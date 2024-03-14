Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль Первомайское, поражены два вертолёта ВСУ

Уничтожена ещё одна установка Patriot, спецназ РФ высадился на правобережье Днепра

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на четверг, 14 марта.

Херсонское направление

На этом фронте российская армия (45-й обрспн) провела дерзкую вылазку через Днепр на правобережье к основанию Антоновского моста. Цель российских бойцов — станция РЭБ, пункт управления беспилотниками, пункты наблюдения и связи. Бойцы армии РФ выполнили задачу и без безвозвратных потерь вернулись на свой берег.

Донецкое направление

Российская армия взяла под огневой контроль населённый пункт Первомайское под Авдеевкой. Продолжаются позиционные бои за Новомихайловку. Опять в сводке посёлок Победа, ранее освобожденный ВС РФ. По всей вероятности, где-то на окраинах появились боевики националистического режима, российская группировка старается их оттуда оттеснить. Бойцы РФ стараются укрепиться и в Георгиевке, где идут жёсткие встречные бои.

Западнее Авдеевки в Бердычах, Орловке и Тоненьком не утихают боевые действия. Продвижение российским войскам даётся тяжело. Но в Тоненьком и Орловке армия России заметно расширила зону контроля, оттеснила бандеровцев с части позиций между населённиками. В селе Бердычи ВС РФ закрепились в западных окрестностях, но большая часть посёлка пока за украинцами. Боевики ВСУ изо всех сил пытаются удержать рубеж, чтобы успеть возвести укрепрайон.

Запорожское направление

На этом участке продолжаются встречные бои за посёлки Работино и Вербовое. Ни одна из сторон до сих пор не моет достичь перевеса. Северо-западнее населённого пункта Вербовое украинская группировка безрезультатно пытается контратаковать. Линия соприкосновения тут на сутки без изменений.

Купянское направление

На Купянском фронте тоже тяжёлая боевая работа у населённого пункта Синьковка. Ракетчики армии России опять результативны: в Харьковской области поражена ещё одна установка ЗРК Patriot. Также точным ударом по аэродрому в населённом пункте Новопавловка в Днепропетровской области поражены два вертолёта бандеровцев.

Граница РФ

ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 14 дронов ВСУ в Курской и Белгородской областях. ВСУ продолжают провокации активизировались на границах этих регионов. Цель врага — закрепиться на приграничье, взять под контроль посёлки РФ. Неприятель работает силами не более роты, что нельзя назвать полномасштабным манёвром. Все атаки украинских пехотинцев сопровождаются артиллерией и дронами. Удары наносятся также по гражданской инфраструктуре. Также цель этих действий — информационная дискредитация выборов в России, политруководства страны и российской армии.

На Курском направлении боевики хотят зайти и закрепиться на некоторое время в административных зданиях для медийного освещения со стороны дороги Рыжевка — Тёткино. В качестве укрытий используются гражданские застройки посёлка примыкающей улицы с Россией. После артподготовки враг пытается зайти малыми группами по 7-10 боевиков, чтобы минимизировать потери.

Весь вчерашний день, 13 марта, националисты на протяжении дня обстреливали Тёткино с артиллерии различного калибра, а также массово применяют беспилотники.