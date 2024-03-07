AT: "Русская "железная волна" сметёт Одессу, Харьков и Николаев, бегите!"

AT: Россия не остановится, пока не возьмёт под контроль Одессу, Киев и Николаев

3:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители Украины бегут из областей, которые Россия объявила своей исторической территорией и будущей буферной зоной. Причём сами. Но часть их хватают военкомы. Власти этих регионов эвакуируются. В этом признаются авторы западной рассылки новостей.

Фото: Midjouney: Буферная демилитаризированная зона России на бывшей Украине by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Русские не остановятся, пока не возьмут Одессу, Николаев, Харьков… приморские регионы — вопрос их стратегической безопасности", — сообщили военные специалисты в рассылке Army Times (Mulitary) от 6 марта 2024 года.

Они отметили несколько важнейших причин и последствий такой операции.

Освобождением Харькова, Одессы и Николаева ВС РФ обеспечат "снятие дамоклова меча ударов морских дронов, БПЛА и ракет по (Черноморскому) флоту на (Крымском) полуострове, инфраструктурным и военным объектам на Кубани, мосту".

Закрытие выхода к Чёрному морю лишит Украину возможности использования портов для трафика зерна, оружия и даже наркотиков, а также нанесёт Британии (управляющей действиями Украины) геополитическое поражение.

Взятие и освобождение этих исторически русских территорий, увы, эксперты Запада прогнозируют "тяжёлым", однако констатируют — города падут.

Прогнозируют аналитики и "сопутствующие потери", но на порядки меньшие, чем от действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

По данным OSINT, "властные и околовластные структуры в Харькове, Одессе и Николаеве уже начали скрытную эвакуацию на запад Украины".

Также потихоньку из областей бегут граждане — они понимают, что ВСУ уготовили им роль human shield ("живого щита") — "некомбатантов, размещённых вокруг цели для отражения вражеских атак".

Ранее CNN опубликовало на удивление правдивый репортаж из Часова Яра, в котором сообщило:

Местные жители ждут прихода России, ВСУ подъезжают к домам и прячутся за спинами мирных граждан

Киевская власть приняла решение провести эвакуацию жителей Харьковской области в пункты временного размещения, добавив — "возможно, вы уезжаете навсегда" и "социальные гарантии при этом предоставляться не будут".

Как пояснил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, по сути данная процедура является депортацией — люди не хотят уезжать, "куда скажут" и жить без денег в пунктах временного размещения.

Ранее подобные перемещения жителей власти производили по мере приближения фронта и сдачи "фортеций" в:

Артёмовске,

Авдеевке,

Работино,

других городах.

Возникает вопрос — Украина готовится сдать Харьков? По мнению завкафедрой социологии и управления БГТУ Михаила Игнатова, "Киев намерен сделать из Харькова город-крепость, а жителей использовать на копеечных работах в другом месте".

Эксперт Александр Дмитриевский добавил, что у Киева скорее всего "идея превратить Харьков в город-призрак, который будет просто не для кого восстанавливать".

Стороны хотят принципиально разных вещей.

Для условного Запада в целом идеальна ослабленная Россия, скованная во враждебном окружении на Востоке и Западе. Россия в своем статусе должна включать в себя территорию России, условно или безусловно — Белоруссии и точно — Украины, во всяком случае по берегам Днепра.

Как напомнил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, Украина "вполне может остаться при части своей бывшей территории и существовать в качестве отдельного государства", но только в зоне влияния России.