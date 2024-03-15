Российский военный атаковал диверсантов ВСУ, заевших в окопе

Боец ВС России на границе Белгородской области закинул гранату в окоп, где прятались украинские диверсанты. Это привело к полному уничтожению группы солдат ВСУ. Сообщил о случившемся военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.
"Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима в окопе, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим", — описал журналист.
По его словам, диверсанты участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области. Российские артиллеристы 2-й гвардейской армии сработали. Военкор назвал их "богами войны", которые ликвидируют противника высокоточными боеприпасами "Краснополь".
Поддубный заметил, что передвижение для украинцев в настоящее время опасно для жизни, пишут РИА Новости.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.