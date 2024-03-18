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Петр Ермилин
В США заявили о планах испытать гиперзвуковую ракету в 2024 году

В США рассказали о грядущих испытания гиперзвуковой ракеты

Силовые структуры » Военные новости

Новая гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) будет продолжать участвовать в летных испытаниях военно-воздушных сил США в 2024 году, пишет американский портал Breaking Defense. В своем материале авторы раскрывают особенности этого типа вооружения. Pravda.Ru  публикует перевод заметки Breaking Defense. 

В США рассказали о грядущих испытания гиперзвуковой ракеты
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Toschläger is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Военно-воздушные силы намерены продолжить летные испытания своей новой гиперзвуковой крылатой ракеты в 2025 финансовом году, согласно высокопоставленному чиновнику службы и бюджетным документам.

"Мы работаем над доведением HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile, гиперзвуковой ударной крылатой ракеты) до необходимой конструкции, наряду с другими разработками, чтобы обеспечить проведение летных испытаний в 2025 финансовом году", — заявил заместитель военного министра ВВС по закупкам генерал-лейтенант Дейл Уайт подкомитету по стратегическим силам Палаты представителей во вторник.

HACM — это крылатая ракета с воздушно-реактивным двигателем, которая может летать со скоростью более 5 Махов и маневрировать на пути к цели, затрудняя противникам ее сбивание. Военно-воздушные силы заключили с дочерней компанией Raytheon контракт на поставку этого оружия в 2022 году с реактивным двигателем гиперзвуковым двигателем, который будет поставлен Northrop Grumman. HACM опирается на предыдущую работу, проделанную с DARPA, и продолжает партнерство с Австралией. Ранее служба заявляла, что хочет сдать оружие в эксплуатацию к 2027 финансовому году.

Согласно бюджетным документам на 2025 финансовый год, опубликованным службой в понедельник вечером, график реализации проекта HACM показывает, что "всесторонние бесплатные летные испытания" планируется начать в первом квартале и продолжить во втором квартале 25 финансового года. Комплексные испытания относятся к испытаниям полностью собранной ракеты, и когда Военно-воздушные силы объявили о заключении контракта с HACM, служба заявила, что программа будет "использовать австралийскую испытательную инфраструктуру для первоначальных комплексных летных испытаний". В бюджетных документах запрашивается около 517 миллионов долларов на продолжение проекта в 25 финансовом году, а общий объем расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы прогнозируется примерно в 2,4 миллиарда долларов до 29 финансового года.

Представитель ВВС дополнительно сообщил Breaking Defense, что “мероприятия по летным испытаниям” включены в бюджет на 25 финансовый год, но что "на данный момент не может быть обнародована подробная информация об основных этапах программы и графиках".

HACM — одно из двух гиперзвуковых вооружений, разрабатываемых Военно-воздушными силами. Другое — оружие быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) производства Lockheed Martin, которое состоит из гиперзвукового планирующего аппарата, установленного на ракете.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл в прошлом году заявил законодателям, что служба "более привержена" HACM, чем ARRW, особенно учитывая, что HACM меньше и может запускаться большим количеством платформ, чем ARRW, размер которого определеяет, что он должен запускаться более крупными самолетами, такими как бомбардировщики. Военно-воздушные силы планируют интегрировать HACM на F-15E и F/A-18F в 25 финансовом году, говорится в бюджетных документах.

Официальные лица ВВС заявили, что они внимательно изучат результаты, чтобы использовать их в будущих гиперзвуковых испытаниях. На данный момент служба не планирует закупать оружие, хотя официальные лица предположили, что это может измениться в будущих бюджетах. Официальные лица Военно-воздушных сил первоначально надеялись объявить о готовности этого оружия — первого подобного в арсенале Пентагона — уже в 2022 году.

Слушания в Палате представителей во вторник были созваны для того, чтобы законодатели могли получить обновленную информацию о гиперзвуковых усилиях Пентагона, которые рассматриваются как ключ к противодействию достижениям России и Китая в области технологий.

Военно-морской флот и армия совместно работают над отдельным гиперзвуковым оружием, хотя проект был отложен из-за задержек. Военно-морской флот дополнительно разрабатывает гиперзвуковую противокорабельную ракету воздушного базирования, получившую название гиперзвуковая наступательная противонадводная система воздушного базирования (HALO).

Во время слушаний Джеффри Маккормик, старший аналитик разведки Национального центра воздушно-космической разведки, заявил, что Россия применила гиперзвуковое оружие в конфликте на Украине, но отметил, что Китай лидирует по отношению к России "по вспомогательной инфраструктуре и общему количеству запасов". Считается, что и Москва, и Пекин опережают Вашингтон в области технологий гиперзвукового оружия.

"Ракетные программы Китая сопоставимы с программами ведущих мировых производителей, и Китай лидирует по отношению к России по своему гиперзвуковому арсеналу", — сказал Маккормик.

США создают новую спутниковую сеть для лучшего отслеживания гиперзвукового оружия противника, а также более совершенных ракет-перехватчиков, чтобы сбивать их.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы пентагон
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