Российский военный атаковал диверсантов ВСУ, заевших в окопе

Боец ВС России на границе Белгородской области закинул гранату в окоп, где прятались украинские диверсанты. Это привело к полному уничтожению группы солдат ВСУ. Сообщил о случившемся военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license