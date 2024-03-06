В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии

В США усмотрели неожиданное последствие противостояние F-35 с ПВО РФ на Украине

6:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Противостояние истребителей американского производства F-35 с российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) на Украине призваны обосновать необходимость новых приобретений Сингапура: страна ранее увеличила заказ на этот вид самолетов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, какое значение эта борьба американских и российских сил имеет для азитатской страны. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен объявил, что истребители пятого поколения F-35 активно участвовали в миссиях на украинском театре военных действий и были развернуты для точного определения местоположения российских систем противовоздушной обороны.

"В ходе недавних мероприятий Соединенные Штаты мобилизовали свои истребители F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных комплексов на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются среди стран НАТО", — заявил он на заседании Парламентского комитета по государственным закупкам.

Его заявление последовало за объявлением 28 февраля о том, что Сингапур осуществит свои первые приобретения истребителей F-35A после получения предварительных заказов на 12 F-35B для модернизации своего парка. За этим быстро последовал ответ представителя Пентагона, который отказался комментировать заявление, заявив:

"Это не мое дело говорить от имени Министерства обороны Сингапура или пытаться прояснить его комментарии. Я могу подтвердить, что США не летают на F-35 на Украине", — добавил он.

Заявление министра, в частности, не подразумевало, что F-35 были развернуты в воздушном пространстве Украины, поскольку дальность действия датчиков самолета позволяла ему действовать как описано, далеко за пределами страны. Таким образом, опровержение представителя Пентагона касалось не вопроса, поднятого министром обороны, а просто того, как оно могло быть неверно истолковано.

Истребители F-35 были переброшены на немецкую авиабазу Шпангдалем с 16 февраля 2022 года незадолго до начала военных действий на Украине совместно с США. 388-е истребительное авиакрыло ВВС и 419-е истребительное авиакрыло резерва ВВС первыми прибыли на театр военных действий. Самолеты были развернуты с основной задачей сбора электронных данных о российских позициях и, в частности, о ракетных средствах класса "земля-воздух". Истребители являются оптимальным средством для таких миссий благодаря их уникальной авионике, в частности, сенсорам и возможностям электронной разведки, при этом самолет был спроектирован с учетом ударных ракет и подавления средств противовоздушной обороны в качестве основного фокуса, а не боя "воздух-воздух".

Что касается операций в Восточной Европе, командир 388-го истребительного авиаполка полковник Крейг Андрле уточнил в интервью в начале 2023 года:

"Мы не пересекали границу. Мы ничего не снимаем и ничего не сбрасываем. Но самолет всегда чувствует, собирает информацию. И у него это получалось очень, очень хорошо… Мы все надеялись, что все сработает так, как и должно быть, но потом увидеть, как он на самом деле очень, очень хорошо справляется с этой ролью, было здорово".

Он добавил, что F-35 столкнулись с проблемами при столкновении с российскими системами противовоздушной обороны большой дальности, отметив:

"Мы рассматриваем SA-20. Я знаю, что это SA-20. Разведка утверждает, что там есть SA-20, но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот SA-20 потенциально работает в режиме боевого резерва, которого мы раньше не видели".

SA-20 — это официальное название НАТО для усовершенствованных вариантов системы противовоздушной обороны С-300, а именно С-300ПМ-1 и ПМ-2.

Командир 388-й оперативной группы полковник Брэд Башор прокомментировал операции по сбору информации о российских системах противовоздушной обороны:

"У нас нет тонны оружия, которым мы могли бы уничтожить все пространство. Мы обмениваемся данными и следим за тем, чтобы все были осведомлены — от поверхности до воздуха и от воздуха в воздухе — о том, что происходит в окружающей среде. Они делают то же самое, что и мы. Мы просто посмотрели друг на друга... Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон".

Операции против российских систем противовоздушной обороны представляют собой самое близкое применение F-35 к операциям в зоне боевых действий высокой интенсивности, даже если только для целей электронного наблюдения, что, таким образом, сделало эти развертывания ценными для внимания министра обороны Сингапура, когда он пытался защитить решение о приобретении самолета.

Увеличение количества применений F-35 против российских средств противовоздушной обороны было особенно важно из-за серьезных разногласий вокруг этого класса истребителей, который даже в Соединенных Штатах страдает одними из самых низких показателей готовности во флоте, а также примерно 800 дефектами эксплуатационных характеристик и который из-за значительного перерасхода средств увеличение производственных и эксплуатационных расходов вынудит Министерство обороны Сингапура пойти на серьезные сокращения, чтобы приспособиться к ним.

Остается неясным, в какой степени опыт эксплуатации F-35 в военное время на украинском театре военных действий, каким бы он ни был, мог повлиять на решение Сингапура инвестировать более значительные средства в программу, или какие разведданные об этих операциях были предоставлены стране Соединенными Штатами.