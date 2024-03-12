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Андрей Николаев
Подбитые танки "Абрамс" — месть Киева американцам за прекращение военной помощи?

Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО

Силовые структуры » Военные новости

Похоже, что в Киеве решили отомстить американскому ВПК, а именно — испортить имидж танка "Абрамс" как одного из самых лучших танков в мире. Иначе как трактовать тот факт, что за несколько дней ВСУ потеряли подряд четыре "Абрамса" и ремонтно-эвакуационную машину на его базе?

Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО
Фото: flickr.com by mark6mauno is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

О прибытии на Украину "Абрамсов" сообщалось ещё весной прошлого года. Хотя по факту они появились в лучшем случае в сентябре 2023 года. Но за эти полгода американские танки так и не появились на поле боя. "Успешно" сгорело от умелых действий российских войск порядка 20 немецких "Леопардов" и даже один британский "Челленджер". После этого западные танки командование ВСУ начало беречь. А американские "Абрамсы" так и вовсе не выпускали на поле боя.

"Американцев" берегли, берегли, и вот подряд минус три единицы. Видимо, что-то изменилось в стратегии украинского Генштаба.

Очень похоже на такой ход мысли у деятелей из киевских властных коридоров: "Вы нам обрезали военные поставки, ну значит, мы "прорекламируем" вашу технику в самом неприглядном свете, и просто подставим её под удар россиян".

Хотя, возможно, не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, и по факту всё гораздо проще. Дошла очередь умирать до резервных бригад, вооружённых именно американскими танками.

Украинские военные, пребывая в опьянении от карго-культа перед западной военной техникой, видимо, посчитали себя неуязвимыми и просто полезли на рожон. Практика показала, что ВСУ были сильно неправы.

Кстати, танки "Абрамс" ранее производились на заводе, принадлежащем корпорации General Dynamics. Сейчас производство давно стоит, но у США есть очень много уже готовых танков данной марки на хранении или консервации, которые вполне пригодны. Длительное время курс акций этого предприятия постоянно рос, но с момента начала уничтожения "Абрамсов" рост цен на акции остановился и затем даже упал.

Конечно, наивно предполагать, что цена на акции крупной транснациональной корпорации, которая выпускает тысячи видов разнообразной продукции, может зависеть от военных неудач у какой-то страны, вооружённой техникой этого производителя. Такая уж у военной техники судьба: быть либо победителем, либо побеждённым.

Но не надо забывать, что рынок акций в значительной степени — это производная от настроений его участников, которые, кстати, частенько бывают чрезмерно впечатлительны. То есть на фондовом рынке имеют значение не только объективные экономические факторы, но и банальная человеческая психология.

А что с психологией украинцев по этому поводу?

Стоит ожидать, что мистическая вера украинцев в технологическую мощь Запада с каждыми потерянными "Абрамсом", "Леопардом", и прочими "джавелинами" будет ощутимо ослабевать. Ну и самонадеянность по поводу мифической победы Украины над Россией тоже уйдёт в прошлое.

Чересчур раздутый за многие десятилетия имидж натовской военной техники постепенно сдувается до реалистичных оценок. Мировое экспертное военное сообщество теперь совершенно другими глазами смотрит и на Россию, и на НАТО. Россия уже не кажется слабой, а Запад уже не видится всесильным. А значит, и востребованность западных производителей на мировом рынке вооружений будет падать.

В этом контексте продолжать пичкать Украину своим не очень эффективным вооружением для коллективного Запада всё равно что работать против себя. Западному военно-промышленному комплексу не нужны поражения, он привык к победам над слабым противником. Иначе следуют имиджевые потери: техника, которая много горит, очень плохо продаётся. И в этом плане Украина для Запада скоро неизбежно потеряет интерес.

Да и само украинское руководство, вольно или невольно это у них получается, подрывает прежнюю высокую репутацию западных военно-промышленных гигантов.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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