Российский военный атаковал диверсантов ВСУ, заевших в окопе

Солдат российской армии закинул гранату в окоп с украинскими нацистами

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Боец ВС России на границе Белгородской области закинул гранату в окоп, где прятались украинские диверсанты. Это привело к полному уничтожению группы солдат ВСУ. Сообщил о случившемся военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима в окопе, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим", — описал журналист.

По его словам, диверсанты участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области. Российские артиллеристы 2-й гвардейской армии сработали. Военкор назвал их "богами войны", которые ликвидируют противника высокоточными боеприпасами "Краснополь".

Поддубный заметил, что передвижение для украинцев в настоящее время опасно для жизни, пишут РИА Новости.