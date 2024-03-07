Жители Украины бегут из областей, которые Россия объявила своей исторической территорией и будущей буферной зоной. Причём сами. Но часть их хватают военкомы. Власти этих регионов эвакуируются. В этом признаются авторы западной рассылки новостей.
"Русские не остановятся, пока не возьмут Одессу, Николаев, Харьков… приморские регионы — вопрос их стратегической безопасности", — сообщили военные специалисты в рассылке Army Times (Mulitary) от 6 марта 2024 года.
Они отметили несколько важнейших причин и последствий такой операции.
По данным OSINT, "властные и околовластные структуры в Харькове, Одессе и Николаеве уже начали скрытную эвакуацию на запад Украины".
Также потихоньку из областей бегут граждане — они понимают, что ВСУ уготовили им роль human shield ("живого щита") — "некомбатантов, размещённых вокруг цели для отражения вражеских атак".
Ранее CNN опубликовало на удивление правдивый репортаж из Часова Яра, в котором сообщило:
Киевская власть приняла решение провести эвакуацию жителей Харьковской области в пункты временного размещения, добавив — "возможно, вы уезжаете навсегда" и "социальные гарантии при этом предоставляться не будут".
Как пояснил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, по сути данная процедура является депортацией — люди не хотят уезжать, "куда скажут" и жить без денег в пунктах временного размещения.
Ранее подобные перемещения жителей власти производили по мере приближения фронта и сдачи "фортеций" в:
Возникает вопрос — Украина готовится сдать Харьков? По мнению завкафедрой социологии и управления БГТУ Михаила Игнатова, "Киев намерен сделать из Харькова город-крепость, а жителей использовать на копеечных работах в другом месте".
Эксперт Александр Дмитриевский добавил, что у Киева скорее всего "идея превратить Харьков в город-призрак, который будет просто не для кого восстанавливать".
Стороны хотят принципиально разных вещей.
Как напомнил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, Украина "вполне может остаться при части своей бывшей территории и существовать в качестве отдельного государства", но только в зоне влияния России.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.