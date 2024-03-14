Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на четверг, 14 марта.
На этом фронте российская армия (45-й обрспн) провела дерзкую вылазку через Днепр на правобережье к основанию Антоновского моста. Цель российских бойцов — станция РЭБ, пункт управления беспилотниками, пункты наблюдения и связи. Бойцы армии РФ выполнили задачу и без безвозвратных потерь вернулись на свой берег.
Российская армия взяла под огневой контроль населённый пункт Первомайское под Авдеевкой. Продолжаются позиционные бои за Новомихайловку. Опять в сводке посёлок Победа, ранее освобожденный ВС РФ. По всей вероятности, где-то на окраинах появились боевики националистического режима, российская группировка старается их оттуда оттеснить. Бойцы РФ стараются укрепиться и в Георгиевке, где идут жёсткие встречные бои.
Западнее Авдеевки в Бердычах, Орловке и Тоненьком не утихают боевые действия. Продвижение российским войскам даётся тяжело. Но в Тоненьком и Орловке армия России заметно расширила зону контроля, оттеснила бандеровцев с части позиций между населённиками. В селе Бердычи ВС РФ закрепились в западных окрестностях, но большая часть посёлка пока за украинцами. Боевики ВСУ изо всех сил пытаются удержать рубеж, чтобы успеть возвести укрепрайон.
На этом участке продолжаются встречные бои за посёлки Работино и Вербовое. Ни одна из сторон до сих пор не моет достичь перевеса. Северо-западнее населённого пункта Вербовое украинская группировка безрезультатно пытается контратаковать. Линия соприкосновения тут на сутки без изменений.
На Купянском фронте тоже тяжёлая боевая работа у населённого пункта Синьковка. Ракетчики армии России опять результативны: в Харьковской области поражена ещё одна установка ЗРК Patriot. Также точным ударом по аэродрому в населённом пункте Новопавловка в Днепропетровской области поражены два вертолёта бандеровцев.
ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 14 дронов ВСУ в Курской и Белгородской областях. ВСУ продолжают провокации активизировались на границах этих регионов. Цель врага — закрепиться на приграничье, взять под контроль посёлки РФ. Неприятель работает силами не более роты, что нельзя назвать полномасштабным манёвром. Все атаки украинских пехотинцев сопровождаются артиллерией и дронами. Удары наносятся также по гражданской инфраструктуре. Также цель этих действий — информационная дискредитация выборов в России, политруководства страны и российской армии.
На Курском направлении боевики хотят зайти и закрепиться на некоторое время в административных зданиях для медийного освещения со стороны дороги Рыжевка — Тёткино. В качестве укрытий используются гражданские застройки посёлка примыкающей улицы с Россией. После артподготовки враг пытается зайти малыми группами по 7-10 боевиков, чтобы минимизировать потери.
Весь вчерашний день, 13 марта, националисты на протяжении дня обстреливали Тёткино с артиллерии различного калибра, а также массово применяют беспилотники.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.