Стало ясно, как были разгромлены террористы ВСУ, зашедшие в Белгородскую область

ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле

ВСУ 12-14 марта попытались провести войсковую операцию с заходом на территорию РФ в Белгородской области. Уничтожены спецназом ночью и огнём артиллерии на дистанционно заминированной территории.

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Минобороны рассказало об отпоре ВСУ в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило 15 марта, что ВС РФ и пограничные органы ФСБ 14 марта сорвали попытку прорыва подразделений ВСУ в Белгородскую область путём десанта на двух Ми-8.

По словам военного ведомства, украинская диверсионная группа осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от границы". Затем группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у границы — у КПП "Грайворон". Как ясно из сообщения, боевики прошли несколько улиц села, в частности по улице Республиканская, пытаясь закрепиться.

После оказанного сопротивления террористы отошли назад по тут же дистанционно заминированным территориям, где были уничтожены огнём артиллерии. За три дня боёв на границе 12-14 марта общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины, отметило минобороны.

Боевики ВСУ "вырезаны" ночью спецнацом

Telegram-канал "Старше Эдды" подчёркивает роль Второй Гвардейской отдельной бригады спецназа, которая ночью "просто вырезала этот десант".

Автор подчёркивает, что несколько раз диверсанты прорывались в белгородское село Сподарюшино, которое также находится на границе, потеряли там технику и личный состав, после чего "через лес убежали к себе". Автор считает, что ВСУ была проведена полноценная войсковая операция, судя по плотности огня, потерям личного состава и бронетехники.

Военкор Александр Коц подчёркивает в Telegram, что у командования ВСУ присутствует маниакальное стремление уничтожить свои самые мотивированные и подготовленные части.

Уничтожены мотивированные части ВСУ ради медиаэффекта

Telegram-канал Condottiero сообщает, что два прилёта "Искандеров" в Харьков практически уничтожили движение новых власовцев.

"Уничтожено командование и основные боеспособные члены. Огонь по ближним тылам вели установки "Торнадо", — указывает канал.

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что вход войск ВСУ на приграничье на территории РФ даёт исключительно медиаэффект, так как россияне хорошо подготовились и ждали.

"Это уже не внезапный рейд, где ты можешь зайти, быстро сделать диверсию, а это уже линия фронта, которую нужно прорывать с боем. Это уже общевойсковая операция, которую нужно готовить, которая требует больших ресурсов, людей, боеприпасов, техники", — сказал он.

Бои в приграничье Белгородской области продолжаются

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил об эвакуации жителей приграничных сёл Подола, Глотов и Козинки в Грайворонском городском округе из-за сложной оперативной обстановки.

"Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные”, — написал Гладков.

Российские источники сообщают, что с утра 15 марта в районе Сподарюшено ситуация напряжённая. Противник продолжает попытки прорыва госграницы. Ведётся стрелковый бой силами МО РФ и пограничникам.

С утра в Белгороде звучит тревога. Губернатор заявил о 7 сбитых ракетах РСЗО. Фиксируются прилёты по городу.

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