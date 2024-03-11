В США назвали причину развертывания последней эскадрильи истрбителей F-4E Южной Кореей

В США объяснили развертывание последней эскадрильи истребителей F-4E Южной Кореей

Последняя южнокорейская эскадрилья истребителей-перехватчиков F-4E Phantom развернута для демонстрации силы против Севера, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют происходящее в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: United States Air Force by MSgt Michael Ammons is licensed under public domain

Южная Корея развернула несколько своих последних действующих истребителей F-4E для демонстрации силы, поскольку напряженность в отношениях между страной и соседней Северной Кореей продолжает расти. Истребители F-4 были развернуты в рамках совместных с Соединенными Штатами учений "Щит свободы", которые имитируют крупную воздушную атаку на Северную Корею. Пхеньян отреагировал на учения собственными крупными артиллерийскими учениями, продемонстрировав огромный потенциал для ответных действий, хотя его неспособность приобрести современные истребители из-за эмбарго ООН на поставки оружия вынудила его полагаться на такие средства, как баллистические ракеты, артиллерия и мобильные системы противовоздушной обороны для противодействия авиации противника.

Истребители F-4 были развернуты вместе с истребителями четвертого поколения F-15 и F-16 и истребителями пятого поколения F-35, а начальник штаба ВВС генерал Ли Ен Су заявил по поводу операции:

"Как показали сегодняшние учения "Прогулка слонов", [мы] должны стать военно-воздушными силами, которые внушают доверие к людям и страх врагу, обладающими возможностями и позицией, позволяющими подавляющим образом отреагировать на любую вражескую провокацию".

Истребители вырулили строем в полном вооружении, чтобы отрепетировать обычные процедуры перед взлетом.

Парк истребителей Южной Кореи считается самым грозным из всех государств, присоединившихся к США, и, хотя ранее F-4 были широко развернуты, они в основном были выведены из эксплуатации, и осталась только одна эскадрилья. Две другие эскадрильи были заменены новыми истребителями-невидимками F-35, при этом ожидается, что последнее подразделение из примерно 20 самолетов аналогичным образом будет выведено из эксплуатации после поставки F-35.

Соседняя Япония поэтапно вывела свои собственные F-4 из эксплуатации в 2020 году, а с выводом этого класса из корейского парка в качестве эксплуатантов остались только клиенты в странах третьего мира, а именно Турция, Греция и Иран. Когда ранее ВВС США перебрасывали истребители F-4 в Корею, они неоднократно вступали в столкновения с северокорейскими средствами ПВО и истребителями-перехватчиками, причем несколько единиц были потеряны в бою во время стычек в 1960-х годах, и еще несколько были сбиты над Северным Вьетнамом северокорейскими пилотами-добровольцами МиГ-21.

Сегодня F-4 считается менее боеспособным, чем истребители МиГ-23ML и МиГ-29 в северокорейском флоте, особенно если учитывать их летные характеристики и мощность их радаров, хотя, по оценкам, у южнокорейских пилотов значительно больше учебных часов, что, как ожидается, поможет компенсировать это.

Южная Корея столкнулась с трудностями при замене F-4, поскольку не только значительные производственные перебои с F-35 привели к медленным поставкам, но и этот класс также пострадал от серьезных эксплуатационных проблем.

Данные ВВС, полученные членом Комитета национальной обороны Национальной ассамблеи Южной Кореи Шин Вон Мином в 2022 году, подтвердили, что инспекции выявили у F-35 234 дефекта за 18 месяцев с января 2021 года по июнь 2022 года, в том числе 172 "нелетного статуса’ и 62, из-за которых "не удается выполнить задания с определенным статусом миссии".

В первой половине 2022 года наблюдалось незначительное улучшение ситуации со 117 нелетными и 45 специфическими для миссии сбоями, а за шесть месяцев произошло 55 и 17 подобных сбоев соответственно. Частота провалов конкретных миссий более чем в два раза выше, чем у истребителей F-4 и F-5 времен Вьетнамской войны, несмотря на то, что они десятилетиями изнашивались, в то время как F-35 были новыми, снятыми с конвейера.

Шин предупредил о последствиях этого для возможностей ведения воздушной войны против Северной Кореи:

"F-35A был представлен с очень большим бюджетом, чтобы решить проблему устаревших истребителей и повысить боевую эффективность против Северной Кореи. В случае эскалации ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи нельзя допустить, чтобы эта основная боевая сила не могла функционировать должным образом".

Проблемы с F-35 также привели к тому, что Пентагон продолжил сокращать заказы, при этом Военно-воздушные силы США в настоящее время рассматривают возможность ввода в эксплуатацию гораздо более дешевого и легкого истребителя на базе учебно-тренировочного T-7, чтобы восполнить дефицит поставок F-35.