В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"

В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

4:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия подтвердила первое в мире боевое испытание гиперзвуковой планирующей ракеты "Циркон", обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они раскрывают особенности этого оружия и значение разработки для международной архитектуры безопасности. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, президент Владимир Путин подтвердил в Послании к Федеральному собранию России 29 февраля, что ракета произвела свой первый боевой пуск.

"Гиперзвуковая ударная система морского базирования "Циркон" уже использовалась в боевых действиях. В сообщении за 2018 год об этом не упоминалось. Но эта система тоже уже находится на вооружении", — заявил он.

Президент уточнил, что ракета способна развивать скорость в 9 Махов и имеет дальность полета более 1000 километров. Примечательно, что его заявление прозвучало ровно через шесть лет после того, как в предыдущем обращении он объявил о существовании этой системы наряду с пятью другими системами стратегического вооружения. К ним относились межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования "Сармат", гиперзвуковой планирующий аппарат межконтинентальной дальности "Авангард", баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал", беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон" и крылатая ракета с ядерной установкой 9М730 "Буревестник".

Таким образом, первое использование "Циркона" позволило российским источникам лучше подчеркнуть значительный прогресс, достигнутый в приведении всех этих активов в рабочее состояние, которое в настоящее время функционирует.

Применение ракеты "Циркон" на Украине является заметной вехой в революции в области гиперзвукового оружия как первое в истории боевое применение гиперзвукового планирующего летательного аппарата. Такие аппараты не только позволяют ракетам поражать цели, находящиеся гораздо дальше и на значительно более высоких скоростях, но и могут маневрировать на конечных этапах при снижении в более плотных слоях воздуха, что делает их как более точными, так и гораздо более трудными для перехвата.

Гораздо более крупная планирующая машина "Авангард" была развернута с российских баллистических ракет межконтинентальной дальности с 2022 года, в то время как китайские и северокорейские тактические баллистические ракеты, такие как DF-17 и Hwasong-8, также используют такие машины. Вооруженные силы Соединенных Штатов значительно увеличили финансирование разработки гиперзвукового оружия в конце 2010-х годов, и в настоящее время реализуется множество американских программ, направленных на преодоление разрыва в производительности.

"Циркон" был разработан в первую очередь как класс противокорабельных ракет, но обладает второстепенными возможностями для нанесения ударов по суше и в настоящее время используется на ряде российских военных кораблей. Его первое боевое дежурство началось в январе 2023 года.

Ценность этого актива как фактора усиления Военно-морского флота России ранее министр обороны Сергей Шойгу резюмировал следующим образом: "Корабль, оснащенный "Цирконами", способен наносить высокоточные и мощные удары по противнику на море и на суше… Уникальной особенностью гиперзвуковых ракет ”Циркон" является их гарантированная способность обходить любые существующие или перспективные системы противовоздушной обороны".

В настоящее время разрабатывается мобильная ракета-носитель наземного базирования для этих ракет. Хотя ожидается, что использование ракет этого класса против целей на Украине не будет экономически эффективным или станет обычным явлением по мере углубления конфликта, это позволяет провести испытания новой ракеты в боевых условиях, а также значительно повысить уровень связей с общественностью российского военно-морского флота и оборонного сектора.