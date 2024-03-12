Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта

Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: redstar.ru

Представляем военную сводку на вторник, 12 марта.

Авдеевское направление

ВСУ после переброски резервов на этом фронте несколько стабилизировали ситуацию. В посёлке Бердычи продолжаются бои на восточной части, в сёлах Тоненькое и Орловка — без изменений. На Угледарском и Донецком направлениях российская группировка предпринимает ряд локальных атак, правда, успех закрепить пока не удалось. В посёлке Первомайском армия России продвигается к центру.

Херсонское направление

В населённом пункте Крынки на левобережье Днепра могут находиться до тридцати украинских боевиков, по ним работают самолёты ВКС России. Армия РФ находится в состоянии готовности к любым провокациям ВСУ в рамках обозначенного киевской властью "наступления в Чёрном море", сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Нашими бойцами подорван и сел на мель буксир ВСУ, выведенный противником в русло Днепра предположительно из реки Кошевой", — отметил губернатор.

Группировка "Днепр" ВС РФ за сутки атаковала позиции националистов на правобережье Днепра с помощью артиллерии и БПЛА.

Фланги Артёмовска

Накануне вечером пришла информация, что на Артёмовском направлении посёлок Красное (Ивановское) полностью занят российскими войсками. И если информация сегодня подтвердится, то можно сказать, что дорога на город Часов Яр открыта. Также продвижение русской армии в районе Богдановки. Украинское командование перебрасывает сюда резервы из иностранных наёмников.

Запорожское направление

Армия России продвинулась на этом фронте к северу от Новосёлки и Шевченко. Продолжаются бои за Работино, успешно отбито наступление 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в посёлке Работино.

Краснолиманское направление

На этом фронте армия России установила почти полный контроль над н. п. Яр Лаптева, но посёлок Терны пока остаётся под контролем бандеровцев.

Границы РФ

Обстановка в приграничье Белгородчины остаётся неспокойной. На фоне провалов ГУР Украины спланировало операцию по отвлечению внимания и атаке на Белгородскую и Курскую области.

Поступают сообщения о перестрелке в районе российского приграничного населённого пункта Тёткино и в районе Грайворона. По предположительным данным, там работают несколько вооруженных групп боевиков. Незадолго до атаки в Борисовскмм районе Белгородской области российские средства ПВО сбили несколько беспилотников.

По сообщениям националисты пошли в атаку сухопутными силами в Нехотеевке. Однако зайти туда не смог, получив очень сильно по зубам. ВСУ потеряли всю технику и личный состав. Противник попытался прорваться в 6-8 местах госграницы РФ. Везде получил ответ. УкроСМИ распространяют видео, где боевики ВСУ якобы свободно ходят по сёлам. Предупреждаем, что это вбросы!

В районе Тёткино идёт бой с остатками прорвавшихся диверсантов.

Тылы Украины

Российские войска продолжают наносить удары по различной военной инфраструктуре на территории Украины. Под Одессой разбит пункт временной дислокации врага, а на временно оккупированной территории Запорожской области уничтожен позиционный район систем ПВО.