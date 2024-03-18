В США отреагировали на имитирующие воздушное нападение учения Северной Кореи

В США прокомментировали масштабные учения Северной Кореи

5:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Северокорейские десантники имитируют массированное воздушное нападение, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что ракетные пуски Пхеньяна последовали за угрозой "демократизации" с юга. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain

Воздушно-десантные силы Северной Кореи провели учения, имитирующие нападение на удерживаемые противником аванпосты, демонстрируя "свою боеспособность занять вражеский регион одним ударом, как только будет отдан приказ", гласят сообщения государственных СМИ. Учения были "направлены на проверку готовности десантников к мобилизации для выполнения любого оперативного плана в неожиданных обстоятельствах военного времени".

Эти учения были одними из нескольких за последний месяц, в ходе которых были проверены возможности сухопутных войск страны, после демонстрации возможностей артиллерии, реактивной артиллерии, танковых и вертолетных штурмовых подразделений. Все эти учения были проведены в ответ на совместные действия США и южнокорейских сил в рамках 11-дневных учений "Щит свободы", которые имитировали массовое воздушное нападение на Северную Корею, с последними учениями воздушно-десантных войск после призывов министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика подготовиться к быстрому уничтожению руководства севера в случае новых военных действий между двумя государствами. Министр в то время подчеркнул необходимость "укрепить наши возможности, чтобы мы могли превзойти их".

Председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын наблюдал за последними учениями так же, как и за предыдущими, высоко оценив воздушно-десантные войска и подчеркнув, что они были четко подготовлены "не только в идеологическом и политическом плане, но и в военном, техническом и физическом”. Он подчеркнул важность "применения реалистичных и научных методов обучения" для "достижения максимальной боевой эффективности на реальных полях сражений, как того требует современная война".

Председателя сопровождал заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Пак Чон Чон, министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генерального штаба Ли Ен Гиль. За учениями двумя днями позже, 18 марта, последовала еще одна демонстрация силы, а именно испытательный пуск баллистических ракет страной впервые за два месяца. Это совпало с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Южной Кореи Сеул на саммит по "продвижению демократии", последовавший за призывами президента Южной Кореи Юн Сук Ель ранее в этом месяце !расширить универсальные ценности свободы и прав человека! и принести !свободу! в Северную Корею.

Это было истолковано как идеологический призыв к разрушению северокорейского государства, которое Соединенные Штаты и нынешняя южнокорейская администрация считают недостаточно соответствующим их политическим ценностям. Помимо отсутствия прозападной политической системы, Северная Корея также является одной из немногих стран региона, на территории которой нет военного присутствия США или Запада.

Наряду с воздушно-десантными войсками Корейская народная армия содержит крупнейшие силы специального назначения в мире, численность которых, по оценкам, колеблется от 180 000 до 200 000 человек личного состава. Эти подразделения неоднократно были замечены в проведении воздушных атак, в том числе с использованием деревянных двухпланов, хорошо оптимизированных для того, чтобы избежать обнаружения радарами и инфракрасным излучением. Было замечено, что десантники из регулярных войск десантируются с самолетов большего размера и дальности действия, как это было видно на последних учениях, когда использовались транспортные самолеты Ил-76, и ожидается, что они будут проводить более масштабные, более традиционные и лобовые атаки, когда силы специального назначения перебрасываются по воздуху из тыла противника.

Поскольку Северная Корея за последнее десятилетие всесторонне модернизировала свои вооруженные силы, заметным исключением является истребительная авиация, наземные подразделения, включая десантников и силы специального назначения ВДВ, оснащаются все более сложным оборудованием, начиная от более современной униформы и заканчивая очками ночного видения. Также было использовано совершенно новое оборудование для командования, контроля и связи.

Предшествуя последнему имитированному воздушно-десантному наступлению, 6 марта сухопутные войска провели имитированную вертолетную атаку на аванпосты охраны противника, быстро спустившись по веревкам и применив тяжелое переносное вооружение, включая ракетные установки. Этими учениями также руководили председатель Ким Чен Ын, министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генерального штаба Ли Ен Гиль.

Согласно сообщениям государственных СМИ, председатель "подробно ознакомился с объектами и тренировочными площадками на базе" и "получил отчет о программе фактических маневров подразделений, запланированных на этот день, прежде чем руководить учениями". Корейский лидер в то время подчеркнул необходимость более тщательных учений, чтобы "успешно контролировать даже их малейшие попытки разжечь войну", подчеркнув, что вооруженным силам необходимо сохранять бдительность, чтобы адаптироваться ко всем "аспектам меняющихся и развивающихся современных боевых действий".