту позицию не подтвердили в Соединённых Штатах.

Мирный план 2024 года

А сегодня существует много вариантов. И если (а я на это очень надеюсь и верю) российская армия продолжит наступать, то одним из главных вариантов, нужных России, будет отрезание Украины от Чёрного моря. А вот тут, и к бабке не ходи, для США и остального Запада это будет равно поражению.

А самое главное, тот план 2022 года давал и Западу сохранить своё лицо, и давал возможность урегулировать много различных вопросов. И это было можно сделать ещё два года назад, сохранив жизни полумиллиона украинцев. Однако западные страны это сделать не захотели, тем самым становится ясно, кто же в мире нагнетает эскалацию.

Реалии времени

Теперь можно только судить, чего же в их решении было больше: самоуверенности и глупости или их желания продолжать эскалацию, втянув Россию в кровавые разборки с соседом.

Склоняюсь ко второму варианту, поскольку цели здесь были ясны. Первая цель была "завалить" Россию, а второй целью было удар по Европе. Первая задача у них не удалась, зато вторая идёт в режиме нон-стоп. Здесь и деиндустриализация Европы, и потеря самостоятельности, и вытягивание всех ресурсов. Все это приносит американцем кучу дивидентов.

Думаю, что если бы Белый дом хотел мира, он бы и сейчас начал разговор на эту тему. Тем более, что он не может не понимать, что с каждым днём позиция России на Украине становится всё жёстче и конкретнее.

Ну а для российской стороны пока ещё остается вариант нейтральной и по большому счёту демилитаризированной Украины. Но вариант этот тает с каждым днём. Тем более, что для того, чтобы это выполнить, надо поменять украинскую власть полностью. Однако в ближайший перспективе, по крайней мере, до ноября этого года (когда пройдут американские выборы) этот вариант совсем маловероятен. Поскольку для команды Байдена перед выборами это будет катастрофой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша россия украина
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