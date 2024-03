Подбитые танки "Абрамс" — месть Киева американцам за прекращение военной помощи?

Похоже, что в Киеве решили отомстить американскому ВПК, а именно — испортить имидж танка "Абрамс" как одного из самых лучших танков в мире. Иначе как трактовать тот факт, что за несколько дней ВСУ потеряли подряд четыре "Абрамса" и ремонтно-эвакуационную машину на его базе?

Фото: flickr.com by mark6mauno is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic