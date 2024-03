Стало ясно, как были разгромлены террористы ВСУ, зашедшие в Белгородскую область

ВСУ 12-14 марта попытались провести войсковую операцию с заходом на территорию РФ в Белгородской области. Уничтожены спецназом ночью и огнём артиллерии на дистанционно заминированной территории.

Фото: Google-карты by Telegram-канал Shot is licensed under public domain