Цветёт "Герань". Российский дрон-камикадзе стал основным средством нанесения ударов по ВСУ

Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. В течение этого периода военное ведомство страны регулярно публиковало кадры уничтожения военной техники, складов и личного состава украинских войск, осуществляемого с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: gur.gov.ua by Главное управление разведки Министерства обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

История российских военных беспилотников начинается с середины XX века. В 1963 году был разработан первый советский БПЛА под названием "Ла-17Р". В начале нулевых годов началось массовое производство различных беспилотных летательных аппаратов для российской армии, обладающих разными боевыми характеристиками и предназначением.

В свете украинского конфликта одним из наиболее эффективных российских БПЛА стал дрон "Герань-2".

С размахом крыла в 2,5 метра и длиной 3,5 метра он был успешно задействован в различных военных операциях, демонстрируя высокую эффективность и точность при уничтожении объектов противника.

Технические характеристики "Герань-2"

Длина: 3,5 м.

Размах крыла: 2,5 м.

Дальность полёта: 1800-2500 км.

Высота полета: от 60 до 4000 м.

Вес: 200 кг.

Вес боеприпаса: 50 кг.

Скорость: 150-180 км/ч.

Продолжительность барражирования: 10-12 часов.

Эти параметры делают "Герань-2" идеальным средством для разведки и нанесения точечных ударов как в глубоком тылу противника, так и на фронте. Беспилотник имеет внушительную дальность полёта, что обеспечивает широкий охват территории в зоне военных действий. Не менее важным является лёгкость размещения аппарата на различных типах транспорта, таких как грузовики, железнодорожные платформы и корабли.

Атаки с использованием этих российских беспилотных летательных аппаратов стали серьёзным вызовом для ВСУ.

19 сентября 2022 года появились фотографии разрушенной украинской самоходной артиллерии "Акация", которая попала под удар дрона-камикадзе. Уже через месяц украинское командование сообщило о потере истребителя в Винницкой области. Самолёт выполнял задачу по уничтожению российского беспилотника, однако не справился с ней, что и стало причиной его катастрофы.

В другом случае "Герань-2" атаковала украинскую радиолокационную станцию с личным составом на херсонском направлении, что привело к её уничтожению 14 октября 2022 года.

13 марта 2023 года российские "Герани" успешно провели массированную ночную атаку, поражая хранилища горюче-смазочных материалов на Западной Украине.

Через год ситуация для ВСУ складывается ничуть не лучше. 15 марта 2024 года в Сети появилась информация о поражении центра подготовки пилотов и ремонтной базы ВСУ в аэропорту Винницы. Снова постарались наши дроны-камикадзе.

Эти случаи — лишь малая часть множества атак, подчеркивающих эффективность и разнообразие применения "Гераней" в зоне СВО. Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* уже признал, что Россия "нашла ключик" к украинской ПВО.

Пока на Украине жалуются на российские беспилотники и готовят очередную информационную атаку, в России заняты делом. Недавно в Сети появилось видео, демонстрирующее активное производство "Гераней" на одном из российских предприятий под говорящим названием "Оранжерея Шойгу". И вправду. Герань цветёт.

*- внесён в перечень экстремистов и террористов в РФ.