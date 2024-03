В США заявили о планах испытать гиперзвуковую ракету в 2024 году

Новая гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) будет продолжать участвовать в летных испытаниях военно-воздушных сил США в 2024 году, пишет американский портал Breaking Defense. В своем материале авторы раскрывают особенности этого типа вооружения. Pravda.Ru публикует перевод заметки Breaking Defense.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Toschläger is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication