В США назвали причину развертывания последней эскадрильи истрбителей F-4E Южной Кореей

Последняя южнокорейская эскадрилья истребителей-перехватчиков F-4E Phantom развернута для демонстрации силы против Севера, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют происходящее в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: United States Air Force by MSgt Michael Ammons is licensed under public domain